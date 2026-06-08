FIFA mencapai kesepakatan dengan mantan pemain Real Madrid dan Chelsea setelah kalah dalam gugatan hukum terkait hak transfer

FIFA mengonfirmasi pada Senin bahwa mereka telah mencapai kesepakatan akhir dengan Diarra, mantan gelandang Arsenal, Chelsea, dan Real Madrid, yang menyelesaikan sengketa hukum yang menjadi sorotan publik terkait hak transfer pemain.

Kasus ini telah menjadi sorotan dunia sepak bola sejak Mahkamah Uni Eropa (CJEU) mengeluarkan putusan penting yang bertentangan dengan peraturan badan pengatur tersebut tahun lalu.

Kesepakatan tersebut menandai akhir dari proses di mana Diarra menuntut ganti rugi finansial yang besar. Pemain asal Prancis tersebut telah menuntut ganti rugi sebesar €65 juta dari FIFA dan Asosiasi Sepak Bola Belgia setelah pengadilan tertinggi Uni Eropa memutuskan pada bulan Oktober bahwa badan pengatur sepak bola dunia tersebut memiliki peraturan yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan dan kebebasan bergerak di dalam Uni Eropa.