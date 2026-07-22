Ferran Torres merasa marah atas tawaran kontrak dari Barcelona, sementara pemain Spanyol peraih gelar Piala Dunia itu siap menerima tawaran dari PSG

Torres tampaknya akan segera hengkang dari Barcelona menyusul kegagalan besar dalam negosiasi perpanjangan kontrak. Menurut laporan dari ElDesmarque, penyerang tersebut menganggap tawaran perpanjangan kontrak yang diajukan klub sama sekali tidak memadai, baik dari segi olahraga maupun finansial.

Torres menginginkan kenaikan gaji yang signifikan dan menuntut jaminan terkait waktu bermainnya di bawah manajer baru Hansi Flick. Ia merasa tidak dihargai meskipun telah memberikan kontribusi besar dan ingin klub mencerminkan pentingnya perannya dalam proposal yang diajukan. Jika pihak manajemen Barcelona gagal mengajukan paket penawaran yang jauh lebih baik dalam waktu dekat, Torres siap mengakhiri masa baktinya di Catalonia. Keputusan akhir mengenai masa depannya akan ditunda hingga liburan pasca-musimnya berakhir.