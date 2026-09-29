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FIFA menuduh UEFA melakukan 'kampanye misinformasi' terkait rencana investasi Piala Dunia untuk menggagalkan kampanye pemilihan kembali Gianni Infantino
Pertarungan hukum pecah terkait rencana investasi Piala Dunia
FIFA merespons dengan keras manuver hukum UEFA di Amerika Serikat dengan mengajukan dokumen tandingan di pengadilan distrik Florida. Bulan lalu, UEFA meminta pengungkapan bukti terkait skema FIFA Forward Enterprise (FFE) yang kini telah ditinggalkan, sambil mengancam akan mengajukan pengaduan pidana di Swiss terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino. UEFA menuduh Infantino melakukan "salah kelola kriminal" dengan mendorong proposisi yang nilainya sangat diremehkan demi keuntungan pribadi.
Badan pengatur sepak bola dunia itu membantah klaim tersebut, dengan menuduh UEFA menjalankan "kampanye misinformasi" sebagai bagian dari strategi pelecehan yang terarah. Tim hukum FIFA bersikeras bahwa penelaahan proyek investasi swasta itu merupakan kewajiban organisasi yang ketat, bukan rencana rahasia.
Mereka juga berargumen bahwa badan pengatur Eropa itu sengaja salah memahami struktur keuangan proposal FFE. Sementara UEFA mengklaim usaha tersebut secara curang dinilai terlalu rendah di angka $20 miliar, FIFA membalas bahwa para pengkritiknya keliru mencampuradukkan nilai ekuitas dengan total enterprise value, yang berada di atas $30 miliar.
- Getty Images
FIFA membalas klaim soal valuasi dan etika
Dalam tanggapan di pengadilan, FIFA tidak menahan diri dengan mengecam upaya UEFA untuk mendapatkan dokumen sensitif. Mereka menyebut permohonan itu memuat "sejumlah pernyataan palsu atau menyesatkan tentang FIFA dan Infantino".
"Tanpa dasar apa pun, UEFA menyiratkan bahwa Tn. Infantino berupaya mengambil keuntungan pribadi dari proposal FFE," kata FIFA dalam berkas tersebut, yang dilihat oleh Reuters. "Saran UEFA bahwa Tn. Infantino melanggar hukum atau prinsip etika apa pun sama sekali tidak berdasar."
Menanggapi sengketa finansial itu secara langsung, badan pengatur sepak bola dunia tersebut menuduh mitranya dari Eropa melakukan ketidaktahuan yang disengaja. "UEFA, baik secara sengaja maupun karena ketidaktahuan, menyamakan nilai ekuitas dengan nilai perusahaan," tambah berkas itu, sambil menegaskan bahwa proposal tersebut akan membutuhkan ratifikasi menyeluruh dari seluruh 211 asosiasi anggota.
Mereka juga mendesak pengadilan AS agar memperhatikan timing politik dari gugatan tersebut. Dokumen-dokumen itu menyatakan: "Tepat sebelum pemilihan FIFA, UEFA mengajukan Permohonan 1782 ini (dan tiga lainnya) sambil menyebarkan informasi keliru terkait Tn. Infantino.
"Pengadilan ini harus menolak setiap upaya untuk memengaruhi pemilihan presiden FIFA berdasarkan alasan-alasan ini."
Dampak politik dari proyek investasi yang gagal terealisasi
Inisiatif FFE awalnya mengusulkan penjualan saham yang menguntungkan di Piala Dunia dan turnamen besar lainnya kepada investor swasta. Namun, proyek besar itu dibatalkan pada Juli setelah mendapat penentangan keras dari UEFA, CONCACAF, dan Konfederasi Sepak Bola Asia, yang semuanya menyebut minimnya konsultasi sebagai alasan utama.
Kegagalan ini memicu krisis kepemimpinan besar. UEFA secara terbuka telah kehilangan kepercayaan kepada Infantino, memimpin pemberontakan terbuka yang pada akhirnya memicu seruan agar ia segera mundur.
FIFA memandang tekanan hukum yang terus berlangsung ini sebagai serangan politik yang diperhitungkan, bukan upaya tulus untuk menegakkan keadilan. Dengan menyebut permintaan pengungkapan hukum itu sebagai "sangat tidak masuk akal" dan "beritikad buruk", kubu Infantino meyakini UEFA sedang mati-matian berupaya menggoyahkan kepemimpinannya menjelang siklus pemilihan yang akan datang.
- Getty Images Sport
Tenggat yang semakin dekat untuk menantang kekuasaan Infantino
Infantino tetap bertekad mengamankan masa jabatan keempat ketika pemilihan presiden digelar pada Maret 2027. Para pengkritik dan lawan politiknya menghadapi tenggat yang kian mendekat pada 18 November untuk mengajukan kandidat alternatif yang kredibel guna menantang masa kepemimpinannya yang mendapat sorotan tajam.
Untuk meredam keresahan yang kian meningkat, administrator asal Swiss itu baru-baru ini mengusulkan peninjauan independen terhadap proses pengambilan keputusan internal FIFA. Apakah langkah ini akan meredakan ketegangan dengan UEFA, atau justru membuka jalan bagi pertarungan hukum lebih lanjut, masih harus dilihat.
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