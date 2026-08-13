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Ferran TorresGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Ferran Torres-PSG, kesepakatan tercapai: Barcelona telah menerima tawaran 50 juta untuk pahlawan Piala Dunia Spanyol itu

Paris Saint-Germain
Transfers
Barcelona
F. Torres

PSG telah merampungkan pembelian penyerang yang menentukan final Piala Dunia

Ferran Torres memang menjadi pemain baru Paris Saint-Germain. Klub Prancis itu telah meresmikan tawaran kepada Barcelona senilai sekitar 50 juta euro, proposal yang diterima kubu Catalan sehingga operasi ini rampung.


Negosiasi antara kedua klub, menurut Marca, kini sudah tuntas dan hanya tinggal menunggu lampu hijau dalam waktu dekat serta pengumuman resmi. Yang turut mempermudah transfer ini adalah posisi sang pemain: Torres, pencetak gol yang membuat Spanyol memenangkan Piala Dunia di final melawan Argentina, disebut sudah sejak lama mencapai kesepakatan prinsip dengan PSG, yang siap menyambutnya dan memberinya peran penting di lini serang.


  • Situasi kontraknya akan sangat menentukan

    Yang paling memengaruhi penilaian terhadap penyerang Spanyol itu terutama adalah situasi kontraknya. Kontraknya dengan Barcelona memang sudah mendekati masa berakhir (30 Juni 2027), faktor yang turut membuat harga transfernya tetap berada di angka yang dinilai terjangkau oleh Paris Saint-Germain.


    Di sisi lain, Barcelona kini bersiap melepas salah satu penyerangnya dan mengantongi dana signifikan untuk diinvestasikan kembali di bursa transfer. Bagi PSG, operasi ini menjadi kesempatan untuk menambah kualitas dan fleksibilitas di lini serang mereka. Detail-detail terakhir antara kedua klub juga telah diselesaikan, dan jalan Ferran Torres menuju Paris kini tampak sudah terbentang jelas.




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