Ferran Torres senang bisa 'membungkam' para pengkritiknya setelah mencetak dua gol penentu dalam kemenangan Barcelona atas Espanyol di derby kota

Penyerang Barcelona ini jarang lepas dari sorotan sejak pindah ke Catalunya dari Manchester City pada Desember 2021, namun pemain asal Spanyol ini kini memanfaatkan tekanan tersebut sebagai motivasi. Setelah beberapa waktu tak mencetak gol, pemain asal Foios ini menampilkan performa yang mengesankan dalam derby Catalunya, dengan mencetak dua gol yang membuat para pengkritiknya tak bisa lagi mengeluh.

Berbicara setelah kemenangan 4-1 tersebut, Torres memberikan penilaian yang tajam terhadap tekanan eksternal yang dihadapinya. "Selalu ada suara-suara dari luar di sekitarku, lebih sering yang buruk dan sangat jarang yang baik. Itu membuat mereka kesal, tapi aku selalu fokus pada diriku sendiri, pada kerja keras dan peningkatan; ada saat-saat ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan, tapi itu bukan karena kurangnya kerja keras," katanya.