Ferran Torres ke PSG? Barcelona tetapkan tanggal penentuan bagi pahlawan Piala Dunia itu, sementara Luis Enrique mengincar transfer murah

Bahkan sebelum penampilan gemilangnya bersama La Roja di panggung dunia, Torres sudah menjadi incaran utama PSG. Juara Prancis tersebut dilaporkan bersedia menawarkan €35 juta (£30 juta/$40 juta) untuk mendatangkannya musim panas ini, menurut Foot01. Berbagai laporan di Spanyol menyebutkan bahwa sang penyerang mungkin telah mencapai kesepakatan prinsip dengan tim asuhan Luis Enrique. Prospek Torres untuk kembali bersatu dengan mantan pelatih timnas Spanyol itu di Paris sangat menarik bagi klub Ligue 1 tersebut.

Joan Laporta dan jajaran petinggi Barcelona sangat menyadari ancaman ini. Hubungan antara kedua klub masih tegang, dan kehilangan pemain kunci ke PSG akan menjadi pukulan telak bagi Blaugrana.