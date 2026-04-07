FIFA membuka proses disiplin terhadap Asosiasi Sepak Bola Spanyol menyusul insiden rasisme dalam laga persahabatan di Mesir

Badan pengatur sepak bola dunia telah memutuskan untuk mengambil tindakan tegas setelah nyanyian anti-Muslim yang "tak dapat ditoleransi" terdengar sepanjang pertandingan.

Menurut laporan, nyanyian "siapa yang tidak melompat adalah Muslim" diulang setidaknya empat kali, yang memicu kecaman langsung dari para pemain dan ofisial.

Bintang Barcelona, Lamine Yamal, mengecam para pelaku yang "bodoh" dan "rasis" tersebut, meskipun hinaan tersebut tidak secara khusus ditujukan kepadanya secara pribadi.

Pihak berwenang setempat telah bergerak, dengan kepolisian Catalan membuka penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Pemerintah Spanyol juga telah meneruskan masalah ini ke Kejaksaan untuk menentukan apakah undang-undang kejahatan rasial telah dilanggar. Penyelidikan FIFA akan berfokus pada kegagalan RFEF dalam menjaga ketertiban dan keterlambatan penerapan protokol anti-rasisme selama pertandingan.



