Ferran Torres senang bisa 'membungkam' para pengkritiknya setelah mencetak dua gol penentu dalam kemenangan Barcelona atas Espanyol di derby kota
Ferran meredam kebisingan
Penyerang Barcelona ini jarang lepas dari sorotan sejak pindah ke Catalunya dari Manchester City pada Desember 2021, namun pemain asal Spanyol ini kini memanfaatkan tekanan tersebut sebagai motivasi. Setelah beberapa waktu tak mencetak gol, pemain asal Foios ini menampilkan performa yang mengesankan dalam derby Catalunya, dengan mencetak dua gol yang membuat para pengkritiknya tak bisa lagi mengeluh.
Berbicara setelah kemenangan 4-1 tersebut, Torres memberikan penilaian yang tajam terhadap tekanan eksternal yang dihadapinya. "Selalu ada suara-suara dari luar di sekitarku, lebih sering yang buruk dan sangat jarang yang baik. Itu membuat mereka kesal, tapi aku selalu fokus pada diriku sendiri, pada kerja keras dan peningkatan; ada saat-saat ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan, tapi itu bukan karena kurangnya kerja keras," katanya.
- AFP
Tanggung jawab mencetak gol sang penyerang
Bagi setiap penyerang di klub sekelas Barcelona, minimnya gol dengan cepat menjadi topik utama di media. Ferran mengakui bahwa meski sedang mengalami masa paceklik gol, ia tak pernah kehilangan keyakinan pada proses yang pada akhirnya membawanya mencetak dua gol ke gawang Espanyol. Torres kini telah mencetak 18 gol dalam 43 penampilan di semua kompetisi musim ini, dan yang menarik, dua golnya itu menandai gol pertamanya di La Liga sejak mencetak gol ke gawang Elche pada 31 Januari. Kemenangan ini terasa semakin manis berkat kegagalan Real Madrid, yang memungkinkan Barca memperkuat cengkeramannya dalam perebutan gelar juara.
"Pada akhirnya, jelas bahwa seorang penyerang dinilai dari golnya. Memang benar saya baru saja melewati periode tanpa mencetak gol, tetapi saya selalu percaya pada kerja keras, yang akan memberi Anda imbalan dan membuahkan hasil jika Anda bersabar," tambah Torres.
Balde mengincar kembalinya ke Liga Champions
Meskipun Torres menjadi sorotan utama, Alejandro Balde juga tak kalah berpengaruh saat ia terus memulihkan kebugarannya. Menanggapi kemenangan dalam derby dan hasil imbang Real Madrid melawan Girona pada Jumat malam, Balde mengatakan: "Kami tahu hari ini kami tidak boleh gagal karena Madrid imbang dan kami punya peluang yang sangat bagus; tim bermain sangat baik dan tampil maksimal." Bek kiri itu juga memuji ketangguhan skuad setelah kebobolan, sambil menambahkan: "Yang penting adalah bagaimana Anda merespons, dan tim tampil hebat dengan mampu mencetak dua gol lagi. Saya merasa baik; selalu sulit untuk kembali dari cedera dan mendapatkan kembali ritme, tapi saya merasa sangat baik. Saya sangat menantikan hari Selasa dan menyelesaikan comeback ini."
Malam istimewa di Spotify Camp Nou
Suasana yang memanas di Spotify Camp Nou memainkan peran besar dalam kemenangan ini, dengan Balde menggambarkan stadion tersebut sebagai 'kuali' tempat para pemain merasakan dukungan penuh dari para penggemar. Meskipun unggul jauh, sang bek tetap rendah hati, sambil menegaskan: "Selama kami belum memenangkannya, ini belum berakhir; semua yang bergantung pada kami, kami harus menang dan terus mengumpulkan tiga poin setiap kali bertanding." Seiring pergeseran fokus ke Liga Champions, pendekatan Balde mencerminkan mentalitas disiplin yang telah ditanamkan Flick dalam skuad yang semakin matang ini.