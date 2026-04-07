FIFA membuka proses disiplin terhadap Asosiasi Sepak Bola Spanyol menyusul insiden rasisme dalam laga persahabatan di Mesir
Tindakan disiplin dan yel-yel bernada Islamofobia
Badan pengatur sepak bola dunia telah memutuskan untuk mengambil tindakan tegas setelah nyanyian anti-Muslim yang "tak dapat ditoleransi" terdengar sepanjang pertandingan.
Menurut laporan, nyanyian "siapa yang tidak melompat adalah Muslim" diulang setidaknya empat kali, yang memicu kecaman langsung dari para pemain dan ofisial.
Bintang Barcelona, Lamine Yamal, mengecam para pelaku yang "bodoh" dan "rasis" tersebut, meskipun hinaan tersebut tidak secara khusus ditujukan kepadanya secara pribadi.
Pihak berwenang setempat telah bergerak, dengan kepolisian Catalan membuka penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Pemerintah Spanyol juga telah meneruskan masalah ini ke Kejaksaan untuk menentukan apakah undang-undang kejahatan rasial telah dilanggar. Penyelidikan FIFA akan berfokus pada kegagalan RFEF dalam menjaga ketertiban dan keterlambatan penerapan protokol anti-rasisme selama pertandingan.
Penundaan pelaksanaan protokol dan ketegangan internal
RFEF mendapat kecaman atas penanganan mereka terhadap situasi di dalam stadion. Meskipun terjadi tiga insiden nyanyian yang menyinggung selama babak pertama, protokol anti-rasisme baru diaktifkan saat jeda babak pertama. Baru pada saat itulah pesan-pesan ditampilkan di papan skor elektronik dan pengumuman disiarkan melalui sistem pengeras suara, meminta para pendukung untuk menghentikan tindakan tersebut.
Suasana di ruang VIP dilaporkan menjadi sangat memanas saat keseriusan situasi mulai terlihat jelas. Berni Alvarez, sekretaris olahraga pemerintah Catalonia, begitu marah karena kurangnya tindakan segera sehingga ia mengancam akan meninggalkan stadion dan bahkan menyarankan agar pertandingan ditunda sepenuhnya.
Keterlambatan dalam mengikuti pedoman FIFA yang telah ditetapkan terkait perilaku diskriminatif diperkirakan akan menjadi komponen utama dalam kasus disiplin ini.
Daftar panjang perilaku yang menyinggung
Laporan pertandingan resmi yang disusun oleh RFEF menggambarkan gambaran suram mengenai peristiwa yang terjadi malam itu di Stadion RCDE. Selain slogan-slogan Islamofobia, para pendukung juga melontarkan hinaan kepada kiper Spanyol Joan Garcia serta melontarkan caci maki bernuansa politik kepada Perdana Menteri Pedro Sanchez. Selain itu, teriakan "Spanyol adalah Katolik, bukan Muslim" juga didokumentasikan oleh para pengamat, yang semakin menyoroti sifat diskriminatif dari perilaku penonton.
Identifikasi individu-individu yang terlibat mungkin dapat dilakukan, karena tiket untuk pertandingan persahabatan internasional tersebut diterbitkan atas nama, sehingga memerlukan identifikasi pribadi untuk pembelian.
Ujian berat menjelang Piala Dunia
Pertandingan persahabatan antara Spanyol dan Mesir berakhir imbang tanpa gol, saat kedua tim bersiap untuk Piala Dunia. Juara Eropa itu akan berada di Grup H, di mana mereka akan menghadapi Uruguay, Arab Saudi, dan Cape Verde.
Sementara itu, tim Mesir, yang akan tampil untuk keempat kalinya di Piala Dunia, berada di Grup G bersama Belgia, Selandia Baru, dan Iran.