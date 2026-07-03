FIFA membela keputusan VAR yang menganulir gol penyama kedudukan Kroasia di masa tambahan waktu karena gerakan mengibaskan rambut, sehingga Portugal lolos ke babak berikutnya

Portugal memastikan lolos setelah gol penyama kedudukan Kroasia di masa tambahan waktu dianulir menyusul tinjauan VAR. Goncalo Ramos tampaknya telah memastikan kemenangan dengan membawa Portugal unggul 2-1 melalui sundulan pada menit keempat masa tambahan waktu, sebelum Josko Gvardiol mencetak gol sembilan menit kemudian dan memicu euforia di kubu Kroasia.

Gol tersebut awalnya disahkan karena tampaknya Matanovic tidak menyentuh umpan silang Ivan Perisic sebelum Mario Pasalic terlibat dalam serangan tersebut. Namun, wasit Espen Eskas diminta memeriksa monitor di pinggir lapangan setelah Teknologi Bola Terhubung mendeteksi adanya kontak ringan dari Matanovic, kemungkinan mengenai rambutnya.

Sentuhan tersebut, yang tidak terlihat dalam tayangan ulang televisi, berarti Pasalic berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist kepada Gvardiol. Gol tersebut kemudian dianulir, sehingga keunggulan Portugal tetap terjaga dan harapan Kroasia pun pupus.