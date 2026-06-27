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Fernando Muslera akan 'menanggung konsekuensinya' setelah Marcelo Bielsa mengonfirmasi bahwa kiper tersebut meminta untuk diganti menyusul kesalahan fatal saat melawan Spanyol
Muslera meminta untuk ditarik keluar pada babak pertama setelah melakukan kesalahan fatal
Muslera diganti pada babak pertama saat Uruguay kalah 1-0 dari Spanyol setelah ia sendiri meminta untuk ditarik keluar, demikian dikonfirmasi oleh Bielsa. Pergantian kiper di tengah pertandingan memang jarang terjadi, namun pelatih kepala Uruguay itu menegaskan bahwa keputusan tersebut berasal dari sang pemain, bukan dari staf pelatih. Kiper veteran itu mengalami babak pertama yang sulit dan gagal menahan tendangan Alex Baena, yang ternyata menjadi gol penentu. Uruguay tidak mampu bangkit setelah jeda, dan kekalahan tersebut mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026.
- Getty Images Sport
Bielsa dan Muslera menjelaskan keputusan tersebut
Saat berbicara setelah pertandingan, Bielsa menjelaskan bahwa pergantian pemain tersebut bukanlah keputusannya, dan menegaskan bahwa Muslera sendiri yang meminta untuk diganti setelah penampilannya yang kurang memuaskan di babak pertama.
"Saya tidak yang memutuskan [untuk mengganti kiper], itu adalah keputusan yang diambil Muslera sendiri," aku Bielsa.
Muslera kemudian menerima tanggung jawab penuh atas penampilannya dan meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya serta para pendukung Uruguay.
"Saya bukan tipe orang yang suka bersembunyi, melainkan menghadapi konsekuensinya," katanya, seperti dikutip Mundo Deportivo. "Ini adalah cara paling langsung untuk berbicara kepada rakyat Uruguay. Saya tidak pernah membayangkan akan menderita sedemikian rupa dalam olahraga ini. Terutama dengan semua kerja keras yang saya lakukan, serta cara saya mempersiapkan diri.
"Saya mengatakan kepada para pemain di ruang ganti setelah pertandingan usai, saat mereka sudah sedikit lebih tenang, 'Hari ini giliran saya... Saya tidak menjalani Piala Dunia yang baik'. Saya meminta maaf kepada mereka dan kepada seluruh rakyat Uruguay, meskipun sekarang sudah terlambat."
Akhir yang menyedihkan bagi karier internasional yang cemerlang
Muslera mengakui beban emosional akibat kesalahan tersebut dan merenungkan pasang surutnya menjadi seorang penjaga gawang. Pemain berusia 40 tahun itu menyadari bahwa posisi ini bisa dengan cepat berubah dari sumber kebanggaan menjadi sumber kekecewaan.
"Sekarang saatnya untuk bersama teman-teman terdekat dan keluarga saya, mengumpulkan kekuatan, dan melangkah maju, karena itulah inti dari olahraga ini, dan posisi ini (penjaga gawang) pun demikian," tambah Muslera. "Terkadang posisi ini memberi banyak hal, tetapi di lain waktu justru mengambilnya kembali. Saya menerima apa yang harus saya hadapi, dan tidak ada pilihan lain selain terus melangkah."
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Uruguay mulai membangun kembali timnya setelah tersingkir dari Piala Dunia
Kegagalan Uruguay lolos juga bisa menandai berakhirnya karier internasional bagi beberapa pemain berpengalaman dalam skuad tersebut, dengan turnamen besar terakhir Muslera berakhir dengan cara yang sangat mengecewakan. Perhatian kini beralih ke proses pembenahan tim setelah tersingkirnya mereka di babak awal Piala Dunia. Namun, selain tantangan dalam membangun kembali skuad, masa depan Bielsa juga masih menjadi tanda tanya setelah kegagalan tersebut.