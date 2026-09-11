AFP
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FIFA mengonfirmasi larangan seumur hidup untuk dua mantan pejabat setelah penyalahgunaan jabatan dan dana secara luas
Larangan seumur hidup dijatuhkan
Menurut laporan Associated Press, hakim FIFA menjatuhkan larangan seumur hidup kepada Cassell dan Jaleel atas pelanggaran finansial berat. Cassell, sosok yang lama memimpin sepak bola di Montserrat, secara eksplisit didakwa atas "penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan sistemik" serta penyalahgunaan dana FIFA.
Sementara itu, Jaleel, mantan presiden federasi Maladewa, dijatuhi sanksi dikeluarkan karena "menyalahgunakan dana FIFA Covid-19 Relief Plan untuk keuntungan pribadinya." Selama pandemi, FIFA menyediakan hingga $1,5 juta. Namun, media Maladewa melaporkan bahwa Jaleel dijatuhi hukuman 23 tahun penjara karena menggelapkan $1,2 juta, yang dilaporkan digunakan untuk membeli apartemen.
- Getty Images Sport
Dakwaan korupsi bersejarah
Cassell dan sekretaris jenderalnya, Tandica Hughes, mengaku bersalah di pengadilan Montserrat pada April atas dakwaan penggelapan pajak. Kedua pria itu juga dituntut pada 2011 oleh komite etik FIFA terkait pejabat sepakbola Karibia yang menerima pembayaran tunai sebesar $40.000. Pembayaran ini terkait dengan Mohamed bin Hammam selama kampanyenya yang gagal untuk menantang Sepp Blatter dalam perebutan kursi presiden.
Terlepas dari persoalan-persoalan historis tersebut, Cassell dan Hughes tetap menjalankan badan sepakbola Montserrat. Organisasi ini saat ini berhak menerima setidaknya $2 juta setiap tahun dari keuntungan Piala Dunia. Karena itu, FIFA memasang tim manajemen darurat pada Februari lalu, dengan menyebut adanya "krisis luar biasa dan kelumpuhan institusional" terkait pengelolaan sehari-hari.
Denda besar dan skorsing
Selain larangan seumur hidup, FIFA juga menjatuhkan sanksi finansial yang besar. Cassell menghadapi dakwaan tambahan berupa "perilaku yang memengaruhi integritas fisik dan mental anggota staf (federasi)", yang berujung pada denda 1 juta franc Swiss.
Hughes dijatuhi larangan selama 15 tahun karena "mendapatkan keuntungan dari dan memfasilitasi transaksi yang tidak semestinya", serta diperintahkan membayar 150.000 franc Swiss. Selain itu, Jaleel juga diperintahkan membayar 1 juta franc Swiss. Mohamed Ageel, mantan direktur keuangan untuk Maladewa, dijatuhi larangan selama 10 tahun dan didenda 100.000 franc Swiss. FIFA menyatakan dakwaan terhadap Ageel terkait dengan "memfasilitasi dan menyembunyikan penyalahgunaan dana FIFA, menggunakan dokumentasi palsu, dan gagal bekerja sama" dalam penyelidikan etik mereka.
- Getty Images
Apa langkah FIFA selanjutnya?
Ke depannya, FIFA menghadapi tantangan berkelanjutan untuk memastikan pengawasan keuangan yang ketat di seluruh asosiasi anggotanya guna mencegah penggelapan lebih lanjut. Gianni Infantino sebelumnya mengambil sikap tegas dengan mengatakan: "Jika ada siapa pun di ruangan ini atau di luar ruangan ini yang masih berpikir dia bisa memperkaya diri, bahwa dia bisa menyalahgunakan sepak bola, saya punya satu pesan yang jelas dan tegas untuk disampaikan kepadanya: Tinggalkan sepak bola dan tinggalkan sepak bola sekarang juga." Badan sepak bola dunia itu kini akan terus mengandalkan tim manajemen darurat untuk membangun kembali federasi-federasi yang terpecah.
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