Penyerang Barcelona, Torres, saat ini berada di pusat tarik-ulur transfer bernilai besar karena waktunya di Camp Nou tampaknya kian mendekati akhir. Pemain berusia 26 tahun itu santer dikaitkan dengan kepindahan ke PSG, dan perwakilannya bekerja tanpa lelah untuk merampungkan kesepakatan sebelum ia dijadwalkan kembali bertugas di Catalunya, menurut Mundo Deportivo.

Barcelona menunggu tawaran yang lebih baik karena mereka ingin menyeimbangkan pembukuan, tetapi sang pemain sendiri ingin menghindari kepulangan ke Catalan. Dengan masa liburnya resmi berakhir pada Rabu ini, 12 Agustus, 24 jam ke depan akan menjadi penentu.