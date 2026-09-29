Menurut laporan dari Daily Mail Sport, Ferran Soriano mengirimkan pesan video internal bernada tegas kepada staf Manchester City, dengan berjanji akan membersihkan nama klub setelah mereka dinyatakan bersalah atas 115 dakwaan terkait pelanggaran finansial serius. Sang chief executive menegaskan bahwa seluruh kasus ini bermula dari kesalahpahaman yang mendasar.

Berjanji untuk melanjutkan pertarungan hukum mereka, Soriano mengatakan kepada staf: "Seluruh kasus Premier League terhadap kami didasarkan pada satu tuduhan palsu, bahwa uang pribadi pemilik entah bagaimana dan secara diam-diam dimasukkan ke klub melalui beberapa sponsor dari Abu Dhabi. Ini sama sekali tidak benar. Bukti yang tak terbantahkan telah diberikan kepada komisi Premier League yang menunjukkan bahwa itu tidak mungkin terjadi dan memang tidak terjadi. Ini mencakup laporan bank, transfer uang, saksi, dan segala hal yang diperlukan untuk secara tegas menunjukkan bahwa uang itu tidak berasal dari pemilik. Setiap tuduhan palsu lain yang telah dilemparkan kepada kami berasal dari tuduhan sederhana, sentral, dan sepenuhnya palsu itu."