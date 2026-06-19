Fernando Torres atau Ruud van Nistelrooy? Para legenda Liga Premier ini menilai peluang Dejan Kulusevski untuk kembali menjadi bintang Spurs setelah masa-masa sulit akibat cedera

Spurs berhasil melewati batas aman degradasi lagi musim lalu tanpa kehadiran Kulusevski. Roberto De Zerbi — yang mengambil alih tongkat estafet kepelatihan yang sebelumnya telah dipegang oleh Thomas Frank dan Igor Tudor — berhasil membawa Tottenham terhindar dari ancaman degradasi.

Meskipun harus puas finis di peringkat ke-17 dua musim berturut-turut, optimisme tetap ada di kubu Tottenham. Mereka akan kedatangan sejumlah pemain yang sempat mengalami cedera jangka panjang dan akan kembali ke kondisi prima pada musim 2026-27 - seperti Kulusevski, Maddison, Xavi Simons, dan Mohammed Kudus.

Ketika ditanya apakah playmaker yang penuh talenta, Maddison—yang telah tujuh kali membela timnas senior Inggris—perlu menjadi pemain kunci bagi Spurs sebagai sumber kreativitas utama, mantan gelandang Murphy menambahkan: “Saya pikir sampai batas tertentu. Dia mungkin merasa sedikit berhutang budi kepada mereka setelah absen begitu lama.

“Satu hal tentang Maddison adalah dia selalu bisa menciptakan peluang dan selalu menghadirkan momen-momen ajaib dalam pertandingan. Dia pemain yang luar biasa. Kemampuannya sudah teruji. Dia punya gaya bermain yang khas.

“Jika saya berada di posisi Tottenham, saya akan berpikir demikian, terutama dengan cedera yang dialami Simons—yang mungkin didatangkan untuk mengisi kekosongan itu. Saya tidak berpikir Simons, meskipun dia memiliki beberapa kelebihan, memiliki kualitas yang sama dengan Maddison. Saya pikir Maddison adalah pemain yang lebih baik.

“Jadi sekali lagi, mengingat situasi cedera ini, saya rasa dia bukan tipe pemain yang akan hengkang. Saya yakin dia akan tetap di sana. Menurut saya, Maddison mungkin lebih berpengaruh daripada, di mata saya, Kulusevski karena dia salah satu dari sedikit pemain Tottenham yang cukup berani saat penonton cemas, saat tidak ada yang lain yang berani mengambil inisiatif, untuk menciptakan peluang, mengendalikan bola, dan memberikan umpan-umpan mematikan. Dia adalah orangnya.

“Saya rasa ini bisa menjadi musim yang luar biasa baginya. Saya suka menonton permainannya. Menurut saya, dia adalah salah satu pemain yang berani, dan pemain seperti itu sudah jarang ditemui sekarang. Kita sedang kehilangan tipe pemain yang unik dan bebas, yang bermain dengan caranya sendiri.

“Bahkan dalam penampilan singkat yang kita lihat di akhir musim, baik saat masuk sebagai pemain pengganti selama 10 menit maupun 15 menit, dia sudah membuat perbedaan, menguasai bola, dan menenangkan semua orang. Saya pikir dia bisa menjadi pemain kunci bagi Tottenham musim ini.”