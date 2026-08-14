Corinthians mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan bahwa mengakhiri negosiasi benar-benar diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang: "Sport Club Corinthians Paulista telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak atlet Memphis Depay. Keputusan ini diambil semata-mata dan secara eksklusif dengan mempertimbangkan kesehatan finansial institusi kami, yang menuntut keseimbangan yang ketat dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia. Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemain Memphis Depay dan seluruh timnya, yang sejak awal negosiasi berupaya mencari kesepakatan terbaik yang memungkinkan."

Pimpinan klub menambahkan: "Kami memahami bahwa proses ini berlangsung melampaui tenggat waktu tradisional, tetapi hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa kami berurusan dengan seorang atlet terkemuka. Dewan juga mengakui dan menghargai upaya tanpa lelah dari semua departemen institusi yang bekerja untuk mewujudkan kelanjutan sang atlet di sini."

Namun, Depay meluapkan kemarahannya di X atas apa yang ia anggap sebagai janji yang diingkari: "Sangat kecewa membaca bahwa Corinthians memutuskan untuk tidak menghormati kesepakatan kami yang sudah ada untuk memperpanjang kontrak saya selama 2 tahun lagi. Perpanjangan ini secara eksplisit telah disetujui oleh presiden serta departemen olahraga, hukum, dan keuangan. Namun, beberapa orang memutuskan untuk melanggar komitmen ini. Saya tidak menginginkan situasi ini dan selalu menghormati klub sepanjang proses, tetapi sekarang saya terpaksa bereaksi keras demi melindungi kepentingan saya. Dalam beberapa hari ke depan saya akan berbicara secara terbuka, tetapi yakinlah bahwa saya tidak akan membiarkan perilaku yang tidak dapat diterima ini tanpa sanksi."

Untuk meredam dampaknya pada ruang ganti yang kehilangan sosok penting dalam tiga keberhasilan mereka meraih trofi utama, termasuk Copa do Brasil, Diniz memuji profesionalisme skuadnya: "Saya pikir semua orang merasakannya, semua orang di departemen sepakbola, karena Memphis menghabiskan dua tahun di sini. Di luar trofi, dia membangun hubungan dengan semua orang.

"Semua orang berharap dan yakin bahwa dia akan ikut dalam perjalanan. Jadi ada kekecewaan. Namun, pada saat yang sama ketika hal-hal terjadi di luar kendali kami, kami harus semakin bersatu untuk menampilkan performa seperti yang kami lakukan.

"Para pemain tampil luar biasa, seperti yang mereka tunjukkan bersama saya di sebagian besar pertandingan, dengan memperlihatkan dedikasi dan pengorbanan. Mereka berhasil mengubah peristiwa yang menyedihkan menjadi motivasi untuk mengerahkan usaha yang lebih besar lagi dan mengamankan hasil bagus di sini."