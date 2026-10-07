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FIFA menyatakan tidak ada masalah kelayakan terkait RD Kongo pada kualifikasi atau putaran final Piala Dunia, saat Nigeria dan Jamaika mempertimbangkan opsi mereka
Kelalaian dalam kelayakan Mpasi terungkap
FIFA terjerat kontroversi besar setelah secara sadar mengizinkan pemain yang tidak memenuhi syarat mewakili Republik Demokratik Kongo dalam kualifikasi Piala Dunia, menurut The New York Times. Kiper Lionel Mpasi tampil menonjol untuk Republik Demokratik Kongo meski gagal menyelesaikan dokumen yang diperlukan untuk mengganti afiliasi internasionalnya dari Prancis.
Penjaga gawang Le Havre berusia 32 tahun itu bermain dalam laga-laga kualifikasi krusial, termasuk kemenangan atas Nigeria dan kemenangan play-off penentu melawan Jamaika. Menurut laporan tersebut, FIFA sepenuhnya mengetahui kegagalan administratif itu tetapi memilih untuk tidak menjatuhkan sanksi olahraga, denda, atau diskualifikasi apa pun.
Mpasi pada akhirnya menjadi starter dalam keempat pertandingan Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia. Ia membantu negaranya lolos dari Grup K sebelum mereka menderita kekalahan 2-1 dari England asuhan Thomas Tuchel di babak 32 besar.
Pernyataan FIFA
Seorang juru bicara FIFA mengatakan:
"FIFA dapat mengonfirmasi bahwa tidak ada masalah kelayakan terkait pertandingan DR Kongo melawan Jamaika dan pada Piala Dunia FIFA 2026 berikutnya.
"Seperti yang telah dijelaskan, Komite Disiplin FIFA menangani protes yang diajukan Federasi Sepak Bola Nigeria, yang dinyatakan tidak dapat diterima."
- Getty Images Sport
Kemarahan dari negara-negara yang tersingkir
Nigeria dan Jamaika, yang sama-sama disingkirkan oleh DR Kongo, telah menyuarakan kekhawatiran. Federasi Sepakbola Nigeria mengajukan protes atas masalah tersebut, yang menurut FIFA telah ditangani oleh Komite Disiplin mereka dan dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua federasi kini sedang mempertimbangkan pilihan mereka.
Jamaika juga menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait integritas proses kualifikasi. Kedua federasi kini sedang mempertimbangkan opsi hukum mereka, frustrasi karena prosedur disipliner standar tampaknya diabaikan di panggung global.
Tekanan terhadap rezim Infantino makin meningkat
Skandal ini semakin memperbesar sorotan yang mengarah kepada Gianni Infantino menjelang pemilihan presiden FIFA mendatang. Administrator asal Swiss itu sudah menghadapi tekanan besar setelah kontroversi soal taruhan Piala Dunia dan campur tangan Donald Trump dalam pembatalan kartu merah Folarin Balogun.
Kerugian finansial dan olahraga bagi negara-negara yang dirugikan telah memicu ancaman langkah hukum. Seorang pejabat dari Nigerian National Sports Commission (NSC) mengatakan kepada ESPN: "Belum ada keputusan yang diambil, tetapi kami akan serius mempertimbangkan untuk menuntut kompensasi dari FIFA atas seluruh kerugian ekonomi yang ditimbulkan kepada Nigeria.
"Pendapatan yang akan diterima Nigeria, NFF, dan para pemain dari tampil di Piala Dunia, sponsor, transfer, nilai ekonomi yang lebih luas bagi negara. Semua itu sedang dikaji sebagai bagian dari tuntutan kami."
Jamaican Football Federation (JFF) menyuarakan frustrasi yang sama dalam sebuah pernyataan tegas: "CONCACAF memandang masalah kelayakan pemain dengan sangat serius dan mengharapkan regulasi serta prosedur yang berlaku diterapkan secara konsisten dan adil di semua kompetisi. Setiap kekhawatiran terkait kelayakan pemain, terutama yang dapat memengaruhi integritas kompetisi atau kepentingan salah satu asosiasi anggota kami, harus ditinjau secara menyeluruh dan ditangani melalui badan tata kelola dan disipliner FIFA yang tepat, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dan proses hukum yang semestinya."
Sementara itu, FIFA membenarkan sikap tidak bertindak mereka terkait protes awal Nigeria. Badan sepak bola dunia itu menyatakan keluhan tersebut ditolak karena terlambat diajukan, seraya menambahkan bahwa “komite-komite bersifat otonom dan memutuskan perkara berdasarkan regulasi yang berlaku serta fakta-fakta spesifik yang ada di hadapan mereka.”
- Getty Images
Ancaman gugatan hukum membayangi FIFA
Infantino menghadapi beberapa bulan yang krusial saat ia mati-matian berupaya mengamankan kursi kepresidenannya. Dengan UEFA memimpin kampanye kuat untuk menyingkirkannya, ia sangat membutuhkan dukungan negara-negara Afrika dalam pemilihan pada Maret. Skandal terbaru ini mengancam menjauhkan blok pemilih penting.
Pada saat yang sama, FIFA bersiap menghadapi potensi gugatan hukum. Nigeria dan Jamaika akan merampungkan strategi hukum mereka dalam beberapa pekan ke depan, dengan menuntut kompensasi finansial dalam jumlah besar. Setiap klaim yang berhasil dapat memaksa badan pengatur sepakbola dunia itu meninjau kembali protokol disiplinnya.
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