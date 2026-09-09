PSG memulai pertahanan gelar Liga Champions mereka dengan penampilan yang kejam dan meyakinkan, mengamankan kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava. Raksasa Prancis itu meraih kemenangan dominan di kandang untuk menempatkan masalah domestik mereka yang mengejutkan jauh di belakang.

Rekrutan musim panas Torres mencuri sorotan pada debutnya di kompetisi Eropa bersama klub. Pemenang Piala Dunia asal Spanyol itu, yang datang dari Barcelona pada bursa transfer terbaru, memperkenalkan dirinya dengan cara istimewa lewat hat-trick yang luar biasa.