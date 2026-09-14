Gol penentu itu membuat torehan Torres menjadi enam gol dalam lima penampilan pertamanya untuk klub, menyamai start mencetak gol terbaik dalam sejarah PSG yang sebelumnya dibukukan Zlatan Ibrahimovic. Meski tampil sebagai penentu kemenangan, rekrutan musim panas itu tetap rendah hati saat menilai performanya di situs resmi klub.

Merefleksikan pertandingan melalui situs resmi klub, sang penyerang berkata: "Memang benar itu bukan pertandingan terbaik kami. Saya rasa kami sangat kompetitif, dan pada akhirnya, penting juga untuk meraih kemenangan pertama ini di lapangan yang sejak awal kami tahu akan sulit. Sekarang kami punya satu pekan lagi untuk beristirahat dan mempersiapkan diri menghadapi pertandingan akhir pekan depan, yang juga sangat penting bagi kami.

"Gol saya? Bagi saya, yang terpenting selalu membantu tim, terlepas dari berapa banyak menit bermain yang diputuskan pelatih untuk saya, dan menjalankan peran saya. Entah itu lewat gol, assist, atau kerja saya di lapangan."