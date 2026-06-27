Fernando Muslera akan 'menanggung konsekuensinya' setelah Marcelo Bielsa mengonfirmasi bahwa kiper tersebut meminta untuk diganti menyusul kesalahan fatal saat melawan Spanyol

Saat berbicara setelah pertandingan, Bielsa menjelaskan bahwa pergantian pemain tersebut bukanlah keputusannya, dan menegaskan bahwa Muslera sendiri yang meminta untuk diganti setelah penampilannya yang kurang memuaskan di babak pertama.

"Saya tidak yang memutuskan [untuk mengganti kiper], itu adalah keputusan yang diambil Muslera sendiri," aku Bielsa.

Muslera kemudian menerima tanggung jawab penuh atas penampilannya dan meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya serta para pendukung Uruguay.

"Saya bukan tipe orang yang suka bersembunyi, melainkan menghadapi konsekuensinya," katanya, seperti dikutip Mundo Deportivo. "Ini adalah cara paling langsung untuk berbicara kepada rakyat Uruguay. Saya tidak pernah membayangkan akan menderita sedemikian rupa dalam olahraga ini. Terutama dengan semua kerja keras yang saya lakukan, serta cara saya mempersiapkan diri.

"Saya mengatakan kepada para pemain di ruang ganti setelah pertandingan usai, saat mereka sudah sedikit lebih tenang, 'Hari ini giliran saya... Saya tidak menjalani Piala Dunia yang baik'. Saya meminta maaf kepada mereka dan kepada seluruh rakyat Uruguay, meskipun sekarang sudah terlambat."