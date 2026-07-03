Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

FIFA membela keputusan VAR yang menganulir gol penyama kedudukan Kroasia di masa tambahan waktu karena gerakan mengibaskan rambut, sehingga Portugal lolos ke babak berikutnya

Portugal
Croatia
World Cup
Portugal vs Croatia

FIFA telah menjelaskan mengapa gol penyama kedudukan dramatis Kroasia pada masa tambahan waktu melawan Portugal dianulir setelah VAR turun tangan. Teknologi Bola Terhubung mendeteksi sentuhan sekecil apa pun dari Igor Matanovic dalam proses serangan tersebut, sehingga wasit dapat memastikan adanya pelanggaran offside dan membuat Portugal lolos sementara Kroasia tersingkir.

  • Gol di detik-detik terakhir Kroasia dianulir

    Portugal memastikan lolos setelah gol penyama kedudukan Kroasia di masa tambahan waktu dianulir menyusul tinjauan VAR. Goncalo Ramos tampaknya telah memastikan kemenangan dengan membawa Portugal unggul 2-1 melalui sundulan pada menit keempat masa tambahan waktu, sebelum Josko Gvardiol mencetak gol sembilan menit kemudian dan memicu euforia di kubu Kroasia.

    Gol tersebut awalnya disahkan karena tampaknya Matanovic tidak menyentuh umpan silang Ivan Perisic sebelum Mario Pasalic terlibat dalam serangan tersebut. Namun, wasit Espen Eskas diminta memeriksa monitor di pinggir lapangan setelah Teknologi Bola Terhubung mendeteksi adanya kontak ringan dari Matanovic, kemungkinan mengenai rambutnya.

    Sentuhan tersebut, yang tidak terlihat dalam tayangan ulang televisi, berarti Pasalic berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist kepada Gvardiol. Gol tersebut kemudian dianulir, sehingga keunggulan Portugal tetap terjaga dan harapan Kroasia pun pupus.

    • Iklan

  • FIFA mengeluarkan pernyataan resmi terkait keputusan tersebut

    Setelah pertandingan, FIFA mengeluarkan pernyataan di X yang menjelaskan alasan mengapa gol tersebut dibatalkan. Badan pengatur tersebut menyatakan bahwa data yang dikumpulkan oleh sensor di dalam bola resmi pertandingan Adidas Trionda mengonfirmasi sentuhan penentu dari Matanovic dan mendukung hasil tinjauan di lapangan.

    FIFA mengatakan: "Berdasarkan data yang disediakan oleh Connected Ball Technology yang terpasang di dalam @adidasfootball Trionda, bola pertandingan resmi @FIFAWorldCup, terbukti bahwa kontak dilakukan oleh pemain Kroasia bernomor punggung #20, Igor Matanović, dalam proses terciptanya gol melawan Portugal, sehingga wasit dapat dengan tepat menentukan offside dan membatalkan gol tersebut."


  • Teknologi Connected Ball terbukti menjadi faktor penentu

    Keputusan tersebut diambil berdasarkan Teknologi Bola Terhubung. Meskipun kontak tersebut terlalu ringan untuk dilihat dengan mata telanjang atau tayangan ulang konvensional, sensor di dalam bola menghasilkan data yang memungkinkan VAR untuk mengonfirmasi pelanggaran offside.

    Pernyataan tersebut melanjutkan: "Sensor IMU yang terpasang di dalam bola Trionda mampu mendeteksi kontak sekecil apa pun, yang ditampilkan kepada pemirsa dalam siaran sebagai 'grafik detak jantung', dan memberikan para wasit akses ke tingkat data yang belum pernah ada sebelumnya untuk mengambil keputusan yang cepat dan akurat."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    Portugal melaju ke babak berikutnya sementara Kroasia tersingkir

    Kemenangan ini memastikan Portugal lolos ke babak 16 besar, di mana mereka akan menghadapi Spanyol di Stadion Dallas pada hari Senin. Perjalanan Kroasia, bagaimanapun, telah berakhir. Kekalahan ini menandai akhir yang pahit bagi Luka Modric dan timnya, setelah mereka nyaris mengubah hasil pertandingan sebelum teknologi akhirnya menentukan hasil laga tersebut.

World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
Spain crest
Spain
ESP