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Ferran Torres kirim pesan kepada fans Paris Saint-Germain setelah merampungkan transfer senilai €50 juta dari Barcelona
PSG tuntaskan perekrutan Ferran Torres
PSG secara resmi mengumumkan perekrutan penyerang Spanyol Torres pada Sabtu. Penyerang berusia 26 tahun itu telah menyepakati kontrak jangka panjang di ibu kota Prancis yang akan membuatnya bertahan di klub hingga Juni 2031.
Kedatangannya menambah daya gedor dan fleksibilitas pada lini depan yang sudah bertabur bintang. Menegaskan statusnya di dalam skuad, pemain anyar itu secara resmi telah diberi nomor punggung 9 yang prestisius di Paris.
- Getty Images Sport
Torres membidik trofi di bawah Enrique
Berbicara dalam perkenalan resminya, Torres mengungkapkan kegembiraannya setelah bergabung dengan klub Paris tersebut. Penyerang asal Spanyol itu menegaskan ambisinya untuk meraih trofi sejak momen-momen pertamanya dengan warna barunya. Ia juga cepat menyoroti peran vital yang dimainkan jajaran petinggi klub dalam mengamankan tanda tangannya. Ia memberikan penghormatan kepada figur-figur kunci yang menunjukkan kepercayaan terhadap kemampuannya.
"Saya senang bisa memulai petualangan baru di klub yang sangat ambisius seperti Paris Saint-Germain," kata Torres di situs resmi klub. "Saya ingin berterima kasih kepada Presiden Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos, dan pelatih Luis Enrique karena telah memberi saya kesempatan untuk bergabung dengan tim ini, yang saya harap bisa saya bantu memenangkan trofi sebanyak mungkin."
Rekor gol impresif tiba di Paris
Torres tiba di Paris setelah menjalani kampanye 2025-2026 yang gemilang. Pemain berusia 26 tahun itu memantapkan dirinya sebagai ancaman serangan yang tangguh dan dapat diandalkan, dengan tampil dalam 49 pertandingan di semua kompetisi.
Pemain internasional Spanyol itu menorehkan catatan impresif di depan gawang sepanjang periode tersebut, dengan mencetak 21 gol. Kemampuan penyelesaian akhirnya yang telah terbukti serta fleksibilitas taktisnya membuatnya menjadi sosok yang ideal untuk sistem yang diterapkan di Paris. Penampilan impresif itu meyakinkan presiden Al Khelaifi, penasihat sepakbola Campos, dan pelatih kepala Enrique untuk berinvestasi pada masa depannya dalam jangka panjang.
- AFP
Nomor 9 baru siap untuk babak Parisian
Dengan transfer yang telah resmi rampung, Torres akan segera mulai berintegrasi dalam persiapan pramusim bersama rekan-rekan setim barunya. Ia akan bekerja di bawah sesama kompatriotnya, Enrique, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya.
Para pendukung akan antusias melihat bagaimana nomor 9 baru itu cocok dalam skema taktik tim ketika laga kompetitif kembali bergulir. Klub berharap kehadirannya akan meningkatkan kualitas permainan menyerang mereka. Dengan kontrak hingga Juni 2031, Torres kini menatap pemenuhan janjinya untuk membawa kesuksesan maksimal ke ibu kota Prancis.
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