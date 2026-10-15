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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Fernando Llorente: "Conte akan kembali ke Juventus. Saya bermimpi Raphinha berseragam Juventus. Kolo Muani? Dulu saya punya Tevez, dia tidak."

Juventus
F. Llorente
A. Conte
Raphinha
R. Kolo Muani

Mantan penyerang Spanyol berbicara tentang Juventus

Fernando Llorente, mantan penyerang Juventus (2013-2015), berbicara tentang Juventus dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport : "Spalletti ingin saya bergabung dengannya di Rusia saat ia melatih Zenit, tetapi penyerang tengah seperti saya juga akan berguna baginya sekarang..."


Tentang Kolo Muani dan Woltemade

"Sebagai penyerang, saya memahami maksud Kolo Muani. Bermain dengan seorang penyerang di samping kita memang lebih mudah. Namun, saya punya Carlos Tevez, sedangkan dia tidak. Saya sudah mengenal pemain asal Prancis itu selama bertahun-tahun. Dia bukan pencetak gol ulung, tetapi saya yakin dia bisa mencapai 20 gol tahun ini. Saya percaya itu dan, yang terpenting, saya berharap itu terjadi demi Juventus. Tanpa penyerang yang mencetak gol secara konsisten, sulit untuk bersaing memperebutkan trofi. Woltemade dan Kolo Muani bisa menjadi pasangan yang cocok, asalkan pemain asal Jerman itu lebih memanfaatkan fisiknya untuk menahan bola dan memenangkan duel. Terkadang Woltemade terlihat punya teknik bagus, tetapi agak kurang kuat secara fisik. Musim Kolo Muani yang sesungguhnya dimulai sekarang, setelah ia akhirnya mencetak gol di liga juga. Percayalah. Gol mendatangkan kepercayaan diri, dan itulah segalanya bagi seorang penyerang."


  • Sosok yang diimpikan di Juventus

    "Kalau boleh bermimpi, saya membayangkan Raphinha dari Barcelona bermain untuk Juventus. Dia penyerang komplet, mencetak gol dan menyuntikkan semangat kepada rekan-rekannya. Dia bermain seperti kesetanan."


    Tentang Conte

    "Hanya ke satu klub, klub yang dicintainya. Cepat atau lambat dia akan pulang, dia pelatih ideal untuk Juventus. Antonio adalah pelatih kelas atas: dia dan Ancelotti adalah dua pelatih terbaik yang pernah menangani saya."


    Tentang McKennie dan Vidal

    "McKennie punya kemiripan dengan Vidal: dia berlari, mengejar lawan, dan mencetak gol. Namun, Arturo luar biasa, dia berada di level yang berbeda. Saya belum pernah melihat pemain seperti dia, baik sebelum maupun sesudahnya."



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