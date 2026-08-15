Ferran Torres adalah pemain baru Paris Saint-Germain. Klub Prancis itu telah meresmikan tawaran kepada Barcelona senilai sekitar 50 juta euro, proposal yang diterima klub Catalan tersebut sehingga operasi ini tuntas. Pengumuman resmi datang pada Hari Ferragosto.





Yang mempermudah transfer ini adalah posisi sang pemain: Torres, pencetak gol yang membuat Spanyol memenangkan Piala Dunia pada final melawan Argentina, sudah sejak lama mencapai kesepakatan prinsip dengan PSG, yang siap menyambutnya dan memberinya peran penting di lini serang.



