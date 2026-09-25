Yang menimbulkan semacam kerancuan seputar kasus tersebut adalah bahwa Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" mengakui pertandingan-pertandingan edisi terkini turnamen Piala Teluk ini dalam agenda internasional untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Pengakuan ini datang karena turnamen tersebut memang digelar dalam periode jeda internasional, antara 23 September dan 6 Oktober, memanfaatkan panjangnya periode jeda tersebut, setelah penggabungan dua jeda internasional menjadi satu.
Timnas Bahrain berpandangan bahwa pengakuan pertandingan-pertandingan turnamen itu oleh "FIFA" menjadikannya turnamen resmi, sehingga berlaku poin pertama dari Pasal 38 dalam regulasi disiplin.
Sebaliknya, timnas Qatar berpandangan bahwa pengakuan FIFA atas pertandingan-pertandingan tersebut dalam agenda internasionalnya muncul karena pertandingan itu berlangsung dalam periode jeda internasional, berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, dan hal itu tidak berarti mengakuinya sebagai turnamen resmi yang di dalamnya diterapkan sanksi Piala Dunia.