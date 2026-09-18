Kabar yang paling dinanti dari Spanyol melibatkan kembalinya Fermin Lopez ke tim nasional. Gelandang Barcelona itu, yang menikmati awal yang gemilang pada kampanye domestik musim ini, absen pada Piala Dunia terbaru karena kemunduran cedera yang membuat frustrasi. Kehadirannya dipandang sebagai pengganti langsung untuk rekan setimnya di klub, Gavi, yang menjadi sosok absen paling menonjol kali ini. Dengan hierarki lini tengah yang terus berkembang, performa Lopez membuatnya menjadi pilihan yang tak terbantahkan bagi staf pelatih saat mereka berupaya mempertahankan fleksibilitas taktis.

Pengumuman skuad ini menyoroti komitmen De la Fuente terhadap kelompok inti sambil mengintegrasikan perubahan yang diperlukan karena masalah kebugaran. Sementara tujuh bintang Barcelona masuk skuad Spanyol saat Fermin Lopez kembali, sang pelatih harus beralih di area lain. Perubahan paksa paling signifikan datang di posisi penjaga gawang, di mana cedera lutut Joan Garcia membuka jalan bagi Josep Martinez dari Inter untuk mendapatkan panggilan perdana, mengalahkan persaingan dari Leo Roman untuk tempat terakhir di departemen kiper bersama Unai Simon dan David Raya.