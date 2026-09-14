ZUMA Press Wire
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Ferran Torres meremehkan aksi heroiknya yang menentukan kemenangan atas Brest saat PSG kembali ke jalur tepat dalam upaya mempertahankan gelar Ligue 1
Torres memastikan kemenangan vital
Penyerang Spanyol itu mencetak gol penentu hanya lima menit setelah laga pekan keempat pada Minggu malam dimulai, memanfaatkan umpan salah Joris Chotard sebelum bekerja sama dengan mulus dengan Ousmane Dembele untuk melepaskan sepakan melengkung menjadi gol. Gol tunggalnya di Stade Francis-Le Ble memberi juara bertahan itu kemenangan pertama mereka di Ligue 1 2026-27, mengakhiri puasa kemenangan dalam tiga pertandingan. Hasil yang diraih dengan susah payah itu juga menjaga dominasi mutlak PSG atas Brest, yang menelan kekalahan liga ke-13 mereka dari PSG sejak kembali ke kasta teratas pada 2019-20.
- AFP
Penyerang memprioritaskan kesuksesan tim
Gol penentu itu membuat torehan Torres menjadi enam gol dalam lima penampilan pertamanya untuk klub, menyamai start mencetak gol terbaik dalam sejarah PSG yang sebelumnya dibukukan Zlatan Ibrahimovic. Meski tampil sebagai penentu kemenangan, rekrutan musim panas itu tetap rendah hati saat menilai performanya di situs resmi klub.
Merefleksikan pertandingan melalui situs resmi klub, sang penyerang berkata: "Memang benar itu bukan pertandingan terbaik kami. Saya rasa kami sangat kompetitif, dan pada akhirnya, penting juga untuk meraih kemenangan pertama ini di lapangan yang sejak awal kami tahu akan sulit. Sekarang kami punya satu pekan lagi untuk beristirahat dan mempersiapkan diri menghadapi pertandingan akhir pekan depan, yang juga sangat penting bagi kami.
"Gol saya? Bagi saya, yang terpenting selalu membantu tim, terlepas dari berapa banyak menit bermain yang diputuskan pelatih untuk saya, dan menjalankan peran saya. Entah itu lewat gol, assist, atau kerja saya di lapangan."
Sang juara kembali mendapatkan momentum positif
Kemenangan tipis itu meredakan tekanan yang mulai menguat terhadap pelatih Luis Enrique setelah kekalahan mengejutkan 2-1 dari Monaco pada akhir pekan sebelumnya. Performa tajam Torres, setelah mencetak hat-trick di Liga Champions pada pertengahan pekan melawan Slovan Bratislava, kembali menjadi pembeda meski penampilan tim tidak meyakinkan. Tambahan tiga poin ini memberikan dorongan moral yang tepat waktu bagi sang juara bertahan saat mereka berupaya membawa upaya mempertahankan gelar kembali ke jalur yang semestinya.
- AFP
Ujian domestik krusial menanti
Satu pekan penuh persiapan menanti pasukan Enrique sebelum mereka bertandang ke Stade Velodrome untuk derby sengit melawan Marseille. Raksasa Prancis itu kini harus harap-harap cemas menunggu kondisi Achraf Hakimi setelah bek kanan tersebut terpaksa keluar lebih cepat akibat cedera pada babak pertama. Terus mengandalkan performa tajam Torres sambil membenahi rapuhnya lini belakang akan menjadi kunci untuk memangkas selisih lima poin dari Lille yang memuncaki klasemen.
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