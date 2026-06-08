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FIFA mencapai kesepakatan dengan mantan pemain Real Madrid dan Chelsea setelah kalah dalam gugatan hukum terkait hak transfer
Perselisihan hukum dalam kasus bersejarah tersebut telah berakhir
FIFA mengonfirmasi pada Senin bahwa mereka telah mencapai kesepakatan akhir dengan Diarra, mantan gelandang Arsenal, Chelsea, dan Real Madrid, yang menyelesaikan sengketa hukum yang menjadi sorotan publik terkait hak transfer pemain.
Kasus ini telah menjadi sorotan dunia sepak bola sejak Mahkamah Uni Eropa (CJEU) mengeluarkan putusan penting yang bertentangan dengan peraturan badan pengatur tersebut tahun lalu.
Kesepakatan tersebut menandai akhir dari proses di mana Diarra menuntut ganti rugi finansial yang besar. Pemain asal Prancis tersebut telah menuntut ganti rugi sebesar €65 juta dari FIFA dan Asosiasi Sepak Bola Belgia setelah pengadilan tertinggi Uni Eropa memutuskan pada bulan Oktober bahwa badan pengatur sepak bola dunia tersebut memiliki peraturan yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan dan kebebasan bergerak di dalam Uni Eropa.
- AFP
Asal-usul perselisihan Diarra
Akar dari kisah hukum ini bermula pada tahun 2014, ketika Diarra hengkang dari klub Rusia Lokomotiv Moskow hanya setahun setelah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun. Setelah kepergiannya, FIFA menjatuhkan denda sebesar 10 juta euro kepada gelandang tersebut, dengan alasan bahwa kontrak tersebut telah diputus tanpa "alasan yang sah."
Langkah ini menempatkan sang pemain dalam posisi yang sulit, menghambat kemampuannya untuk mencari klub baru karena calon pemberi kerja khawatir mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas denda tersebut.
Tim hukum Diarra berpendapat bahwa peraturan tersebut membatasi kebebasan bergerak seorang pemain dan pada dasarnya melanggar hukum. Dalam pernyataan yang dirilis pada hari Senin, badan sepak bola global tersebut mengatakan: "Menyusul kesepakatan global yang telah mereka capai, Lassana Diarra dan FIFA telah menyelesaikan semua proses hukum di antara mereka."
FIFA tetap pada pendiriannya terkait tanggung jawab
Meskipun telah ada kesepakatan untuk mengakhiri proses hukum, FIFA dengan cepat mengklarifikasi bahwa penyelesaian tersebut tidak berarti pengakuan atas kesalahan di pihak mereka. Badan pengatur tersebut jelas berupaya membatasi dampak hukum lebih lanjut yang mungkin timbul jika pemain lain mengajukan tuntutan ganti rugi serupa berdasarkan preseden yang ditetapkan dalam kasus ini.
Pernyataan resmi dari organisasi tersebut melanjutkan: "FIFA tidak mengakui adanya tanggung jawab maupun melakukan pembayaran sebagai bentuk kompensasi. FIFA tidak akan memberikan komentar lebih lanjut pada saat ini." Kebijakan "tidak berkomentar" ini menunjukkan bahwa meskipun kasus individu telah diselesaikan, implikasi yang lebih luas dari "putusan Diarra" masih ditangani di belakang layar.
Masalah hukum lagi?
Belum jelas apakah penyelesaian dengan FIFA akan berdampak pada gugatan yang diajukan pengacara Diarra terhadap FIFA terkait kasus di pengadilan Eropa di Luksemburg.