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Republic of Ireland v Qatar - International FriendlyGetty Images Sport
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FIFA Penyebab Krisis: Apa Kata Regulasi soal Tuntutan Bahrain atas Poin Laga Qatar?

FEATURES
A. Madibo
Yemen vs Qatar
Yemen
Qatar
Gulf Cup
Bahrain vs UAE
Bahrain
UAE
Qatar
Yaman
Bahrain
Uni Emirat Arab

Krisis besar dalam turnamen Teluk

Beberapa jam terakhir diwarnai kontroversi akibat permintaan mendadak dari timnas Bahrain untuk mendapatkan poin pertandingan melawan Qatar, dalam turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Saluran televisi Qatar "Al Kass" sebelumnya memastikan bahwa timnas Bahrain memprotes keikutsertaan Assim Madibo, pemain Qatar, dalam kemenangan Qatar 2-0, kemarin Kamis, pada laga pertama fase grup turnamen Teluk tersebut.

  • Alasan protes Bahrain

    Timnas Bahrain berpandangan bahwa pemain Qatar itu sejak awal tidak berhak tampil dalam pertandingan tersebut, dengan alasan hukuman larangan bermain selama 5 pertandingan di ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

    Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" sebelumnya telah menjatuhkan hukuman larangan bermain 5 pertandingan kepada Madibo, setelah kartu merah yang diterimanya akibat tekelnya yang keras terhadap Ismael Kone, pemain timnas Kanada, pada matchday kedua fase grup Piala Dunia.

    Qatar hanya memainkan satu pertandingan setelah laga melawan Kanada, yaitu melawan Bosnia dan Herzegovina, pada matchday ketiga fase grup Piala Dunia, sebelum mereka meninggalkan turnamen tanpa menjalani pertandingan lain sebelum ajang Piala Teluk.

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  • Apa kata regulasinya?

    Berdasarkan regulasi disiplin milik Federasi Sepak Bola Internasional, setiap hukuman larangan bermain yang dijatuhkan kepada seorang pemain di Piala Dunia, tanpa sempat menjalaninya di ajang turnamen tersebut karena tersingkir atau turnamen telah usai, akan ditangguhkan ke turnamen internasional resmi berikutnya.

    Apa yang tercantum dalam poin pertama Pasal 38 tersebut berarti bahwa pertandingan persahabatan bukanlah ranah untuk menerapkan sanksi terhadap para pemain yang terkena larangan bermain di Piala Dunia, melainkan haruslah pertandingan internasional resmi.

  • FIFA penyebab krisis

    Yang menimbulkan semacam kerancuan seputar kasus tersebut adalah bahwa Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" mengakui pertandingan-pertandingan edisi terkini turnamen Piala Teluk ini dalam agenda internasional untuk pertama kalinya dalam sejarah.

    Pengakuan ini datang karena turnamen tersebut memang digelar dalam periode jeda internasional, antara 23 September dan 6 Oktober, memanfaatkan panjangnya periode jeda tersebut, setelah penggabungan dua jeda internasional menjadi satu.

    Timnas Bahrain berpandangan bahwa pengakuan pertandingan-pertandingan turnamen itu oleh "FIFA" menjadikannya turnamen resmi, sehingga berlaku poin pertama dari Pasal 38 dalam regulasi disiplin.

    Sebaliknya, timnas Qatar berpandangan bahwa pengakuan FIFA atas pertandingan-pertandingan tersebut dalam agenda internasionalnya muncul karena pertandingan itu berlangsung dalam periode jeda internasional, berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, dan hal itu tidak berarti mengakuinya sebagai turnamen resmi yang di dalamnya diterapkan sanksi Piala Dunia.

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