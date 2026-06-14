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FIFA akan membayar penuh biaya turnamen Piala Dunia kepada wasit Somalia Omar Artan setelah ia dilarang masuk ke Amerika Serikat
FIFA berkomitmen untuk melakukan pembayaran penuh meskipun ada ketidakhadiran
Sebagai bentuk dukungan yang signifikan, menurut BBC Sport, FIFA dilaporkan telah mengonfirmasi bahwa Artan akan menerima bayaran penuh untuk turnamen tersebut terlepas dari ketidakmampuannya untuk turun ke lapangan. Meskipun wasit biasanya menerima gaji mereka setelah Piala Dunia berakhir, badan pengatur sepak bola dunia ini telah mengambil langkah untuk memastikan wasit asal Somalia tersebut tidak dirugikan secara finansial akibat kendala perjalanan yang mengakhiri mimpinya lebih awal.
Artan tiba di Florida dengan harapan besar untuk mewakili negaranya di panggung terbesar dalam sepak bola. Namun, perjalanannya terhenti ketika pihak berwenang AS menolak paspor diplomatik dan visa masuk tunggalnya, yang menyebabkan deportasi segera. Meskipun keadaan yang tidak menguntungkan, pejabat FIFA memberikan bantuan kepada wasit tersebut selama transitnya di Istanbul sebelum ia kembali ke rumahnya di Mogadishu.
- Getty
Tuduhan terkait interogasi dan terorisme mencuat
Rincian seputar penolakan masuk Artan telah memicu perdebatan sengit di kalangan komunitas sepak bola. Pejabat pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa Artan dilarang masuk karena dugaan "hubungan dengan anggota organisasi teroris yang dicurigai." Selama 11 jam yang melelahkan di bandara, petugas imigrasi menginterogasinya mengenai kemungkinan keterkaitannya dengan kelompok militan Al Shabab.
Artan dengan tegas membantah adanya hubungan semacam itu dan mengungkapkan kesedihannya atas situasi tersebut. "Saya memiliki dokumen yang sah dan semuanya. Saya memiliki visa yang sah," jelas Artan. "Saya hanyalah seorang wasit yang berusaha mewujudkan mimpinya, mimpi terbesar dalam hidup saya, untuk datang ke Piala Dunia."
Bintang baru di dunia wasit Afrika
Meskipun mengalami kemunduran di Amerika Utara, Artan tetap menjadi salah satu wasit paling dihormati di dunia sepak bola Afrika. Ia mencatatkan prestasi gemilang pada tahun 2025, dengan dinobatkan sebagai Wasit Pria Terbaik Tahun Ini oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF). Daftar prestasinya mencakup penugasan-penugasan bergengsi seperti leg kedua final Liga Champions Afrika antara Pyramids FC dan Mamelodi Sundowns.
Pengalamannya di kancah internasional sangat luas, setelah memimpin pertandingan di Piala Dunia U-20 di Chili, termasuk pertandingan perebutan tempat ketiga yang bergengsi. Artan juga tampil menonjol selama Piala Afrika pada tahun 2024 dan 2025, yang memperkuat reputasinya sebagai wasit papan atas yang mampu menangani situasi bertekanan tinggi di seluruh benua dan bahkan di luar benua.
- AFP
Menyambut UEFA Super Cup
Meskipun Piala Dunia masih menjadi kesempatan yang terlewatkan untuk saat ini, karier Artan dipastikan akan terus berlanjut di level tertinggi di Eropa. Ia telah diundang untuk memimpin pertandingan UEFA Super Cup mendatang antara Paris Saint-Germain dan Aston Villa di Salzburg, Austria. Penunjukan bergengsi pada 12 Agustus ini menjadi bukti pengakuan atas posisinya di kalangan wasit internasional.
Artan disambut dengan hangat dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pendukungnya. Ia tetap tak gentar menghadapi peristiwa-peristiwa baru-baru ini dan telah menargetkan turnamen internasional besar berikutnya. "Saya berterima kasih kepada rakyat dan negara saya," katanya, sambil berjanji untuk terus bekerja keras agar dapat memimpin pertandingan di Piala Dunia 2030.