FIFA meluncurkan Proyek Kesehatan dan Kinerja Wanita untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada para pemain sepak bola wanita
Proyek Kesehatan dan Kinerja Wanita FIFA
Proyek Kesehatan dan Kinerja Atlet Wanita FIFA diluncurkan untuk memajukan penelitian dan pengetahuan seputar atlet wanita, dengan tujuan membantu para pemain mendapatkan dukungan yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sepanjang karier mereka.
Inisiatif ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang atlet wanita, dengan mempertimbangkan kebutuhan individu dan lingkungan, sekaligus menyesuaikan dukungan untuk mengoptimalkan kesehatan dan performa secara keseluruhan.
Proyek ini juga menangani masalah yang telah lama ada dalam dunia olahraga: atlet wanita sering kali dilatih, dibimbing, dan dievaluasi melalui sistem yang dibuat dengan mempertimbangkan pria.
Proyek ini mencakup beberapa topik utama, termasuk:
Fisiologi
wanita Masa
reproduksi Pemantauan
kesehatan menstruasi Kehamilan dan masa pascapersalinan
Kesuburan
Menopause
Kesehatan
panggul Nutrisi
Pemulihan
Tidur
Kekuatan dan pengondisian
Skrining dan profil
Apa yang dikatakan FIFA
“Tujuan FIFA adalah untuk mengoptimalkan kesehatan, kesejahteraan, dan performa setiap pemain sepak bola wanita, serta meningkatkan pemahaman tentang peran perempuan dan anak perempuan dalam sepak bola di setiap tingkatan permainan,” kata Dame Sarai Bareman, Kepala Bidang Sepak Bola Wanita FIFA.
“Secara bersama-sama, kita dapat melakukan jauh lebih banyak untuk mendukung para pemain wanita yang jumlahnya terus bertambah dan memastikan mereka dilatih, didukung, serta dipahami sesuai dengan kebutuhan khusus mereka sebagai wanita.”
Waktunya sudah tepat
Menjelang Piala Dunia Wanita FIFA 2027, FIFA semakin memprioritaskan penelitian dan pendidikan yang berfokus pada kesehatan dan performa atlet wanita.
Turnamen 2027 akan menandai edisi ke-10 Piala Dunia Wanita FIFA, menjadikan inisiatif ini langkah yang tepat waktu untuk memastikan para pemain didukung dengan mengutamakan kebutuhan atlet wanita.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Proyek ini kini telah diluncurkan, dan seluruh 211 Asosiasi Anggota FIFA dapat mengakses inisiatif ini beserta 13 modul pendidikannya.