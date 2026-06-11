Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
FIFA melakukan perubahan besar-besaran pada sistem transfer dengan memperkenalkan klausul pelepasan wajib dan menurunkan biaya transfer setelah mencapai kesepakatan dengan serikat pemain
Klausul pelepasan wajib semakin meluas ke seluruh dunia
FIFA telah mengumumkan bahwa klausul pelepasan akan menjadi persyaratan wajib dalam semua kontrak pemain profesional. Sistem ini, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola Spanyol selama puluhan tahun, kini akan diberlakukan secara global untuk memastikan kebebasan perpindahan pemain dan mencegah klub menahan pemain berbakat melawan kehendak mereka melalui nilai transfer yang sangat tinggi dan tidak dapat dinegosiasikan.
Keputusan ini diambil setelah kasus Lassana Diarra yang menjadi tonggak sejarah, yang menyoroti kelemahan mendasar dalam Peraturan Status dan Transfer Pemain (RSTP) sebelumnya. Dengan mewajibkan klub dan pemain untuk menyepakati angka pelepasan tetap sejak awal perjanjian, badan pengatur yang dipimpin oleh presiden Gianni Infantino ini bertujuan untuk mengurangi saga transfer yang berlarut-larut dan sengketa hukum terkait penilaian nilai pemain. Perubahan ini dijadwalkan untuk secara resmi mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
- AFP
Kasus Diarra
Diarra, mantan gelandang Prancis, menggugat peraturan transfer FIFA setelah terjadi sengketa kontrak dengan Lokomotiv Moskow pada tahun 2014. Klub Rusia tersebut memutuskan kontraknya, menuduhnya melanggar kewajiban kontraknya, sementara Kamar Penyelesaian Sengketa FIFA memerintahkan sang pemain untuk membayar kompensasi sekitar €10,5 juta. Pada saat yang sama, klub Belgia Royal Charleroi Sporting Club berupaya merekrut Diarra tetapi tidak bersedia melanjutkan tanpa jaminan bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab secara bersama-sama atas kompensasi yang harus dibayarkan kepada Lokomotiv.
Berdasarkan peraturan FIFA saat itu, jaminan semacam itu tidak tersedia, sehingga transfer tersebut gagal. Diarra kemudian mengajukan gugatan hukum terhadap FIFA dan Asosiasi Sepak Bola Belgia, dengan argumen bahwa aturan tersebut secara ilegal membatasi kebebasan bergerak dan peluang kerja pemain di dalam Uni Eropa.
Pada Oktober 2024, Mahkamah Uni Eropa memutuskan bahwa peraturan FIFA tertentu mengenai pelanggaran kontrak dan transfer pemain tidak sesuai dengan hukum Uni Eropa, dengan pertimbangan bahwa peraturan tersebut dapat menghambat kebebasan bergerak pekerja dan membatasi persaingan. Keputusan tersebut mendorong FIFA untuk meninjau dan mereformasi kerangka kerja transfernya, yang berujung pada diperkenalkannya sistem regulasi baru yang akan mulai berlaku pada tahun 2027.
Para pemain akan mendapatkan bagian dari biaya transfer
Perubahan ini juga mencakup pembagian finansial dalam kesepakatan transfer, di mana para pemain kini berhak atas persentase langsung dari biaya transfer mereka sendiri. Berdasarkan aturan baru, para pemain akan mendapatkan bagian sebesar lima persen dari total nilai transaksi transfer. Bagi mereka yang memiliki gaji tahunan tetap di bawah €150.000, penerimaan bagian lima persen dari kompensasi transfer tetap ini bersifat wajib.
Terdapat perlindungan khusus terkait hak finansial ini; meskipun seorang pemain dapat melepaskan sebagian haknya, persentase tersebut tidak boleh kurang dari nilai yang lebih tinggi di antara dua nilai berikut: remunerasi tetap pemain untuk tahun terakhir kontrak mereka atau 2,5% dari total kompensasi transfer tetap. Untuk memastikan kepatuhan, setiap keterlambatan pembayaran yang ditangani oleh Pengadilan Sepak Bola kini akan dikenakan suku bunga delapan persen.
- AFP
Kesepakatan damai bersejarah dengan FIFPro
Reformasi ini juga membawa perubahan signifikan bagi talenta muda, dengan memungkinkan klub menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dengan pemain berusia di bawah 18 tahun, menjauh dari batasan tiga tahun sebelumnya. Namun, hal ini tunduk pada syarat-syarat ketat: pemain harus telah terdaftar di klub selama periode tertentu sebelum penandatanganan, kontrak harus memenuhi persyaratan gaji tertentu, dan klub dibatasi pada jumlah tertentu untuk kontrak jangka panjang bagi pemain muda ini per musim.
Untuk mengawasi kesehatan permainan, Platform Dialog Sosial Global baru telah dibentuk antara FIFA, FIFPro, Asosiasi Liga Dunia (WLA), dan Asosiasi Klub Eropa (ECA). Badan ini akan berfokus pada kesejahteraan pemain, termasuk standar kesehatan dan keselamatan kerja, serta ketentuan khusus untuk kehamilan, adopsi, dan cuti keluarga. Keputusan dalam platform ini dimaksudkan untuk dicapai melalui konsensus bulat sebelum diterapkan ke dalam kerangka regulasi FIFA.
Yang terpenting, perombakan regulasi ini menandai berakhirnya periode perselisihan hukum antara badan pengatur dan serikat pemain. Sebagai bagian dari kesepakatan, FIFPro dan federasi anggotanya telah setuju untuk menarik semua gugatan dan litigasi yang sedang berlangsung terhadap FIFA terkait sistem transfer. Hal ini memastikan bahwa semua pihak kini bekerja di bawah struktur terpadu yang menghormati peran FIFA sebagai otoritas pengatur global.