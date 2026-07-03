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FIFA membela keputusan VAR yang menganulir gol penyama kedudukan Kroasia di masa tambahan waktu karena gerakan mengibaskan rambut, sehingga Portugal lolos ke babak berikutnya
Gol di detik-detik terakhir Kroasia dianulir
Portugal memastikan lolos setelah gol penyama kedudukan Kroasia di masa tambahan waktu dianulir menyusul tinjauan VAR. Goncalo Ramos tampaknya telah memastikan kemenangan dengan membawa Portugal unggul 2-1 melalui sundulan pada menit keempat masa tambahan waktu, sebelum Josko Gvardiol mencetak gol sembilan menit kemudian dan memicu euforia di kubu Kroasia.
Gol tersebut awalnya disahkan karena tampaknya Matanovic tidak menyentuh umpan silang Ivan Perisic sebelum Mario Pasalic terlibat dalam serangan tersebut. Namun, wasit Espen Eskas diminta memeriksa monitor di pinggir lapangan setelah Teknologi Bola Terhubung mendeteksi adanya kontak ringan dari Matanovic, kemungkinan mengenai rambutnya.
Sentuhan tersebut, yang tidak terlihat dalam tayangan ulang televisi, berarti Pasalic berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist kepada Gvardiol. Gol tersebut kemudian dianulir, sehingga keunggulan Portugal tetap terjaga dan harapan Kroasia pun pupus.
FIFA mengeluarkan pernyataan resmi terkait keputusan tersebut
Setelah pertandingan, FIFA mengeluarkan pernyataan di X yang menjelaskan alasan mengapa gol tersebut dibatalkan. Badan pengatur tersebut menyatakan bahwa data yang dikumpulkan oleh sensor di dalam bola resmi pertandingan Adidas Trionda mengonfirmasi sentuhan penentu dari Matanovic dan mendukung hasil tinjauan di lapangan.
FIFA mengatakan: "Berdasarkan data yang disediakan oleh Connected Ball Technology yang terpasang di dalam @adidasfootball Trionda, bola pertandingan resmi @FIFAWorldCup, terbukti bahwa kontak dilakukan oleh pemain Kroasia bernomor punggung #20, Igor Matanović, dalam proses terciptanya gol melawan Portugal, sehingga wasit dapat dengan tepat menentukan offside dan membatalkan gol tersebut."
Teknologi Connected Ball terbukti menjadi faktor penentu
Keputusan tersebut diambil berdasarkan Teknologi Bola Terhubung. Meskipun kontak tersebut terlalu ringan untuk dilihat dengan mata telanjang atau tayangan ulang konvensional, sensor di dalam bola menghasilkan data yang memungkinkan VAR untuk mengonfirmasi pelanggaran offside.
Pernyataan tersebut melanjutkan: "Sensor IMU yang terpasang di dalam bola Trionda mampu mendeteksi kontak sekecil apa pun, yang ditampilkan kepada pemirsa dalam siaran sebagai 'grafik detak jantung', dan memberikan para wasit akses ke tingkat data yang belum pernah ada sebelumnya untuk mengambil keputusan yang cepat dan akurat."
- AFP
Portugal melaju ke babak berikutnya sementara Kroasia tersingkir
Kemenangan ini memastikan Portugal lolos ke babak 16 besar, di mana mereka akan menghadapi Spanyol di Stadion Dallas pada hari Senin. Perjalanan Kroasia, bagaimanapun, telah berakhir. Kekalahan ini menandai akhir yang pahit bagi Luka Modric dan timnya, setelah mereka nyaris mengubah hasil pertandingan sebelum teknologi akhirnya menentukan hasil laga tersebut.
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