FIFA mengonfirmasi larangan seumur hidup untuk dua mantan pejabat setelah penyalahgunaan jabatan dan dana secara luas

Menurut laporan Associated Press, hakim FIFA menjatuhkan larangan seumur hidup kepada Cassell dan Jaleel atas pelanggaran finansial berat. Cassell, sosok yang lama memimpin sepak bola di Montserrat, secara eksplisit didakwa atas "penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan sistemik" serta penyalahgunaan dana FIFA.

Sementara itu, Jaleel, mantan presiden federasi Maladewa, dijatuhi sanksi dikeluarkan karena "menyalahgunakan dana FIFA Covid-19 Relief Plan untuk keuntungan pribadinya." Selama pandemi, FIFA menyediakan hingga $1,5 juta. Namun, media Maladewa melaporkan bahwa Jaleel dijatuhi hukuman 23 tahun penjara karena menggelapkan $1,2 juta, yang dilaporkan digunakan untuk membeli apartemen.