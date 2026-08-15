PSG secara resmi mengumumkan perekrutan penyerang Spanyol Torres pada Sabtu. Penyerang berusia 26 tahun itu telah menyepakati kontrak jangka panjang di ibu kota Prancis yang akan membuatnya bertahan di klub hingga Juni 2031.

Kedatangannya menambah daya gedor dan fleksibilitas pada lini depan yang sudah bertabur bintang. Menegaskan statusnya di dalam skuad, pemain anyar itu secara resmi telah diberi nomor punggung 9 yang prestisius di Paris.