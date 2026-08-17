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FIFA pecat chief operating officer Kevin Lamour setelah ia mengkritik rencana Gianni Infantino untuk menjual sebagian Piala Dunia kepada investor
Gesekan internal berujung pada kepergian sosok ternama
Hierarki di FIFA diguncang oleh kepergian mendadak chief operating officer Lamour, yang meninggalkan posisinya setelah hubungan kerjanya dengan presiden Infantino benar-benar runtuh.
Kepergian itu, yang dikonfirmasi pada 17 Agustus 2026, terjadi setelah serangkaian pernyataan eksplosif di mana Lamour menuduh kepemimpinan badan pengatur tersebut tidak memiliki transparansi. Perselisihan ini berpusat pada proposal FIFA Forward Enterprise (FFE) yang kini telah dibatalkan, sebuah proyek yang berupaya mengubah cara turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia didanai dan dikelola.
Dalam pernyataan resmi yang menanggapi situasi tersebut, seorang juru bicara badan pengatur itu mengonfirmasi kabar tersebut kepada media dengan mengatakan: "FIFA dapat mengonfirmasi bahwa hubungan kerja antara FIFA dan Kevin Lamour sebagai Chief Operating Officer FIFA telah berakhir pada 17 Agustus 2026. FIFA berterima kasih kepada Kevin atas pengabdiannya selama dua tahun dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya. Tidak akan ada komentar lebih lanjut mengenai masalah ini."
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Tuduhan penipuan terkait rencana Piala Dunia
Pemicu keretakan di jajaran eksekutif ini adalah keputusan Lamour untuk berbicara kepada Associated Press pada akhir Juli, ketika ia menyampaikan kekhawatiran besar terkait proyek FFE. Lamour menuduh presiden tidak sepenuhnya jujur kepada para karyawan organisasi mengenai implikasi dari kesepakatan tersebut.
Ia mengklaim staf telah "ditipu" oleh Infantino terkait rencana FFE, yang akan membuat badan pengatur sepak bola dunia itu membuka kepemilikan saham di Piala Dunia untuk investasi swasta.
Lamour tidak menahan diri dalam menilai gaya kepemimpinan yang saat ini mendominasi markas besar FIFA di Zurich. Ia mengatakan kepada AP: "Ini adalah proyek satu orang. Proyek ini bukan hanya tidak boleh dilanjutkan ... tetapi kini waktunya para pemimpin politik sepak bola mengajukan pertanyaan yang tepat kepada diri mereka sendiri dan mengambil keputusan yang tepat."
Pernyataan-pernyataan ini secara luas ditafsirkan sebagai tantangan langsung terhadap otoritas Infantino, menciptakan situasi yang tidak lagi bisa dipertahankan bagi pria Prancis itu di dalam tim eksekutif. Lamour sepenuhnya menyadari risiko profesional yang terlibat dalam pembangkangannya di ruang publik, seraya menambahkan: "Jika itu berarti saya kehilangan pekerjaan saya, maka biarlah."
Runtuhnya kesepakatan investasi senilai $4,2 miliar
Inti kontroversi ini adalah proposal finansial besar yang akan mengubah secara fundamental struktur badan pengatur sepak bola dunia. Pada Juli, FIFA mengumumkan rencananya untuk menjual saham minoritas yang signifikan di sebuah entitas baru yang, sebagai organisasi nirlaba, sedang direncanakannya untuk dibentuk guna menjalankan ajang-ajang utamanya, seperti Piala Dunia dan Piala Dunia Antarklub. Rencana tersebut melibatkan penjualan 20 persen saham di lengan komersial baru ini kepada sebuah kelompok investor.
Usulan kesepakatan itu pada akhirnya dibatalkan menyusul gelombang penolakan keras dari berbagai pemangku kepentingan dalam sepak bola, yang khawatir akan hilangnya kendali atas aset utama sepak bola. Namun, kerusakan internal di FIFA sudah terlanjur terjadi.
- Getty Images
Warisan pengabdian berakhir dalam perselisihan
Lamour merupakan sosok senior di dunia administrasi sepak bola, setelah sebelumnya bekerja bersama Infantino selama masa mereka di UEFA. Ia bergabung dengan federasi Eropa itu pada 2007, dan pada akhirnya naik ke posisi wakil sekretaris jenderal sebelum pindah ke FIFA pada November 2024.
Selama menjabat sebagai COO, ia dinilai berjasa dalam mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan yang kompleks serta menuntaskan sejumlah proyek infrastruktur penting. Kepergiannya yang mendadak menandai berakhirnya kemitraan profesional jangka panjang yang telah berlangsung hampir dua dekade di dua organisasi paling berpengaruh dalam olahraga ini.
Kepastian soal kepergiannya disampaikan kepada staf FIFA secara lebih luas oleh sekretaris jenderal Mattias Grafstrom melalui email. Dalam memo internal tersebut, Grafstrom mencatat bahwa keputusan itu diambil setelah "pertimbangan yang cermat" dan menyampaikan terima kasih atas kerja Lamour dalam operasional sehari-hari.
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