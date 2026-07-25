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Ferran Torres ke PSG? Barcelona tetapkan tanggal penentuan bagi pahlawan Piala Dunia itu, sementara Luis Enrique mengincar transfer murah
Masa depan pahlawan Piala Dunia masih belum pasti
Hanya seminggu setelah mencetak gol penentu kemenangan bagi Spanyol pada babak perpanjangan waktu dalam final Piala Dunia yang menegangkan melawan Argentina, Torres kini menjadi sorotan utama berita transfer. Pemain berusia 26 tahun itu saat ini sedang menikmati liburan pasca-turnamen di Ibiza, namun masa depannya di klub dalam waktu dekat mendekati titik krusial. Menurut Mundo Deportivo, Blaugrana telah menjadwalkan pertemuan tatap muka dengan penyerang andalan mereka pekan depan. Klub raksasa Catalan tersebut ingin segera menyelesaikan masalah kontraknya, sementara PSG terus memantau perkembangan tersebut dengan cermat.
- Getty
PSG siap melancarkan perburuan pemain
Bahkan sebelum penampilan gemilangnya bersama La Roja di panggung dunia, Torres sudah menjadi incaran utama PSG. Juara Prancis tersebut dilaporkan bersedia menawarkan €35 juta (£30 juta/$40 juta) untuk mendatangkannya musim panas ini, menurut Foot01. Berbagai laporan di Spanyol menyebutkan bahwa sang penyerang mungkin telah mencapai kesepakatan prinsip dengan tim asuhan Luis Enrique. Prospek Torres untuk kembali bersatu dengan mantan pelatih timnas Spanyol itu di Paris sangat menarik bagi klub Ligue 1 tersebut.
Joan Laporta dan jajaran petinggi Barcelona sangat menyadari ancaman ini. Hubungan antara kedua klub masih tegang, dan kehilangan pemain kunci ke PSG akan menjadi pukulan telak bagi Blaugrana.
Laporta menuntut kejelasan mengenai tawaran kontrak
Terlepas dari spekulasi yang gencar, Laporta belum menyerah untuk mempertahankan Torres di Camp Nou. Barcelona telah mengajukan perpanjangan kontrak, namun sang pemain belum memberikan tanggapan yang positif. Menurut Mundo Deportivo, Laporta kini menginginkan jawaban yang jujur dan langsung dari sang penyerang secara langsung.
Jika Torres secara resmi menolak tawaran kontrak baru tersebut, klub akan segera mempertimbangkan tawaran yang masuk. Klub asal Catalunya ini tidak akan kekurangan peminat jika Torres tersedia di bursa transfer. Meskipun PSG memimpin perburuan, penampilannya di Piala Dunia juga telah menarik minat serius dari Atletico Madrid dan sebuah tim Liga Premier yang tidak disebutkan namanya.
- Getty Images Sport
Batas waktu bulan Agustus ditetapkan untuk keputusan akhir
Waktu menjadi hal yang sangat krusial bagi Barca seiring mendekatnya bulan terakhir jendela transfer. Klub ini sama sekali tidak bisa membiarkan situasi ini berlarut-larut tanpa penyelesaian. Kontrak Torres saat ini akan berakhir pada 2027, yang berarti ia kini telah memasuki 12 bulan terakhir masa kontraknya. Bagi Blaugrana, melihat pahlawan Piala Dunia mereka hengkang secara gratis tahun depan dianggap sebagai bencana besar. Laporan yang sama menyebut pertemuan yang akan datang ini sebagai pertemuan yang menentukan. Penyerang tersebut harus mengambil keputusan akhir sebelum 1 Agustus, yang pada akhirnya akan menentukan langkah kariernya selanjutnya.
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