FIFA mendesak untuk menunda pertandingan play-off Piala Dunia Irak di Meksiko karena eskalasi perang Iran menyebabkan masalah visa dan perjalanan
Arnold mengajukan permohonan mendesak kepada FIFA
Dengan ruang udara Irak ditutup hingga 1 April akibat konflik yang semakin memanas, tim Arnold, yang sebagian besar terdiri dari pemain bintang dari liga domestik, saat ini tidak dapat berkumpul atau bepergian. “Tolong bantu kami dalam pertandingan ini karena saat ini kami kesulitan untuk mengeluarkan para pemain kami dari Irak,” kata Arnold, mantan pelatih tim nasional Australia, kepada Australian Associated Press.
Kebingungan visa dan perjalanan menghentikan persiapan.
Situasi semakin rumit akibat penutupan kedutaan asing di kawasan tersebut, yang telah menghalangi para pemain untuk mendapatkan visa yang diperlukan untuk turnamen play-off di Meksiko. Selain itu, Arnold sendiri saat ini terjebak di Uni Emirat Arab karena konflik yang terus mengganggu perjalanan di Timur Tengah. Hambatan-hambatan yang tak teratasi ini telah memaksa penundaan kamp latihan di Houston, meninggalkan persiapan tim dalam keadaan kacau.
Pelatih asal Australia tersebut tetap teguh pada pendiriannya bahwa menurunkan tim dadakan yang hanya terdiri dari pemain yang berbasis di klub-klub luar negeri bukanlah opsi yang mungkin untuk pertandingan sebesar ini. “Itu bukan tim terbaik kami, dan kami membutuhkan tim terbaik yang tersedia untuk pertandingan terbesar negara ini dalam 40 tahun,” katanya.
Mengusulkan penundaan strategis
Dalam upaya mencari solusi, Arnold mengusulkan penundaan strategis jadwal play-off yang akan memungkinkan pertandingan pra-kualifikasi dilanjutkan sambil menunda babak final. “Menurut saya, jika FIFA menunda pertandingan, hal itu memberi kita waktu untuk bersiap dengan baik,” kata Arnold. “Hal itu juga memberi FIFA lebih banyak waktu untuk memutuskan apa yang akan dilakukan Iran.”
Pelatih mengusulkan penundaan babak playoff final hingga seminggu sebelum Piala Dunia dimulai, yang akan memberikan kejelasan tentang situasi geopolitik yang lebih luas. “Jika Iran mundur, kita akan masuk ke Piala Dunia, dan hal ini memberi UAE, yang kita kalahkan di babak kualifikasi, kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi Bolivia atau Suriname,” tambah manajer tersebut, sambil mencatat kemungkinan perubahan dalam daftar peserta turnamen.
Mengejar mimpi bersejarah
Federasi Sepak Bola Irak dilaporkan bekerja tanpa henti di balik layar untuk mengatasi krisis ini, namun mereka membutuhkan jawaban cepat dari FIFA untuk mengatur langkah selanjutnya. “Presiden federasi kami, Adnan Dirjal, bekerja tanpa henti mencoba merencanakan dan mempersiapkan agar mimpi semua orang di Irak menjadi kenyataan, jadi kami membutuhkan keputusan ini segera,” kata Arnold, menyoroti taruhan emosional bagi negara tersebut.
Seiring dengan konflik di Timur Tengah yang terus mempengaruhi kalender olahraga global, semua mata kini tertuju pada Zurich untuk melihat apakah badan pengatur akan memberikan perpanjangan. Bagi negara yang telah menunggu empat dekade untuk kembali ke panggung dunia, prospek ditolak karena masalah logistik daripada performa di lapangan akan menjadi pil pahit yang sulit ditelan.
