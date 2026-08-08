Ferran Torres memberi tahu Barcelona bahwa ia ingin pindah ke PSG setelah menyepakati persyaratan pribadi dengan juara Eropa itu

Pahlawan Piala Dunia Spanyol, Torres, melontarkan kejutan besar di bursa transfer dengan memberi tahu Barcelona bahwa ia ingin bergabung dengan Paris Saint-Germain pada musim panas ini. Menurut ESPN, pemain berusia 26 tahun itu sudah menyepakati persyaratan pribadi dengan juara Eropa dua musim beruntun tersebut, membuka jalan bagi potensi kembali bekerja di bawah mantan pelatih tim nasionalnya, Enrique.

Dengan kontraknya yang hanya tersisa satu tahun lagi, Barcelona kini dipaksa mengambil keputusan soal masa depan Torres, dan juara Spanyol itu siap melepasnya jika PSG memenuhi valuasi mereka.