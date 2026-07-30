Berbicara pada Rabu, pria 52 tahun itu tidak menahan emosinya terkait arah yang diambil badan pengatur tersebut. "Saya malu bahwa kita bahkan membahas ide-ide seperti itu dalam sepakbola. Sepakbola bukan milik kami," kata Eberl, seperti dikutip Sky Sport. "Saya merasa FIFA ada semata-mata untuk mencari keuntungan. Saya muak."

Gesekan antara FIFA dan para pemangku kepentingan di Eropa telah mencapai titik didih sedemikian rupa sehingga laporan tentang boikot Piala Dunia oleh negara-negara anggota UEFA mulai terdengar semakin nyaring. Eberl, yang memegang posisi dengan pengaruh sangat besar di Allianz Arena, mengindikasikan bahwa ia akan sepenuhnya mendukung sikap bersama Eropa melawan model investasi Infantino. "Kalau begitu saya memang akan mendukung kita sebagai Eropa untuk mengambil sikap tegas dan mengatakan: Tidak, kami tidak akan ikut serta," tambahnya.