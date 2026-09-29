Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Ferran Soriano kecam konspirasi Premier League dalam video bocor yang penuh pembangkangan kepada staf Manchester City
Video yang bocor dan klaim konspirasi
Menurut laporan dari Daily Mail Sport, Ferran Soriano mengirimkan pesan video internal bernada tegas kepada staf Manchester City, dengan berjanji akan membersihkan nama klub setelah mereka dinyatakan bersalah atas 115 dakwaan terkait pelanggaran finansial serius. Sang chief executive menegaskan bahwa seluruh kasus ini bermula dari kesalahpahaman yang mendasar.
Berjanji untuk melanjutkan pertarungan hukum mereka, Soriano mengatakan kepada staf: "Seluruh kasus Premier League terhadap kami didasarkan pada satu tuduhan palsu, bahwa uang pribadi pemilik entah bagaimana dan secara diam-diam dimasukkan ke klub melalui beberapa sponsor dari Abu Dhabi. Ini sama sekali tidak benar. Bukti yang tak terbantahkan telah diberikan kepada komisi Premier League yang menunjukkan bahwa itu tidak mungkin terjadi dan memang tidak terjadi. Ini mencakup laporan bank, transfer uang, saksi, dan segala hal yang diperlukan untuk secara tegas menunjukkan bahwa uang itu tidak berasal dari pemilik. Setiap tuduhan palsu lain yang telah dilemparkan kepada kami berasal dari tuduhan sederhana, sentral, dan sepenuhnya palsu itu."
- Getty Images Sport
Kontrak palsu dan pelanggaran finansial besar-besaran
Pembelaan internal Soriano muncul setelah sebuah komisi independen menerbitkan temuan yang menghancurkan, yang merinci bagaimana Manchester City secara sistematis melanggar aturan Premier League selama periode sembilan musim. Badan pengatur itu mengungkap skema pendanaan terselubung dalam skala besar, di mana klub mengatur kesepakatan komersial "palsu" dengan sponsor untuk secara artifisial menggelembungkan pendapatan dan menekan biaya.
Komisi tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan itu hanya diwajibkan membayar sebagian dari biaya sponsor terkait, sementara sisanya diam-diam didanai oleh Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG). Hal ini mengubah gambaran keuangan hingga lebih dari £900 juta dan melanggar batas pengeluaran yang ditetapkan oleh Liga maupun UEFA.
Menolak kesimpulan tersebut sepenuhnya, Soriano menambahkan: "Yang mengejutkan bagi kami dan para pengacara kami, setelah hampir dua tahun komisi Premier League telah mengeluarkan sebuah opini yang mendukung teori konspirasi Premier League. Untuk melakukannya, opini itu harus mengabaikan bukti ekstensif yang diberikan klub untuk mencapai kesimpulan yang jelas-jelas salah."
Menghindari pertanyaan-pertanyaan yang canggung
Terlepas dari janji-janji percaya diri Soriano kepada para karyawan, sikapnya terlihat sangat berbeda saat menghadapi pertemuan publik yang menegangkan pada Selasa. Menurut rekaman yang dipublikasikan oleh Sky News, eksekutif itu dihadapkan oleh seorang reporter dalam sebuah acara publik dan menghadapi rentetan pertanyaan sulit.
Jurnalis tersebut menekannya soal putusan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu, dengan bertanya: "Premier League mengonfirmasi Anda berbuat curang selama hampir satu dekade. Apakah Anda meminta maaf kepada para penggemar sepakbola?" Alih-alih membela klub, Soriano memberikan jawaban singkat dengan hanya menjawab: "Saya tidak punya apa pun untuk dikatakan, terima kasih." Reporter itu terus mengikutinya, menanyakan apakah Manchester City adalah "klub palsu" dan mempertanyakan tanggung jawabnya kepada para suporter. "Apakah Anda tidak punya pesan untuk para penggemar sepakbola? Maksud saya, ketika Anda sudah berbuat curang begitu lama, apakah Anda tidak punya kewajiban?" desak sang reporter, tetapi Soriano hanya mengulangi "Terima kasih," lalu berjalan menjauh dari kamera.
Jalur hukum tanpa henti menanti
Seiring pertarungan hukum yang kian memanas, Manchester City memiliki waktu hingga Jumat untuk secara resmi mengajukan banding atas putusan bersalah tersebut. Jika putusan itu dikuatkan, klub tersebut menghadapi potensi sanksi mulai dari denda besar hingga pengurangan poin dalam jumlah besar, atau bahkan degradasi otomatis. Dalam seruan terakhirnya kepada staf, Soriano menegaskan bahwa klub tidak akan menyerah tanpa perlawanan sengit. "Pengacara kami sekarang akan mengajukan banding yang menjabarkan bahwa opini tersebut mengandung kesalahan hukum, prinsip, dan fakta yang jelas serta material, dan bahwa opini itu tidak aman," katanya. "Kami akan fokus pada proses banding independen dan juga semua jalur hukum lain yang tersedia bagi kami untuk memenangkan kasus ini, dan kami akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi klub serta menuntut kompensasi dari pihak mana pun yang mencoba merusaknya."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami