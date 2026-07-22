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Ferran Torres merasa marah atas tawaran kontrak dari Barcelona, sementara pemain Spanyol peraih gelar Piala Dunia itu siap menerima tawaran dari PSG
Rincian kontrak di Katalonia
Torres tampaknya akan segera hengkang dari Barcelona menyusul kegagalan besar dalam negosiasi perpanjangan kontrak. Menurut laporan dari ElDesmarque, penyerang tersebut menganggap tawaran perpanjangan kontrak yang diajukan klub sama sekali tidak memadai, baik dari segi olahraga maupun finansial.
Torres menginginkan kenaikan gaji yang signifikan dan menuntut jaminan terkait waktu bermainnya di bawah manajer baru Hansi Flick. Ia merasa tidak dihargai meskipun telah memberikan kontribusi besar dan ingin klub mencerminkan pentingnya perannya dalam proposal yang diajukan. Jika pihak manajemen Barcelona gagal mengajukan paket penawaran yang jauh lebih baik dalam waktu dekat, Torres siap mengakhiri masa baktinya di Catalonia. Keputusan akhir mengenai masa depannya akan ditunda hingga liburan pasca-musimnya berakhir.
- getty
Data statistik yang mengesankan menjadi dasar yang kuat bagi tuntutan tersebut
Rasa frustrasi yang dialami Torres bermula dari penampilannya yang gemilang belakangan ini; ia merasa kontribusi serangannya layak mendapatkan penghargaan yang jauh lebih besar. Ia adalah pahlawan sejati bagi negaranya, mencetak gol penentu yang mengantarkan Spanyol menjadi juara di final Piala Dunia melawan Argentina. Performa klubnya pun tak kalah mengesankan sejak bergabung dari Manchester City pada Januari 2022.
Sepanjang kariernya bersama Barcelona, Torres telah tampil dalam 207 pertandingan dan mencetak 65 gol. Pada musim lalu saja, ia menjadi bagian penting dari lini serang, tampil dalam 49 pertandingan dan mencetak 21 gol. Meskipun angka-angka ini sangat mengesankan, Barcelona gagal mengajukan tawaran yang memadai untuk mempertahankannya.
PSG mengajukan tawaran yang menggiurkan
Dengan masa depannya di Spanyol yang tampak suram, Torres telah menentukan tujuan yang ia inginkan. Ia sangat tertarik dengan tawaran dari Paris Saint-Germain, yang saat ini sedang dievaluasi oleh perwakilannya. Juara Prancis tersebut telah mengajukan tawaran yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan yang ditawarkan Barcelona. Ia selalu merasa dihargai oleh Luis Enrique, yang telah menyiapkan peran penting baginya dalam skuad Paris.
Sementara itu, Barcelona menyadari bahwa mereka harus menjualnya sekarang atau berisiko kehilangannya secara gratis saat kontraknya berakhir pada 2027. Meskipun nilai pasarnya mencapai €55 juta, direktur olahraga Deco telah menetapkan harga jual tetap sebesar €50 juta untuk mengizinkan kepergiannya segera, yang berpotensi membiayai transfer Julian Alvarez.
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Torres akan membutuhkan waktu untuk memantapkan keputusannya selama masa liburannya saat ini. Jika Barcelona menolak untuk mengajukan tawaran finansial yang lebih baik, kepindahannya ke Prancis tampaknya tak terelakkan. Paris Saint-Germain akan berupaya segera menyelesaikan kesepakatan senilai €50 juta tersebut, sehingga Enrique dapat memasukkan pemain barunya ke dalam persiapan pramusim sebelum musim kompetisi dimulai.
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