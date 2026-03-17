FIFA dan YouTube mengumumkan kerja sama Piala Dunia untuk menayangkan 10 menit pertama pertandingan dalam upaya meningkatkan jumlah penonton muda
Pendekatan yang mengutamakan platform digital untuk tahun 2026
Dalam langkah yang dirancang untuk menarik perhatian Generasi Z dan pemirsa yang lebih muda, FIFA telah mengumumkan apa yang mereka sebut sebagai “kemitraan yang revolusioner” dengan YouTube.
Kolaborasi ini akan memungkinkan penyiar yang memiliki hak siar untuk menayangkan cuplikan pertandingan langsung secara streaming langsung di platform tersebut selama turnamen, yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli.
Inti dari strategi ini adalah mendorong pemegang hak siar untuk menyiarkan 10 menit pertama pertandingan secara langsung di YouTube, demikian dilaporkan Associated Press. Pendekatan "pembuka selera" ini dimaksudkan untuk menarik perhatian pemirsa sejak awal dan kemudian mengalihkan mereka ke televisi jaringan tradisional atau aplikasi streaming resmi untuk menonton sisa dari 104 pertandingan kompetisi tersebut.
Siaran langsung pertandingan lengkap dan akses ke arsip
Selain segmen pembuka pertandingan, perjanjian ini membuka peluang untuk liputan yang lebih luas di platform tersebut. FIFA menyatakan bahwa penyiar “akan dapat menayangkan sejumlah pertandingan terpilih secara lengkap di saluran YouTube mereka, untuk menarik penonton global dan mempromosikan tempat menonton lebih banyak pertandingan kompetisi ini.” Fleksibilitas ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan jangkauan turnamen di wilayah-wilayah di mana langganan TV kabel tradisional sedang menurun.
Nostalgia juga akan memainkan peran penting dalam kerja sama ini. FIFA telah berjanji untuk membagikan sebagian besar arsip Piala Dunia yang prestisius di YouTube, termasuk “pertandingan-pertandingan masa lalu secara lengkap dan banyak momen ikonik lainnya dalam sejarah olahraga ini,” memastikan bahwa platform tersebut menjadi pusat bagi pembaruan langsung dan penelusuran mendalam sejarah.
Akses yang belum pernah ada sebelumnya bagi para pembuat konten
Berdasarkan kerja sama yang terjalin sejak Piala Dunia 2022 di Qatar—di mana YouTube berperan sebagai sponsor tingkat bawah—edisi 2026 akan menampilkan integrasi yang lebih mendalam bagi para kreator digital independen. FIFA mengonfirmasi bahwa mereka akan memberikan “akses yang belum pernah ada sebelumnya kepada sekelompok kreator YouTube dari seluruh dunia” selama turnamen yang diperluas ini untuk merekam konten di balik layar yang biasanya tidak ditayangkan dalam siaran standar.
Dengan membawa para influencer ke stadion dan kamp pelatihan, badan pengatur sepak bola dunia ini berharap dapat menciptakan pengalaman yang lebih imersif. Tujuannya adalah untuk melampaui 90 menit di lapangan dan menyediakan aliran konten 24/7 yang sesuai dengan kebiasaan penggemar yang berpusat pada perangkat seluler, yang mengonsumsi sepak bola melalui sorotan media sosial dan vlog.
Memperluas jangkauan global Piala Dunia
Meskipun detail keuangan kesepakatan tersebut belum diungkapkan, nilai strategisnya bagi FIFA sangat jelas, mengingat organisasi tersebut berupaya memaksimalkan potensi komersial Piala Dunia pertama yang diikuti oleh 48 tim. Dengan mempermudah akses melalui YouTube, FIFA bertaruh bahwa peningkatan aksesibilitas ini akan meningkatkan tingkat keterlibatan secara keseluruhan dan membangun loyalitas merek jangka panjang di kalangan generasi baru penggemar sepak bola.
