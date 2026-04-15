Fermin Lopez dilarikan ke rumah sakit setelah tendangan ke wajahnya membuat bibirnya berdarah dalam kekalahan Barcelona dari Atletico Madrid
Kunjungan darurat ke rumah sakit bagi Lopez
Menurut AS, Lopez langsung dilarikan ke rumah sakit begitu tiba di Catalonia untuk menjalani jahitan ulang pada bibirnya, karena penanganan awal di ruang ganti tidak cukup. Pemain berusia 22 tahun itu menjalani 68 menit yang penuh aksi di lapangan, menempuh jarak delapan kilometer dan melewatkan satu peluang emas sebelum digantikan oleh Marcus Rashford. Meskipun Barcelona menang 2-1 pada malam itu, mereka tersingkir dengan agregat 3-2. Lopez kini membutuhkan istirahat untuk menghindari infeksi, mengakhiri pekan yang berat di mana ia juga mengalami luka di dahi.
Musso mengklarifikasi pernyataannya di zona campuran
Insiden itu terjadi saat Lopez mencoba menyundul bola dan bertabrakan dengan sepatu Juan Musso. Kiper Atletico Madrid itu mendapat banyak kritikan, namun dengan tegas membela tindakannya. Saat berbicara di zona campuran, Musso menyatakan: "Bagaimana bisa itu penalti? Tidak mungkin. Saya merasa kasihan padanya karena dia menabrak kaki saya. Saya melakukan gerakan alami untuk mencoba menutupi gawang. Dia, saat membungkuk untuk menyundul bola, menabrak kaki saya. Saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa berpikir bahwa menabrak rekan setim di mulut seperti itu adalah tindakan sengaja."
Kiper menyampaikan permintaan maaf sementara Laporta marah
Setelah menuai kecaman atas pilihan kata-katanya, Musso mengunggah sebuah Instagram Story untuk menjelaskan ungkapan dalam bahasa Argentina yang ia gunakan. Ia menulis: "Ungkapan yang umum digunakan di Argentina untuk menggambarkan saat seseorang merasakan dan berempati terhadap rasa sakit orang lain. Ungkapan ini sama sekali tidak bisa diartikan sebagai kaki saya yang benar-benar sakit, seperti yang ingin ditafsirkan oleh sebagian orang."
Ia menambahkan: "Saya telah meminta maaf kepada Fermin baik di dalam maupun di luar lapangan karena dalam gerakan alami saya untuk menutup gawang, kami bertabrakan dan ia terluka."
Sementara itu, Presiden Barcelona Joan Laporta sangat marah, dan menyatakan kepada media: "Ini tidak dapat ditoleransi."
Mengalihkan fokus ke prestasi di dalam negeri
Setelah tersingkir dari Liga Champions, Barcelona kini sepenuhnya memusatkan perhatian pada perebutan gelar juara liga domestik, dengan saat ini unggul sembilan poin atas Real Madrid yang berada di peringkat kedua. Sementara itu, Atlético Madrid telah melaju ke babak semifinal untuk menghadapi Arsenal atau Sporting CP, dengan The Gunners memegang keunggulan 1-0.