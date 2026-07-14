FIFA terpaksa melonggarkan peraturan brandingnya sendiri menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia antara Inggris dan Argentina di Atlanta Stadium. Meskipun nama venue tersebut telah diubah sementara untuk turnamen ini, logo Mercedes-Benz di atap stadion akan tetap terlihat, seperti dilansir The Mirror.

Biasanya, badan pengatur tersebut mewajibkan semua merek komersial yang tidak disetujui untuk dihapus atau ditutupi guna melindungi sponsor resmi, termasuk mitra mobilitas Hyundai dan Kia. Namun, ukuran dan desain atap stadion tersebut membuat logo tersebut tidak dapat disembunyikan tanpa menimbulkan masalah teknik yang besar.