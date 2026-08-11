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Ferran Torres dan Rodri berpacu untuk hengkang pada musim panas saat negosiasi Barcelona dan Manchester City memasuki tahap krusial
Torres ingin pindah ke Paris saat pembicaraan dengan PSG semakin intensif
Penyerang Barcelona, Torres, saat ini berada di pusat tarik-ulur transfer bernilai besar karena waktunya di Camp Nou tampaknya kian mendekati akhir. Pemain berusia 26 tahun itu santer dikaitkan dengan kepindahan ke PSG, dan perwakilannya bekerja tanpa lelah untuk merampungkan kesepakatan sebelum ia dijadwalkan kembali bertugas di Catalunya, menurut Mundo Deportivo.
Barcelona menunggu tawaran yang lebih baik karena mereka ingin menyeimbangkan pembukuan, tetapi sang pemain sendiri ingin menghindari kepulangan ke Catalan. Dengan masa liburnya resmi berakhir pada Rabu ini, 12 Agustus, 24 jam ke depan akan menjadi penentu.
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Barcelona dorong perekrutan Rodri saat kepulangannya ke City kian dekat
Saat Torres mengarah ke pintu keluar, Barcelona secara bersamaan juga sedang mengupayakan kepulangan sensasional gelandang pengatur permainan Manchester City, Rodri. Bintang kelahiran Madrid berusia 30 tahun itu menjadi target utama Hansi Flick, yang memandang sang pemain sebagai sosok yang tepat untuk menjadi jangkar dalam transisi lini tengahnya.
Rodri saat ini sedang menikmati hari-hari terakhir masa liburnya setelah tampil di level internasional, tetapi masa depannya masih diselimuti ketidakpastian. Tidak seperti Torres, gelandang itu memiliki sedikit waktu lebih lama untuk menyelesaikan situasinya sebelum ia diharapkan kembali ke Inggris.
Maresca tetapkan tenggat untuk kembali ke City
Pelatih Cityzens Enzo Maresca sudah memberikan pembaruan secara terbuka terkait kondisi sang gelandang, meski masih harus dilihat apakah prediksinya terbukti benar. Berbicara soal kepulangan sang pemain yang diperkirakan ke City Football Academy, pelatih asal Italia itu baru-baru ini menyatakan bahwa bintang utamanya "akan berada di Manchester pada Jumat.
Bagi Rodri, pilihannya jelas: ia lebih memilih melewatkan perjalanan ke Britania Raya dan terbang langsung ke Barcelona untuk menjalani tes medis serta menandatangani kontrak barunya. Flick dikabarkan menunggu kedatangan gelandang itu dengan "tangan terbuka", karena memandangnya sebagai rekrutan yang bisa mengubah proyek olahraga klub.
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Selasa yang menentukan bagi kedua operasi transfer
Selasa menjadi momen krusial bagi kedua operasi tersebut karena agen dari kedua pemain tetap menjalin kontak secara intens dengan klub-klub yang terlibat. Untuk Torres, situasinya sangat mendesak mengingat ia harus melapor pada Rabu pagi di Barcelona.
Dalam konteks yang lebih luas dari bisnis transfer musim panas Barcelona, kepergian Torres dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk memuluskan kedatangan Rodri. Kedua kesepakatan itu terkait erat oleh kebutuhan klub untuk mematuhi batas gaji yang ketat dan regulasi financial fair play La Liga.
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