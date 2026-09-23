FIFA
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FIFA meluncurkan arena sepak bola baru di Palestina untuk menyediakan ruang aman bagi anak muda di Tepi Barat
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Mentransformasi komunitas lokal melalui inisiatif FIFA Arena
Dalam langkah signifikan untuk memperkuat sepakbola akar rumput di Timur Tengah, FIFA telah meresmikan dua lapangan mini canggih di wilayah Palestina. Fasilitas baru ini berlokasi di Marah Rabah, yang terletak di selatan Bethlehem, dan Qusin, di sektor utara Tepi Barat. Proyek ini merupakan upaya kolaboratif antara badan pengatur sepakbola dunia dan Asosiasi Sepakbola Palestina, dengan dukungan pendanaan penting yang diberikan oleh Departemen Luar Negeri Federal Swiss.
Waktu peresmian ini sangat relevan, karena banyak komunitas di Tepi Barat saat ini menghadapi hambatan besar dalam mengakses pendidikan, layanan sosial, dan olahraga terorganisasi. Dengan menyediakan ruang khusus ini, FIFA bertujuan memastikan bahwa sepakbola tetap dapat diakses oleh generasi berikutnya dari talenta Palestina. Satu fasilitas ditempatkan secara strategis di area Thaher Al Thour, tepat di seberang sekolah menengah atas putri Marah Rabah, sementara yang lainnya berada di Qusin barat laut.
Unite for Peace Kids Cup menandai dimulainya era baru
Untuk merayakan peluncuran fasilitas ini, FIFA telah menyelenggarakan "Unite for Peace: Kids’ Cup", sebuah turnamen usia muda yang sudah mulai mengubah lapangan-lapangan ini menjadi pusat aktivitas. Kompetisi ini menampilkan 14 tim Palestina lokal, mempertemukan sekitar 160 anak untuk bertanding dan mengembangkan kemampuan mereka. Struktur acara ini mencakup fase grup tradisional yang dilanjutkan dengan babak gugur, termasuk perempat final dan semifinal, yang berpuncak pada final akbar. Selain pertandingan kompetitif, turnamen ini juga mencakup berbagai kegiatan sepak bola berfokus pada komunitas yang dirancang untuk melibatkan warga dari desa dan kota di sekitarnya dalam semangat olahraga.
Inisiatif ini berada di bawah kampanye "FIFA Unite for Peace" yang lebih luas, yang memanfaatkan popularitas sepak bola di seluruh dunia untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang penting seperti kerja sama tim, saling menghormati, dan fair play. Alih-alih hanya menjadi monumen seremonial, lapangan-lapangan ini langsung digunakan secara praktis. Turnamen ini menjadi percontohan untuk bagaimana fasilitas tersebut akan dimanfaatkan sepanjang tahun, memastikan fasilitas itu tidak dibiarkan menganggur. Upacara peresmian resmi dijadwalkan pada 25 September, yang juga akan menjadi tuan rumah penyerahan trofi bagi para peserta muda yang telah ambil bagian dalam pekan perdana kompetisi ini.
- FIFA
Infantino menekankan kekuatan sepak bola di masa-masa sulit
Presiden FIFA Gianni Infantino angkat bicara soal pentingnya perkembangan ini, dengan menyoroti dampak sosial yang bisa diberikan sepak bola ketika faktor politik atau lingkungan mengganggu kehidupan sehari-hari. Presiden FIFA itu menegaskan bahwa keberhasilan sejati proyek-proyek ini tidak terletak pada pembangunannya, melainkan pada manfaatnya setiap hari bagi kaum muda.
“Nilai fasilitas FIFA Arena ini akan diukur dari apa yang terjadi di lapangan hari demi hari,” kata Presiden FIFA Gianni Infantino. “Bagi anak-anak yang tinggal di komunitas tempat kehidupan kerap terganggu oleh pembatasan dan ketidakpastian, memiliki tempat untuk bermain sepak bola, bertemu teman-teman mereka, dan ambil bagian dalam olahraga yang terorganisasi menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Terutama saat kita memperingati Hari Perdamaian Internasional, kami berharap FIFA Arena ini akan melayani komunitas mereka selama bertahun-tahun ke depan.” Pernyataan ini mencerminkan komitmen FIFA terhadap misi “Football Unites the World”, memastikan badan pengatur olahraga ini tetap aktif di wilayah-wilayah tempat pengembangan infrastruktur dapat memberikan dampak sosial terbesar.
Membangun warisan abadi bagi sepak bola Palestina
Pengenalan lapangan mini ini merupakan komponen penting dari Program FIFA Arena yang lebih luas, sebuah inisiatif internasional yang didedikasikan untuk membangun lingkungan sepak bola yang aman dan tahan lama di berbagai komunitas. Sebagai bagian dari program ini, komunitas lokal Palestina juga menerima perlengkapan sepak bola penting untuk mendukung latihan berkelanjutan dan permainan yang terorganisasi lama setelah turnamen awal berakhir. Tujuannya adalah meninggalkan jejak permanen yang mendukung sasaran pengembangan jangka panjang Asosiasi Sepak Bola Palestina, dengan menyediakan platform berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan membina pemain muda putra dan putri di seluruh wilayah.
Peresmian lokasi-lokasi ini di Marah Rabah dan Qusin menandai tonggak penting bagi proyek FIFA Arena, yang baru-baru ini juga meluncurkan fasilitas serupa di Amerika Selatan dan Amerika Utara. Dengan berfokus pada permukaan berkualitas tinggi yang tahan cuaca serta lokasi yang mudah diakses, FIFA memastikan lapangan-lapangan ini dapat menahan penggunaan intensif.
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