Timnas Bahrain berpandangan bahwa pemain Qatar itu sejak awal tidak berhak tampil dalam pertandingan tersebut, dengan alasan hukuman larangan bermain selama 5 pertandingan di ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" sebelumnya telah menjatuhkan hukuman larangan bermain 5 pertandingan kepada Madibo, setelah kartu merah yang diterimanya akibat tekelnya yang keras terhadap Ismael Kone, pemain timnas Kanada, pada matchday kedua fase grup Piala Dunia.

Qatar hanya memainkan satu pertandingan setelah laga melawan Kanada, yaitu melawan Bosnia dan Herzegovina, pada matchday ketiga fase grup Piala Dunia, sebelum mereka meninggalkan turnamen tanpa menjalani pertandingan lain sebelum ajang Piala Teluk.