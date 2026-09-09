AFP
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Ferran Torres cetak hat-trick pada debutnya saat PSG menghancurkan Slovan Bratislava untuk memulai kampanye mempertahankan gelar Liga Champions
Torres langsung memberi dampak di Eropa
PSG memulai pertahanan gelar Liga Champions mereka dengan penampilan yang kejam dan meyakinkan, mengamankan kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava. Raksasa Prancis itu meraih kemenangan dominan di kandang untuk menempatkan masalah domestik mereka yang mengejutkan jauh di belakang.
Rekrutan musim panas Torres mencuri sorotan pada debutnya di kompetisi Eropa bersama klub. Pemenang Piala Dunia asal Spanyol itu, yang datang dari Barcelona pada bursa transfer terbaru, memperkenalkan dirinya dengan cara istimewa lewat hat-trick yang luar biasa.
- Getty Images Sport
Dembele mendominasi babak pertama
Sebelum Torres menjadi pusat perhatian, Ousmane Dembele menjadi arsitek kejatuhan Slovan. Pemenang Ballon d'Or itu membuat tuan rumah sepenuhnya mengendalikan jalannya duel dengan mencetak dua gol dalam enam menit babak pertama yang berlangsung sengit.
Dembele membuka skor pada menit ke-17, menyambar bola rebound sederhana setelah Nuno Mendes melepaskan tembakan keras yang membentur tiang. Winger dinamis itu kemudian menggandakan keunggulan lewat sundulan tajam setelah umpan silang Dro Fernandez berbelok arah.
Penyerang produktif itu lalu beralih menjadi pemberi assist untuk rekan setim barunya. Dembele mengirim umpan silang menggoda ke dalam kotak enam yard, yang dengan sempurna memungkinkan Torres menyontek bola di tiang dekat untuk menutup penampilan menyerang babak pertama yang luar biasa.
Tim asuhan Toure dihukum PSG yang brilian
Slovan, yang ditangani mantan gelandang Manchester City Yaya Toure, terus dihukum akibat kesalahan taktis mereka pada malam itu. Tim Toure harus membayar harga yang sangat mahal karena mencoba membangun serangan dari belakang saat menghadapi lawan yang menerapkan pressing tinggi.
Torres mencetak gol keduanya hanya dua menit setelah jeda babak pertama lewat penyelesaian brilian, setelah pergerakan cerdas dan umpan tarik Maghnes Akliouche. Ia kemudian melengkapi trigol berkesannya dengan menyambar tendangan sudut Dembele dari dalam area penalti yang padat.
Suleiman Camara sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol hiburan yang cukup terhormat untuk tim tamu, dengan tembakan impresif ke sudut atas gawang. Namun, Fabian Ruiz dengan cepat menambah kilau pada skor di akhir laga melalui penyelesaian keras ke sudut jauh.
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk PSG?
Kemenangan meyakinkan di Eropa ini memberi dorongan yang sangat dibutuhkan bagi PSG di tengah awal musim baru yang tidak biasa sulit. Tim asal Paris itu saat ini berada di peringkat ke-13 Ligue 1 dan, yang luar biasa, masih belum meraih kemenangan setelah dua kali imbang dan sekali kalah. Keluar dari situasi domestik yang asing bagi mereka dan mendaki klasemen kini akan menjadi prioritas segera bagi klub tersebut.
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