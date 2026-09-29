FIFA merespons dengan keras manuver hukum UEFA di Amerika Serikat dengan mengajukan dokumen tandingan di pengadilan distrik Florida. Bulan lalu, UEFA meminta pengungkapan bukti terkait skema FIFA Forward Enterprise (FFE) yang kini telah ditinggalkan, sambil mengancam akan mengajukan pengaduan pidana di Swiss terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino. UEFA menuduh Infantino melakukan "salah kelola kriminal" dengan mendorong proposisi yang nilainya sangat diremehkan demi keuntungan pribadi.

Badan pengatur sepak bola dunia itu membantah klaim tersebut, dengan menuduh UEFA menjalankan "kampanye misinformasi" sebagai bagian dari strategi pelecehan yang terarah. Tim hukum FIFA bersikeras bahwa penelaahan proyek investasi swasta itu merupakan kewajiban organisasi yang ketat, bukan rencana rahasia.

Mereka juga berargumen bahwa badan pengatur Eropa itu sengaja salah memahami struktur keuangan proposal FFE. Sementara UEFA mengklaim usaha tersebut secara curang dinilai terlalu rendah di angka $20 miliar, FIFA membalas bahwa para pengkritiknya keliru mencampuradukkan nilai ekuitas dengan total enterprise value, yang berada di atas $30 miliar.



