Fenomena Piala Dunia... Bagaimana gol bunuh diri berubah dari sekadar nasib buruk menjadi strategi taktis?

Surat kabar Inggris "The Athletic" melaporkan bahwa kemenangan yang diraih tim nasional Amerika Serikat sejauh ini di Piala Dunia memiliki ciri khas yang serupa, yaitu awal pertandingan yang kuat, serta ketergantungan yang intensif pada serangan melalui sayap daripada serangan dari lini tengah, serta memanfaatkan gol bunuh diri untuk membuka skor, seperti yang dilakukan pemain Paraguay Damian Bobadilla yang mencetak gol bunuh diri pada awal kemenangan Amerika Serikat dengan skor 4-1.

Pemain Australia, Cameron Burgess, mengulangi hal yang sama saat negaranya kalah 2-0 dari tuan rumah, sehingga timnas AS menjadi tim pertama dalam sejarah yang memanfaatkan gol bunuh diri dalam dua pertandingan berturut-turut di Piala Dunia Pria.

Gol bunuh diri tampaknya menjadi bagian penting dalam Piala Dunia kali ini dan tidak hanya bergantung pada faktor keberuntungan. Meskipun angka saat ini tergolong luar biasa mengingat jumlah pertandingan yang relatif sedikit dibandingkan dengan partisipasi hanya 32 tim di Qatar, gol bunuh diri telah menjadi fenomena yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dalam dunia sepak bola secara umum.