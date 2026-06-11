Di jersey tersebut terpampang ilustrasi Pertempuran Vertières tahun 1803, yang memastikan kemerdekaan Haiti. Jersey tersebut telah dikenakan tim dalam dua pertandingan persahabatan di Florida sebelum FIFA turun tangan.
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FIFA melarang desain yang kontroversial: Haiti harus mengganti seragamnya sebelum Piala Dunia dimulai
Produsen asal Kolombia, Saeta, kini mengumumkan bahwa mereka telah memodifikasi desain jersey tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, menurut perusahaan tersebut, jersey asli itu pun "tidak dimaksudkan sebagai pernyataan politik", melainkan hanya "sebagai penghormatan kepada para pria dan wanita yang setiap hari berjuang demi masa depan Haiti".
"Sadar bahwa orang-orang mungkin memiliki citra yang buruk tentang negara kita"
Haiti akan memulai penampilannya di Piala Dunia pertamanya dalam 52 tahun pada Minggu (pukul 03.00 CEST) di Boston melawan Skotlandia. Tim underdog asal Karibia ini juga akan berhadapan dengan Brasil, juara dunia lima kali, dan Maroko, juara Afrika, di Grup C.
"Kami tahu bahwa orang-orang mungkin memiliki citra buruk tentang negara kami, bahwa negara ini memiliki banyak masalah, tetapi ini akan memberikan banyak manfaat bagi negara, masyarakat, dan keluarga saya," kata gelandang Jean-Ricner Bellegarde kepada AFP menjelang pertandingan. Dalam skuad Haiti yang beranggotakan 26 orang, terdapat juga kiper Josué Duverger dari klub FC Cosmos Koblenz yang bermain di liga regional.