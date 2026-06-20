Piala Dunia 2026 mencatat lonjakan yang signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam jumlah gol bunuh diri yang tercipta, di mana edisi saat ini telah mencatat tujuh gol bunuh diri hingga saat ini, yang melampaui sebanyak lima gol dari total gol bunuh diri yang tercatat di seluruh edisi Qatar 2022, sehingga menandakan adanya pergeseran taktis yang jelas dalam gaya serangan tim-tim nasional.
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Fenomena Piala Dunia... Bagaimana gol bunuh diri berubah dari sekadar nasib buruk menjadi strategi taktis?
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Fenomena Piala Dunia
Surat kabar Inggris "The Athletic" melaporkan bahwa kemenangan yang diraih tim nasional Amerika Serikat sejauh ini di Piala Dunia memiliki ciri khas yang serupa, yaitu awal pertandingan yang kuat, serta ketergantungan yang intensif pada serangan melalui sayap daripada serangan dari lini tengah, serta memanfaatkan gol bunuh diri untuk membuka skor, seperti yang dilakukan pemain Paraguay Damian Bobadilla yang mencetak gol bunuh diri pada awal kemenangan Amerika Serikat dengan skor 4-1.
Pemain Australia, Cameron Burgess, mengulangi hal yang sama saat negaranya kalah 2-0 dari tuan rumah, sehingga timnas AS menjadi tim pertama dalam sejarah yang memanfaatkan gol bunuh diri dalam dua pertandingan berturut-turut di Piala Dunia Pria.
Gol bunuh diri tampaknya menjadi bagian penting dalam Piala Dunia kali ini dan tidak hanya bergantung pada faktor keberuntungan. Meskipun angka saat ini tergolong luar biasa mengingat jumlah pertandingan yang relatif sedikit dibandingkan dengan partisipasi hanya 32 tim di Qatar, gol bunuh diri telah menjadi fenomena yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dalam dunia sepak bola secara umum.
Kebetulan atau rencana?
Data digital yang dirilis oleh jaringan statistik “Opta”, yang berkaitan dengan Liga Primer Inggris sebagai contoh, menunjukkan bahwa selama 17 musim pertama kompetisi tersebut, rata-rata gol bunuh diri kurang dari satu gol per putaran, namun musim 2009-2010 mencatat rekor tertinggi dengan 53 gol bunuh diri selama 38 putaran. Meskipun musim tersebut tetap menjadi yang tertinggi, terdapat tujuh musim lain yang mencatat 38 gol bunuh diri atau lebih.
Jaringan “Opta” menunjukkan bahwa kriteria mereka dalam menentukan gol bunuh diri tetap konsisten sepanjang sejarah Liga Premier, membantah bahwa perkembangan siaran televisi dan banyaknya sudut tayangan ulang menjadi penyebab gol-gol ini dihitung sebagai gol bunuh diri bagi para bek alih-alih penyerang, Yang anehnya, para bek kini bukan lagi pemain yang kurang terampil dalam mengontrol bola, melainkan telah menjadi pengumpan yang ulung dan memiliki kemampuan teknis yang tinggi; namun demikian, mereka semakin sering memasukkan bola ke gawang tim mereka sendiri.
Penyebab utama perubahan ini adalah perubahan sifat serangan, khususnya melalui fokus pada sayap, dulu biasa dilakukan umpan silang dari tepi kotak penalti ke tiang jauh dengan lintasan melengkung dan menjauh dari gawang ala David Beckham—yang biasanya tidak berakhir dengan bek memasukkan bola ke gawangnya sendiri—namun kini gaya yang disukai sudah sangat berbeda.
Metode umpan silang yang paling disukai saat ini mengandalkan serangan cepat di mana para pemain mencapai garis akhir lapangan, lalu mengoper bola secara silang dan rendah ke dalam area enam yard, Akibatnya, para bek terpaksa berlari cepat menuju gawang mereka sendiri, sehingga bola akan memantul dari tubuh mereka dan langsung masuk ke gawang.
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Dilema para pembela
Contoh paling menonjol dari gaya serangan baru di Piala Dunia kali ini terlihat pada gol penyama kedudukan Belgia melawan Mesir, yang pada awalnya tampak seolah-olah tercipta berkat sentuhan pertama Romelu Lukaku segera setelah ia masuk sebagai pemain pengganti, namun sentuhan terakhir sebenarnya dilakukan oleh Mohamed Hani, bek sayap tim Mesir, ke gawangnya sendiri.
Kedua gol bunuh diri yang dimanfaatkan oleh timnas Amerika Serikat terjadi karena kurangnya pengarahan yang lebih baik; bola hasil tendangan Bobadilla bergulir perlahan melewati garis gawang ke gawang Paraguay, dan Borges seharusnya menyesuaikan posisi kakinya lebih cepat serta mengantisipasi arah bola yang mengarah ke kakinya, namun inti utamanya tetap sama, yaitu Amerika Serikat menyerang dari ruang yang luas dan mengirim umpan silang melintasi kotak penalti dalam kedua serangan tersebut; hanya dibutuhkan sentuhan ringan untuk menggetarkan jaring gawang.
Umpan-umpan silang ini memaksa para bek untuk mencoba menghalau bola sambil berlari secepat mungkin menuju gawang mereka tanpa bermaksud mencetak gol, dan gol-gol bunuh diri semacam ini—termasuk bola pantulan dari kiper—telah menjadi kejadian yang umum dan berulang secara teratur saat ini.
- Getty Images Sport
Era Baru dalam Bidang Statistik
Dari total tujuh gol bunuh diri di Piala Dunia ini, terdapat jenis-jenis gol lainnya. Misalnya, pemain Irak Ayman Hussein yang kurang beruntung; ia sempat mencetak gol ke gawang yang benar untuk timnya di awal pertandingan, sebelum bola lambung menghantam tubuhnya dan masuk ke gawang, sehingga menjadi gol terakhir Norwegia dalam pertandingan yang dimenangkan Norwegia dengan skor 4-1.
Di sisi lain, tendangan sembarangan yang dilepaskan gelandang Qatar, Mohammed Manaei, ke gawang timnya sendiri saat melawan Kanada tampak sama sekali tidak perlu.
Gol bunuh diri yang diakibatkan oleh bola rendah di tanah atau umpan balik yang diarahkan dengan keras di dalam kotak penalti tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan bagian dari strategi serangan hingga batas tertentu, dan di era statistik lanjutan serta gol yang diharapkan, mungkin langkah selanjutnya adalah menghitung gol bunuh diri yang diharapkan, karena statistik ini akan menunjukkan bahwa bola yang dimainkan dengan cara tersebut memiliki nilai serangan yang sangat penting.