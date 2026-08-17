FIFA pecat chief operating officer Kevin Lamour setelah ia mengkritik rencana Gianni Infantino untuk menjual sebagian Piala Dunia kepada investor

Hierarki di FIFA diguncang oleh kepergian mendadak chief operating officer Lamour, yang meninggalkan posisinya setelah hubungan kerjanya dengan presiden Infantino benar-benar runtuh.

Kepergian itu, yang dikonfirmasi pada 17 Agustus 2026, terjadi setelah serangkaian pernyataan eksplosif di mana Lamour menuduh kepemimpinan badan pengatur tersebut tidak memiliki transparansi. Perselisihan ini berpusat pada proposal FIFA Forward Enterprise (FFE) yang kini telah dibatalkan, sebuah proyek yang berupaya mengubah cara turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia didanai dan dikelola.

Dalam pernyataan resmi yang menanggapi situasi tersebut, seorang juru bicara badan pengatur itu mengonfirmasi kabar tersebut kepada media dengan mengatakan: "FIFA dapat mengonfirmasi bahwa hubungan kerja antara FIFA dan Kevin Lamour sebagai Chief Operating Officer FIFA telah berakhir pada 17 Agustus 2026. FIFA berterima kasih kepada Kevin atas pengabdiannya selama dua tahun dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya. Tidak akan ada komentar lebih lanjut mengenai masalah ini."