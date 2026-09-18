Getty Images
Diterjemahkan oleh
Fermin Lopez dan Dean Huijsen kembali saat Luis de la Fuente umumkan skuad Spanyol untuk laga pembuka Nations League
Fermin kembali saat Gavi absen
Kabar yang paling dinanti dari Spanyol melibatkan kembalinya Fermin Lopez ke tim nasional. Gelandang Barcelona itu, yang menikmati awal yang gemilang pada kampanye domestik musim ini, absen pada Piala Dunia terbaru karena kemunduran cedera yang membuat frustrasi. Kehadirannya dipandang sebagai pengganti langsung untuk rekan setimnya di klub, Gavi, yang menjadi sosok absen paling menonjol kali ini. Dengan hierarki lini tengah yang terus berkembang, performa Lopez membuatnya menjadi pilihan yang tak terbantahkan bagi staf pelatih saat mereka berupaya mempertahankan fleksibilitas taktis.
Pengumuman skuad ini menyoroti komitmen De la Fuente terhadap kelompok inti sambil mengintegrasikan perubahan yang diperlukan karena masalah kebugaran. Sementara tujuh bintang Barcelona masuk skuad Spanyol saat Fermin Lopez kembali, sang pelatih harus beralih di area lain. Perubahan paksa paling signifikan datang di posisi penjaga gawang, di mana cedera lutut Joan Garcia membuka jalan bagi Josep Martinez dari Inter untuk mendapatkan panggilan perdana, mengalahkan persaingan dari Leo Roman untuk tempat terakhir di departemen kiper bersama Unai Simon dan David Raya.
- Getty Images Sport
Penguatan lini belakang dan kenaikan Huijsen
Di lini pertahanan, nama yang paling mencuri perhatian adalah Dean Huijsen. Bek muda itu mendapat ganjaran atas perkembangan impresifnya di bawah Jose Mourinho, dengan keuntungan dari fleksibilitas taktik yang ditawarkan oleh pemain seperti Marc Pubill dan Eric Garcia. Kemampuan Huijsen untuk bermain baik di area tengah maupun area yang lebih melebar memberi De la Fuente opsi pelapis multifungsi yang dibutuhkan untuk jeda internasional yang padat. Sisa unit pertahanan sebagian besar tetap familiar, dengan Aymeric Laporte dan Pau Cubarsi diperkirakan menjadi jangkar lini belakang setelah kemitraan sukses mereka di turnamen-turnamen sebelumnya.
Sang manajer memilih kontinuitas di posisi bek sayap, dengan mengandalkan daya serang Alejandro Grimaldo dan Marc Cucurella di sisi kiri, sementara Pedro Porro tetap menjadi sosok kunci di sisi kanan.
Roberto Fernandez memimpin lini serang
Sektor penyerangan mengalami perubahan signifikan ketika Roberto Fernandez merebut tempatnya di antara para pemain elite. Dengan Borja Iglesias kesulitan mencapai kebugaran terbaiknya, persaingan untuk mengenakan kostum nomor sembilan terbuka lebar. Roberto dan Camello menjadi pencetak gol Spanyol paling menonjol di La Liga, dengan masing-masing mengemas enam gol untuk Espanyol dan Rayo Vallecano. Namun, penyerang Espanyol itulah yang pada akhirnya meyakinkan petinggi RFEF, mengambil peran yang sebelumnya ditempati pemain seperti Joselu.
De la Fuente memiliki beberapa opsi berkualitas tinggi untuk dipertimbangkan di lini depan, termasuk Gonzalo, yang berpengaruh bagi Fulham, dan Carlos Espi yang sedang muncul di Real Madrid. Lini serang itu dilengkapi oleh Dani Olmo yang serbabisa dan Ferran Torres, memastikan Spanyol memiliki banyak cara untuk membongkar pertahanan rapat dalam laga-laga Nations League mendatang di London, Seville, Oviedo, dan Split.
- AFP
Daftar lengkap skuad Spanyol
Kiper: Unai Simon (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Josep Martinez (Inter Milan)
Bek: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Pubill (Atletico Madrid), Eric Garcia (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Atletico de Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid)
Gelandang: Rodrigo Hernandez (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri Gonzalez (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Mikel Merino (Arsenal), Fermin Lopez (Barcelona), Alex Baena (Atletico de Madrid)
Penyerang: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Roberto Fernandez (Espanyol), Dani Olmo (Barcelona), Victor Munoz (Liverpool), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Crystal Palace)
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami