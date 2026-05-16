Goal.com
LiveTiket
Live Scores, Stats, and the Latest News
Fermin Lopez Barcelona 2025-26Getty
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Fermin Lopez dari Barcelona membalas tuduhan soal gelar yang "dicuri" yang dilontarkan oleh Presiden Real Madrid, Florentino Perez

F. Lopez
Barcelona
LaLiga
Real Madrid

Gelandang serang Barcelona, Fermin Lopez, membalas pernyataan Presiden Real Madrid, Florentino Perez, menyusul tuduhan kontroversial bahwa klub Catalan tersebut 'mencuri' sejumlah gelar domestik. Gelandang tersebut menepis tuduhan kontroversial tersebut dengan menyoroti keunggulan mutlak tim-tim legendaris Blaugrana yang mendominasi sepak bola Spanyol selama lebih dari satu dekade.

  • Perez memicu kehebohan di media

    Perez telah memicu kontroversi besar-besaran di media Spanyol dengan melancarkan serangan langsung terhadap Barcelona dalam konferensi pers baru-baru ini. Presiden Real Madrid itu kembali mengungkit skandal wasit Negreira yang belum terbukti, sambil dengan keras menuduh klub raksasa Catalan itu melakukan korupsi. Perez mengklaim bahwa sejumlah gelar juara domestik telah dirampas secara tidak sah dari klubnya selama masa jabatannya yang panjang, sekaligus menuduh bahwa kesalahan wasit yang parah telah membuat timnya kehilangan banyak poin pada musim ini.

    • Iklan
  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRIDAFP

    Presiden Madrid melontarkan tuduhan

    Ketua Bernabeu tidak segan-segan saat menganalisis koleksi trofinya dan membahas persaingan yang sedang berlangsung dengan klub Catalan tersebut. Sambil melontarkan tuduhan serius terkait musim-musim liga sebelumnya, Perez berkata: “Hanya tujuh gelar liga yang diraih selama masa kepemimpinan saya? Sebenarnya saya memenangkan 14 gelar, sisanya dicuri dari saya.”

    Mengalihkan perhatiannya sepenuhnya ke musim domestik saat ini, ia menambahkan: “Kami menyiapkan sebuah video yang menunjukkan 18 poin yang dicuri dari kami musim ini.”

  • Fermin membela kehebatan Barcelona

    Saat ditanya mengenai tuduhan sensasional tersebut dalam sebuah wawancara dengan Que Thi Jugues, Fermin membantah narasi tersebut dengan menyoroti para pemain ikonik yang menjadi tulang punggung era keemasan Barcelona.

    Membela integritas olahraga klubnya, Fermin berkata: “Apa yang dikatakan Florentino Perez tidak mungkin benar karena Lionel Messi, Andres Iniesta, dan Xavi Hernandez sedang bermain. Tidak mungkin Barcelona mencuri gelar liga.”

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Juara menutup musim

    Meskipun perseteruan verbal di luar lapangan mendominasi berita utama, Fermin tetap fokus untuk mengakhiri musim yang gemilang, setelah mencatatkan 30 kontribusi gol bagi juara Liga, Barcelona. Raksasa Catalan ini akan menjalani dua laga liga terakhirnya dengan menjamu Real Betis pada Minggu, 17 Mei, sebelum bertandang ke markas Valencia enam hari kemudian. Sisa pertandingan ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk memperkuat dominasi domestiknya sebelum jendela transfer musim panas dibuka.

LaLiga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Betis crest
Real Betis
BET