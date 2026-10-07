Skandal ini semakin memperbesar sorotan yang mengarah kepada Gianni Infantino menjelang pemilihan presiden FIFA mendatang. Administrator asal Swiss itu sudah menghadapi tekanan besar setelah kontroversi soal taruhan Piala Dunia dan campur tangan Donald Trump dalam pembatalan kartu merah Folarin Balogun.

Kerugian finansial dan olahraga bagi negara-negara yang dirugikan telah memicu ancaman langkah hukum. Seorang pejabat dari Nigerian National Sports Commission (NSC) mengatakan kepada ESPN: "Belum ada keputusan yang diambil, tetapi kami akan serius mempertimbangkan untuk menuntut kompensasi dari FIFA atas seluruh kerugian ekonomi yang ditimbulkan kepada Nigeria.

"Pendapatan yang akan diterima Nigeria, NFF, dan para pemain dari tampil di Piala Dunia, sponsor, transfer, nilai ekonomi yang lebih luas bagi negara. Semua itu sedang dikaji sebagai bagian dari tuntutan kami."

Jamaican Football Federation (JFF) menyuarakan frustrasi yang sama dalam sebuah pernyataan tegas: "CONCACAF memandang masalah kelayakan pemain dengan sangat serius dan mengharapkan regulasi serta prosedur yang berlaku diterapkan secara konsisten dan adil di semua kompetisi. Setiap kekhawatiran terkait kelayakan pemain, terutama yang dapat memengaruhi integritas kompetisi atau kepentingan salah satu asosiasi anggota kami, harus ditinjau secara menyeluruh dan ditangani melalui badan tata kelola dan disipliner FIFA yang tepat, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dan proses hukum yang semestinya."

Sementara itu, FIFA membenarkan sikap tidak bertindak mereka terkait protes awal Nigeria. Badan sepak bola dunia itu menyatakan keluhan tersebut ditolak karena terlambat diajukan, seraya menambahkan bahwa “komite-komite bersifat otonom dan memutuskan perkara berdasarkan regulasi yang berlaku serta fakta-fakta spesifik yang ada di hadapan mereka.”



