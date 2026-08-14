Sports Press Photo
Diterjemahkan oleh
Fernando Diniz merasakan "kesedihan" atas kepergian Memphis Depay dan mengatakan kembalinya ke Corinthians "akan sangat bagus"
Diniz menanggapi kepergian Depay
Corinthians diguncang kabar mengejutkan sepekan setelah klub itu secara tiba-tiba mundur dari pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Depay, yang mendorong sang pemain untuk mengancam menempuh jalur hukum. Setelah hasil imbang 0-0 pada Kamis melawan Rosario Central pada leg pertama babak 16 besar CONMEBOL Libertadores, situasi penyerang berusia 32 tahun itu mendominasi konferensi pers pascalaga manajer Diniz. Sang pelatih mengungkapkan penyesalan mendalam atas gagalnya negosiasi tersebut dan menegaskan bahwa ia akan sepenuhnya menyambut kembalinya sang pemain jika petinggi klub meninjau kembali sikap mereka.
- TheNews2
Manajer membuka peluang untuk kembali
Diniz mengungkapkan bahwa ia sangat menantikan kesempatan untuk bekerja bersama mantan bintang Manchester United dan Barcelona itu guna membangun fondasi jangka panjang di Corinthians. Menanggapi kemungkinan dewan membatalkan keputusannya, Diniz menyampaikan harapannya: "Saya tidak punya kabar soal itu [dewan membatalkan keputusannya]. Tetapi apa pun yang terjadi, jika dia bisa bertahan, itu akan sangat bagus."
Ia kemudian menjelaskan kekecewaannya karena gagal melatih sang penyerang: "Saya benar-benar sangat menantikan untuk bekerja dengan Memphis; saya rasa kami bisa menjadi duet yang sangat menarik, dan itu adalah sesuatu yang sangat saya inginkan. Sayangnya, kali ini hal itu tidak terjadi. Saya sedih karena tidak bisa mengandalkannya, tetapi saya tidak akan mengatakan itu memengaruhi pertandingan - saya bahkan tidak tahu apakah Memphis akan cukup bugar untuk bermain. Ini adalah sesuatu yang jauh melampaui pertandingan hari ini, masa tinggal dua tahun, sebuah fondasi yang saya yakini akan menghasilkan banyak hal."
Kendala finansial memaksa kepergian mendadak
Corinthians mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan bahwa mengakhiri negosiasi benar-benar diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang: "Sport Club Corinthians Paulista telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak atlet Memphis Depay. Keputusan ini diambil semata-mata dan secara eksklusif dengan mempertimbangkan kesehatan finansial institusi kami, yang menuntut keseimbangan yang ketat dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia. Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemain Memphis Depay dan seluruh timnya, yang sejak awal negosiasi berupaya mencari kesepakatan terbaik yang memungkinkan."
Pimpinan klub menambahkan: "Kami memahami bahwa proses ini berlangsung melampaui tenggat waktu tradisional, tetapi hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa kami berurusan dengan seorang atlet terkemuka. Dewan juga mengakui dan menghargai upaya tanpa lelah dari semua departemen institusi yang bekerja untuk mewujudkan kelanjutan sang atlet di sini."
Namun, Depay meluapkan kemarahannya di X atas apa yang ia anggap sebagai janji yang diingkari: "Sangat kecewa membaca bahwa Corinthians memutuskan untuk tidak menghormati kesepakatan kami yang sudah ada untuk memperpanjang kontrak saya selama 2 tahun lagi. Perpanjangan ini secara eksplisit telah disetujui oleh presiden serta departemen olahraga, hukum, dan keuangan. Namun, beberapa orang memutuskan untuk melanggar komitmen ini. Saya tidak menginginkan situasi ini dan selalu menghormati klub sepanjang proses, tetapi sekarang saya terpaksa bereaksi keras demi melindungi kepentingan saya. Dalam beberapa hari ke depan saya akan berbicara secara terbuka, tetapi yakinlah bahwa saya tidak akan membiarkan perilaku yang tidak dapat diterima ini tanpa sanksi."
Untuk meredam dampaknya pada ruang ganti yang kehilangan sosok penting dalam tiga keberhasilan mereka meraih trofi utama, termasuk Copa do Brasil, Diniz memuji profesionalisme skuadnya: "Saya pikir semua orang merasakannya, semua orang di departemen sepakbola, karena Memphis menghabiskan dua tahun di sini. Di luar trofi, dia membangun hubungan dengan semua orang.
"Semua orang berharap dan yakin bahwa dia akan ikut dalam perjalanan. Jadi ada kekecewaan. Namun, pada saat yang sama ketika hal-hal terjadi di luar kendali kami, kami harus semakin bersatu untuk menampilkan performa seperti yang kami lakukan.
"Para pemain tampil luar biasa, seperti yang mereka tunjukkan bersama saya di sebagian besar pertandingan, dengan memperlihatkan dedikasi dan pengorbanan. Mereka berhasil mengubah peristiwa yang menyedihkan menjadi motivasi untuk mengerahkan usaha yang lebih besar lagi dan mengamankan hasil bagus di sini."
- Getty Images Sport
Jadwal-jadwal krusial menguji tekad skuad
Corinthians memiliki sedikit waktu untuk mencerna dampak dari situasi ini karena Cruzeiro akan datang ke Parque Sao Jorge akhir pekan ini, mengawali rangkaian berat tiga pertandingan dalam tujuh hari. Laga penentuan Copa Libertadores melawan Rosario Central menanti pada pertengahan pekan, sebelum lawatan berat ke Coritiba menutup periode tanpa henti ini. Menjalani jadwal sepadat itu tanpa Depay akan langsung menguji soliditas ruang ganti dan ketajaman taktik Diniz.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami