FIFA melarang desain yang kontroversial: Haiti harus mengganti seragamnya sebelum Piala Dunia dimulai

Haiti akan memulai penampilannya di Piala Dunia pertamanya dalam 52 tahun pada Minggu (pukul 03.00 CEST) di Boston melawan Skotlandia. Tim underdog asal Karibia ini juga akan berhadapan dengan Brasil, juara dunia lima kali, dan Maroko, juara Afrika, di Grup C.

"Kami tahu bahwa orang-orang mungkin memiliki citra buruk tentang negara kami, bahwa negara ini memiliki banyak masalah, tetapi ini akan memberikan banyak manfaat bagi negara, masyarakat, dan keluarga saya," kata gelandang Jean-Ricner Bellegarde kepada AFP menjelang pertandingan. Dalam skuad Haiti yang beranggotakan 26 orang, terdapat juga kiper Josué Duverger dari klub FC Cosmos Koblenz yang bermain di liga regional.