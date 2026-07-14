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Yosua Arya

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FIFA melanggar aturan yang dibuatnya sendiri! Pengecualian khusus untuk lokasi pertandingan semifinal Piala Dunia antara Inggris melawan Argentina

World Cup
England vs Argentina
England
Argentina

FIFA terpaksa membuat pengecualian yang jarang terjadi terhadap aturan ketat mengenai penempatan merek dalam turnamen menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia antara Inggris dan Argentina. Badan pengatur tersebut tidak dapat menyembunyikan logo ikonik Mercedes-Benz di Stadion Atlanta setelah masalah teknis membuat penutupan landmark tersebut menjadi tidak mungkin.

  • FIFA memberikan pengecualian terkait merek untuk stadion di Atlanta

    FIFA terpaksa melonggarkan peraturan brandingnya sendiri menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia antara Inggris dan Argentina di Atlanta Stadium. Meskipun nama venue tersebut telah diubah sementara untuk turnamen ini, logo Mercedes-Benz di atap stadion akan tetap terlihat, seperti dilansir The Mirror.

    Biasanya, badan pengatur tersebut mewajibkan semua merek komersial yang tidak disetujui untuk dihapus atau ditutupi guna melindungi sponsor resmi, termasuk mitra mobilitas Hyundai dan Kia. Namun, ukuran dan desain atap stadion tersebut membuat logo tersebut tidak dapat disembunyikan tanpa menimbulkan masalah teknik yang besar.

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    Pejabat stadion menjelaskan tantangan tersebut

    Masalah ini berpusat pada atap stadion yang dapat dibuka-tutup, yang terdiri dari delapan panel berbentuk kelopak dengan berat masing-masing sekitar 500 ton dan panjang 220 kaki. Skala struktur tersebut membuat upaya menutupi logo jauh lebih rumit daripada menutupi iklan stadion pada umumnya. Adam Fullerton, wakil presiden bidang operasional stadion, secara singkat menjelaskan sejauh mana masalah tersebut pada awal tahun 2025, dengan mengatakan: "Bukan hanya di atap. Tetapi juga ada di semua fasad stadion. Dan ukurannya tidak kecil. Ukurannya besar. Sesuai desainnya."

  • Aturan komersial berhadapan dengan kenyataan teknis

    Kebijakan stadion bersih FIFA merupakan bagian dari perjanjian komersialnya dengan para sponsor resmi turnamen. Berdasarkan perjanjian tuan rumah, stadion wajib menghapus atau menutupi iklan yang tidak sah di dalam dan sekitar venue, termasuk identitas komersial yang terlihat di ruang udara sekitarnya, kecuali jika FIFA memberikan persetujuan tertulis.

    Di Atlanta, persyaratan tersebut bertentangan dengan desain permanen stadion. Karena tidak ada cara yang aman untuk menutupi logo Mercedes-Benz yang sangat besar, FIFA memilih untuk memberikan pengecualian resmi. Atap stadion juga tetap tertutup sepanjang turnamen, sehingga pendingin udara dapat menjaga kondisi yang konsisten bagi para pemain dan pendukung.

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  • england argentinaGetty Images

    Perhatian kini tertuju pada babak semifinal

    Setelah masalah merek terselesaikan, perhatian kini beralih ke pertandingan semifinal Piala Dunia antara Inggris dan Argentina. Terlepas dari kompromi komersial yang tidak biasa tersebut, Stadion Atlanta akan menjadi panggung bagi babak baru dalam salah satu rivalitas paling bersejarah di dunia sepak bola internasional, dengan fokus yang diperkirakan akan tetap tertuju sepenuhnya pada apa yang terjadi di lapangan.

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