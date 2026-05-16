Fermin Lopez dari Barcelona membalas tuduhan soal gelar yang "dicuri" yang dilontarkan oleh Presiden Real Madrid, Florentino Perez
Perez memicu kehebohan di media
Perez telah memicu kontroversi besar-besaran di media Spanyol dengan melancarkan serangan langsung terhadap Barcelona dalam konferensi pers baru-baru ini. Presiden Real Madrid itu kembali mengungkit skandal wasit Negreira yang belum terbukti, sambil dengan keras menuduh klub raksasa Catalan itu melakukan korupsi. Perez mengklaim bahwa sejumlah gelar juara domestik telah dirampas secara tidak sah dari klubnya selama masa jabatannya yang panjang, sekaligus menuduh bahwa kesalahan wasit yang parah telah membuat timnya kehilangan banyak poin pada musim ini.
Presiden Madrid melontarkan tuduhan
Ketua Bernabeu tidak segan-segan saat menganalisis koleksi trofinya dan membahas persaingan yang sedang berlangsung dengan klub Catalan tersebut. Sambil melontarkan tuduhan serius terkait musim-musim liga sebelumnya, Perez berkata: “Hanya tujuh gelar liga yang diraih selama masa kepemimpinan saya? Sebenarnya saya memenangkan 14 gelar, sisanya dicuri dari saya.”
Mengalihkan perhatiannya sepenuhnya ke musim domestik saat ini, ia menambahkan: “Kami menyiapkan sebuah video yang menunjukkan 18 poin yang dicuri dari kami musim ini.”
Fermin membela kehebatan Barcelona
Saat ditanya mengenai tuduhan sensasional tersebut dalam sebuah wawancara dengan Que Thi Jugues, Fermin membantah narasi tersebut dengan menyoroti para pemain ikonik yang menjadi tulang punggung era keemasan Barcelona.
Membela integritas olahraga klubnya, Fermin berkata: “Apa yang dikatakan Florentino Perez tidak mungkin benar karena Lionel Messi, Andres Iniesta, dan Xavi Hernandez sedang bermain. Tidak mungkin Barcelona mencuri gelar liga.”
Juara menutup musim
Meskipun perseteruan verbal di luar lapangan mendominasi berita utama, Fermin tetap fokus untuk mengakhiri musim yang gemilang, setelah mencatatkan 30 kontribusi gol bagi juara Liga, Barcelona. Raksasa Catalan ini akan menjalani dua laga liga terakhirnya dengan menjamu Real Betis pada Minggu, 17 Mei, sebelum bertandang ke markas Valencia enam hari kemudian. Sisa pertandingan ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk memperkuat dominasi domestiknya sebelum jendela transfer musim panas dibuka.