Fernando Llorente, mantan penyerang Juventus (2013-2015), berbicara tentang Juventus dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport : "Spalletti ingin saya bergabung dengannya di Rusia saat ia melatih Zenit, tetapi penyerang tengah seperti saya juga akan berguna baginya sekarang..."





Tentang Kolo Muani dan Woltemade

"Sebagai penyerang, saya paham maksud Kolo Muani. Bermain dengan penyerang lain di sisi kita memang lebih mudah. Namun, saya punya Carlos Tevez, sedangkan dia tidak. Saya sudah mengenal pemain asal Prancis itu selama bertahun-tahun: dia bukan pencetak gol ulung, tetapi saya yakin dia bisa mencapai 20 gol tahun ini. Saya meyakininya dan, yang terpenting, berharap itu terwujud demi Juventus. Tanpa penyerang yang mencetak gol secara konsisten, sulit bersaing memperebutkan trofi. Woltemade dan Kolo Muani bisa menjadi duet yang efektif, asalkan pemain asal Jerman itu lebih memanfaatkan fisiknya untuk menahan bola dan memenangi duel. Terkadang Woltemade terlihat punya teknik bagus, tetapi agak kurang kuat secara fisik. Musim Kolo Muani yang sesungguhnya baru dimulai sekarang setelah dia juga mulai mencetak gol di liga, percayalah kepada saya. Gol memberi kepercayaan diri; itulah segalanya bagi seorang penyerang."



