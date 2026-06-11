Diarra, mantan gelandang Prancis, menggugat peraturan transfer FIFA setelah terjadi sengketa kontrak dengan Lokomotiv Moskow pada tahun 2014. Klub Rusia tersebut memutuskan kontraknya, menuduhnya melanggar kewajiban kontraknya, sementara Kamar Penyelesaian Sengketa FIFA memerintahkan sang pemain untuk membayar kompensasi sekitar €10,5 juta. Pada saat yang sama, klub Belgia Royal Charleroi Sporting Club berupaya merekrut Diarra tetapi tidak bersedia melanjutkan tanpa jaminan bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab secara bersama-sama atas kompensasi yang harus dibayarkan kepada Lokomotiv.

Berdasarkan peraturan FIFA saat itu, jaminan semacam itu tidak tersedia, sehingga transfer tersebut gagal. Diarra kemudian mengajukan gugatan hukum terhadap FIFA dan Asosiasi Sepak Bola Belgia, dengan argumen bahwa aturan tersebut secara ilegal membatasi kebebasan bergerak dan peluang kerja pemain di dalam Uni Eropa.

Pada Oktober 2024, Mahkamah Uni Eropa memutuskan bahwa peraturan FIFA tertentu mengenai pelanggaran kontrak dan transfer pemain tidak sesuai dengan hukum Uni Eropa, dengan pertimbangan bahwa peraturan tersebut dapat menghambat kebebasan bergerak pekerja dan membatasi persaingan. Keputusan tersebut mendorong FIFA untuk meninjau dan mereformasi kerangka kerja transfernya, yang berujung pada diperkenalkannya sistem regulasi baru yang akan mulai berlaku pada tahun 2027.