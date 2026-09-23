FIFA meluncurkan arena sepak bola baru di Palestina untuk menyediakan ruang aman bagi anak muda di Tepi Barat

Untuk merayakan peluncuran fasilitas ini, FIFA telah menyelenggarakan "Unite for Peace: Kids’ Cup", sebuah turnamen usia muda yang sudah mulai mengubah lapangan-lapangan ini menjadi pusat aktivitas. Kompetisi ini menampilkan 14 tim Palestina lokal, mempertemukan sekitar 160 anak untuk bertanding dan mengembangkan kemampuan mereka. Struktur acara ini mencakup fase grup tradisional yang dilanjutkan dengan babak gugur, termasuk perempat final dan semifinal, yang berpuncak pada final akbar. Selain pertandingan kompetitif, turnamen ini juga mencakup berbagai kegiatan sepak bola berfokus pada komunitas yang dirancang untuk melibatkan warga dari desa dan kota di sekitarnya dalam semangat olahraga.

Inisiatif ini berada di bawah kampanye "FIFA Unite for Peace" yang lebih luas, yang memanfaatkan popularitas sepak bola di seluruh dunia untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang penting seperti kerja sama tim, saling menghormati, dan fair play. Alih-alih hanya menjadi monumen seremonial, lapangan-lapangan ini langsung digunakan secara praktis. Turnamen ini menjadi percontohan untuk bagaimana fasilitas tersebut akan dimanfaatkan sepanjang tahun, memastikan fasilitas itu tidak dibiarkan menganggur. Upacara peresmian resmi dijadwalkan pada 25 September, yang juga akan menjadi tuan rumah penyerahan trofi bagi para peserta muda yang telah ambil bagian dalam pekan perdana kompetisi ini.