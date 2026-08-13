Ferran Torres memang menjadi pemain baru Paris Saint-Germain. Klub Prancis itu telah meresmikan tawaran kepada Barcelona senilai sekitar 50 juta euro, proposal yang diterima kubu Catalan sehingga operasi ini rampung.





Negosiasi antara kedua klub, menurut Marca, kini sudah tuntas dan hanya tinggal menunggu lampu hijau dalam waktu dekat serta pengumuman resmi. Yang turut mempermudah transfer ini adalah posisi sang pemain: Torres, pencetak gol yang membuat Spanyol memenangkan Piala Dunia di final melawan Argentina, disebut sudah sejak lama mencapai kesepakatan prinsip dengan PSG, yang siap menyambutnya dan memberinya peran penting di lini serang.



