FIFA akan membayar penuh biaya turnamen Piala Dunia kepada wasit Somalia Omar Artan setelah ia dilarang masuk ke Amerika Serikat

Sebagai bentuk dukungan yang signifikan, menurut BBC Sport, FIFA dilaporkan telah mengonfirmasi bahwa Artan akan menerima bayaran penuh untuk turnamen tersebut terlepas dari ketidakmampuannya untuk turun ke lapangan. Meskipun wasit biasanya menerima gaji mereka setelah Piala Dunia berakhir, badan pengatur sepak bola dunia ini telah mengambil langkah untuk memastikan wasit asal Somalia tersebut tidak dirugikan secara finansial akibat kendala perjalanan yang mengakhiri mimpinya lebih awal.

Artan tiba di Florida dengan harapan besar untuk mewakili negaranya di panggung terbesar dalam sepak bola. Namun, perjalanannya terhenti ketika pihak berwenang AS menolak paspor diplomatik dan visa masuk tunggalnya, yang menyebabkan deportasi segera. Meskipun keadaan yang tidak menguntungkan, pejabat FIFA memberikan bantuan kepada wasit tersebut selama transitnya di Istanbul sebelum ia kembali ke rumahnya di Mogadishu.