Getty Images Sport
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Ferran Torres memberi tahu Barcelona bahwa ia ingin pindah ke PSG setelah menyepakati persyaratan pribadi dengan juara Eropa itu
Torres ingin bereuni dengan Luis Enrique
Pahlawan Piala Dunia Spanyol, Torres, melontarkan kejutan besar di bursa transfer dengan memberi tahu Barcelona bahwa ia ingin bergabung dengan Paris Saint-Germain pada musim panas ini. Menurut ESPN, pemain berusia 26 tahun itu sudah menyepakati persyaratan pribadi dengan juara Eropa dua musim beruntun tersebut, membuka jalan bagi potensi kembali bekerja di bawah mantan pelatih tim nasionalnya, Enrique.
Dengan kontraknya yang hanya tersisa satu tahun lagi, Barcelona kini dipaksa mengambil keputusan soal masa depan Torres, dan juara Spanyol itu siap melepasnya jika PSG memenuhi valuasi mereka.
- Getty Images Sport
Sikap Barcelona yang terus berkembang soal kepergian pemain
Meski Torres telah menjadi pemain yang tampil konsisten untuk Barcelona, kepergiannya memberi klub kesempatan untuk merombak opsi serangan mereka. Penyerang serbabisa itu baru-baru ini mengisyaratkan potensi kepindahan pada musim panas saat menjalani tur promosi di Amerika Serikat.
Aspek finansial dari kesepakatan ini tetap menjadi prioritas bagi Barcelona, yang merekrut Torres dari Manchester City pada 2021 dengan biaya sekitar €55 juta. Setelah awalnya beroperasi sebagai pemain sayap, ia berhasil bertransisi ke peran yang lebih sentral dalam dua musim terakhir, sekaligus memberikan persaingan penting bagi Robert Lewandowski yang kini telah hengkang.
Dampak terhadap rencana serangan Flick
Kepergian Torres yang kian dekat diperkirakan akan mempercepat pencarian Barcelona terhadap seorang striker papan atas. Setelah Lewandowski pindah ke klub MLS Chicago Fire, Hansi Flick hanya memiliki opsi yang terbatas di lini depan. Meski Julián Alvarez disebut-sebut sebagai target prioritas klub, keengganan Atletico Madrid untuk menjual bisa memaksa Barca mengalihkan perhatian ke tempat lain.
Jika transfer itu terwujud, Torres akan meninggalkan jejak statistik yang mengesankan di Camp Nou. Penyerang asal Spanyol itu menikmati musim yang gemilang pada kampanye lalu, dengan mencetak 21 gol dalam 49 pertandingan setelah membukukan 19 gol dalam 45 laga pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, ia menorehkan total 65 gol dalam 207 penampilan selama lima musim bersama Barcelona.
- Getty
Musim panas penuh kejayaan bagi Ferran
Terlepas dari spekulasi yang terus berlanjut soal masa depannya di level klub, Torres memasuki babak baru ini setelah meraih pencapaian terbesar dalam kariernya. Ia ambil bagian dalam kedelapan pertandingan saat Spanyol menjuarai Piala Dunia musim panas ini, dan sebagian besar berperan sebagai senjata mematikan dari bangku cadangan.
Gol kemenangan pada babak tambahan yang ia cetak setelah masuk dari bangku cadangan melawan Argentina mengukir namanya dalam cerita rakyat sepakbola Spanyol, sekaligus memastikan kemenangan 1-0 di final. Saat ini tengah menikmati waktu istirahat yang pantas usai aksi heroiknya di Piala Dunia, Torres diperkirakan akan menuntaskan masa depannya di level klub sebelum kembali untuk pramusim.
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