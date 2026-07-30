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'FIFA ada semata-mata untuk meraup keuntungan' - petinggi transfer Bayern Munich 'malu' dengan ide Piala Dunia Gianni Infantino
Eberl kecam keserakahan FIFA
Lanskap sepak bola internasional menghadapi guncangan besar ketika direktur olahraga Bayern, Eberl, menjadi sosok terbaru yang melontarkan kritik pedas terhadap strategi komersial usulan FIFA. Kontroversi ini berpusat pada visi ambisius Infantino untuk menjual saham di Piala Dunia kepada perusahaan investasi swasta melalui entitas yang baru dibentuk.
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Usulan FIFA 'membuat jijik' Eberl
Berbicara pada Rabu, pria 52 tahun itu tidak menahan emosinya terkait arah yang diambil badan pengatur tersebut. "Saya malu bahwa kita bahkan membahas ide-ide seperti itu dalam sepakbola. Sepakbola bukan milik kami," kata Eberl, seperti dikutip Sky Sport. "Saya merasa FIFA ada semata-mata untuk mencari keuntungan. Saya muak."
Gesekan antara FIFA dan para pemangku kepentingan di Eropa telah mencapai titik didih sedemikian rupa sehingga laporan tentang boikot Piala Dunia oleh negara-negara anggota UEFA mulai terdengar semakin nyaring. Eberl, yang memegang posisi dengan pengaruh sangat besar di Allianz Arena, mengindikasikan bahwa ia akan sepenuhnya mendukung sikap bersama Eropa melawan model investasi Infantino. "Kalau begitu saya memang akan mendukung kita sebagai Eropa untuk mengambil sikap tegas dan mengatakan: Tidak, kami tidak akan ikut serta," tambahnya.
Sammer memperingatkan risiko integritas
Meski retorika Eberl sangat meledak-ledak, sosok-sosok terkemuka lain dalam sepak bola Jerman menawarkan pandangan yang lebih terukur tetapi sama-sama penuh kekhawatiran. Matthias Sammer, mantan pemain legendaris dan penasihat Borussia Dortmund saat ini, mengakui rumitnya keseimbangan yang harus dijaga Infantino dalam tata kelola modern. Namun, bahkan Sammer yang sarat pengalaman memperingatkan bahwa "kredibilitas emosional" dari permainan indah ini sedang dipertaruhkan demi mengejar keuntungan finansial yang lebih besar bagi organisasi global tersebut.
"Gianni Infantino pertama-tama harus berhasil menyenangkan semua orang. Itulah tugasnya dan tugas FIFA. Itu selalu menjadi garis yang sangat tipis," ujar Sammer. Meski memiliki pandangan yang bernuansa seperti itu, kekhawatiran utamanya tetap pada pilar-pilar fundamental permainan ini. Ia menambahkan bahwa ia melihat ada "bahaya ketika integritas permainan diintervensi."
- Getty Images
Ultimatum Infantino
Meski mendapat reaksi keras, Infantino terus melangkah dengan tenggat waktu yang ketat, memberi asosiasi anggota batas waktu hingga September untuk menyetujui kesepakatan itu. Insentifnya adalah potensi pemasukan jutaan bagi setiap federasi, tetapi badan-badan pengatur di Eropa tetap skeptis terhadap dampak jangka panjangnya pada integritas permainan.
Bagi Eberl dan jajaran petinggi Bayern Munich, manfaat finansial itu tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar terhadap identitas olahraga ini. Fokus kini beralih ke pertemuan UEFA mendatang, tempat federasi-federasi akan memutuskan apakah akan mengikuti arus atau memicu perpecahan bersejarah dari FIFA.
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