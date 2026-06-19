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Fernando Torres atau Ruud van Nistelrooy? Para legenda Liga Premier ini menilai peluang Dejan Kulusevski untuk kembali menjadi bintang Spurs setelah masa-masa sulit akibat cedera
Kapan terakhir kali Kulusevski bermain untuk Tottenham?
Penampilan kompetitif terakhir Kulusevski terjadi pada 11 Mei 2025, saat ia terpaksa ditarik keluar dalam 20 menit pertama pertandingan melawan Crystal Palace. Masalah pada tempurung lutut telah mengganggu pemain berusia 26 tahun itu selama beberapa waktu, dan semakin jelas bahwa diperlukan tindakan drastis dalam hal pengobatan.
Sejak saat itu, ia telah menjalani beberapa kali operasi, dan pemain asal Swedia ini menghadapi sejumlah kemunduran yang mematahkan semangat dalam proses rehabilitasi yang berlangsung cukup lama. Ia tidak bermain sama sekali selama musim 2025-26.
Impian bermain di Piala Dunia pun pupus, karena tidak mungkin mengambil risiko terkait kebugarannya, namun harapannya adalah bahwa pramusim yang positif akan membuat Kulusevski siap kembali bergabung dengan skuad Tottenham saat Liga Premier kembali bergulir pada bulan Agustus.
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Apakah Kulusevski akan tetap menjadi pemain yang sama setelah absen begitu lama?
Setelah absen begitu lama, pertanyaan yang tak terelakkan pun muncul: apakah mantan bintang Juventus—yang telah menjadi sosok ikonik di London Utara—akan bisa kembali menjadi pemain seperti dulu. Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Murphy, mantan gelandang Spurs—yang berbicara bekerja sama dengan NetBet Football—mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa tidak ada aturan baku untuk hal itu.
“Menurut saya, semakin lama Anda absen, semakin sulit untuk kembali ke performa semula. Beberapa pemain bahkan tidak pernah bisa kembali ke performa terbaiknya. Saya ingat Fernando Torres setelah cedera lutut parahnya di Liverpool, lalu ia pindah ke Chelsea dan tak bisa menemukan performa yang sama. Bisa dibilang, Rodri belum benar-benar mencapai performa terbaiknya sejak kembali, padahal ia absen cukup lama.
“Contoh terbaik yang saya ingat mungkin adalah Ruud van Nistelrooy yang mengalami cedera lutut, lalu menunda kepindahannya ke Man United, dan ketika akhirnya dia bergabung di sana, dia menjadi pemain yang luar biasa—dan Alan Shearer kembali dari cedera lutut parah dan mencetak banyak gol.
“Itu tergantung pada individu dan jenis cedera yang dialami. Saya yakin jika Kulusevski dan James Maddison, untuk menyebut dua di antaranya, bisa bermain setengah musim ini, mereka tidak akan berada dalam situasi sulit ini. Dia memang begitu berpengaruh.
“Saya rasa dia akan tetap di sana dan mendapat kesempatan karena tidak ada yang benar-benar mau mengambil risiko merekrut seseorang yang sudah absen lebih dari setahun dan harus membayar gajinya, padahal dia jelas memiliki kontrak yang lumayan di Tottenham. Jadi, saya rasa dia akan mendapat kesempatan di Tottenham untuk kembali ke performa terbaiknya, dan itu bisa jadi seperti merekrut pemain baru.”
Tottenham membutuhkan Maddison untuk menjadi andalan mereka
Spurs berhasil melewati batas aman degradasi lagi musim lalu tanpa kehadiran Kulusevski. Roberto De Zerbi — yang mengambil alih tongkat estafet kepelatihan yang sebelumnya telah dipegang oleh Thomas Frank dan Igor Tudor — berhasil membawa Tottenham terhindar dari ancaman degradasi.
Meskipun harus puas finis di peringkat ke-17 dua musim berturut-turut, optimisme tetap ada di kubu Tottenham. Mereka akan kedatangan sejumlah pemain yang sempat mengalami cedera jangka panjang dan akan kembali ke kondisi prima pada musim 2026-27 - seperti Kulusevski, Maddison, Xavi Simons, dan Mohammed Kudus.
Ketika ditanya apakah playmaker yang penuh talenta, Maddison—yang telah tujuh kali membela timnas senior Inggris—perlu menjadi pemain kunci bagi Spurs sebagai sumber kreativitas utama, mantan gelandang Murphy menambahkan: “Saya pikir sampai batas tertentu. Dia mungkin merasa sedikit berhutang budi kepada mereka setelah absen begitu lama.
“Satu hal tentang Maddison adalah dia selalu bisa menciptakan peluang dan selalu menghadirkan momen-momen ajaib dalam pertandingan. Dia pemain yang luar biasa. Kemampuannya sudah teruji. Dia punya gaya bermain yang khas.
“Jika saya berada di posisi Tottenham, saya akan berpikir demikian, terutama dengan cedera yang dialami Simons—yang mungkin didatangkan untuk mengisi kekosongan itu. Saya tidak berpikir Simons, meskipun dia memiliki beberapa kelebihan, memiliki kualitas yang sama dengan Maddison. Saya pikir Maddison adalah pemain yang lebih baik.
“Jadi sekali lagi, mengingat situasi cedera ini, saya rasa dia bukan tipe pemain yang akan hengkang. Saya yakin dia akan tetap di sana. Menurut saya, Maddison mungkin lebih berpengaruh daripada, di mata saya, Kulusevski karena dia salah satu dari sedikit pemain Tottenham yang cukup berani saat penonton cemas, saat tidak ada yang lain yang berani mengambil inisiatif, untuk menciptakan peluang, mengendalikan bola, dan memberikan umpan-umpan mematikan. Dia adalah orangnya.
“Saya rasa ini bisa menjadi musim yang luar biasa baginya. Saya suka menonton permainannya. Menurut saya, dia adalah salah satu pemain yang berani, dan pemain seperti itu sudah jarang ditemui sekarang. Kita sedang kehilangan tipe pemain yang unik dan bebas, yang bermain dengan caranya sendiri.
“Bahkan dalam penampilan singkat yang kita lihat di akhir musim, baik saat masuk sebagai pemain pengganti selama 10 menit maupun 15 menit, dia sudah membuat perbedaan, menguasai bola, dan menenangkan semua orang. Saya pikir dia bisa menjadi pemain kunci bagi Tottenham musim ini.”
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Jadwal pertandingan Tottenham: Jadwal Liga Premier 2026-27 telah dirilis
Maddison, yang telah absen sejak Mei 2025, tampil dalam tiga pertandingan bersama Spurs setelah mengakhiri masa pemulihannya selama setahun di ruang fisioterapi. Pemain berbakat berusia 29 tahun ini menjanjikan penampilan yang lebih baik lagi di masa mendatang.
Ia, bersama seluruh skuad Tottenham, berharap dapat langsung tampil maksimal pada musim 2026-27. Jadwal pertandingan baru Liga Premier telah dirilis, dengan tim asuhan De Zerbi dijadwalkan akan memulai musim dengan bertandang ke markas Brentford pada 22 Agustus.