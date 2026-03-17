FIFA dan YouTube mengumumkan kerja sama Piala Dunia untuk menayangkan 10 menit pertama pertandingan dalam upaya meningkatkan jumlah penonton muda

Dalam langkah yang dirancang untuk menarik perhatian Generasi Z dan pemirsa yang lebih muda, FIFA telah mengumumkan apa yang mereka sebut sebagai “kemitraan yang revolusioner” dengan YouTube.

Kolaborasi ini akan memungkinkan penyiar yang memiliki hak siar untuk menayangkan cuplikan pertandingan langsung secara streaming langsung di platform tersebut selama turnamen, yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli.

Inti dari strategi ini adalah mendorong pemegang hak siar untuk menyiarkan 10 menit pertama pertandingan secara langsung di YouTube, demikian dilaporkan Associated Press. Pendekatan "pembuka selera" ini dimaksudkan untuk menarik perhatian pemirsa sejak awal dan kemudian mengalihkan mereka ke televisi jaringan tradisional atau aplikasi streaming resmi untuk menonton sisa dari 104 pertandingan kompetisi tersebut.