Kramer, rekan Rooney di ZDF, bersikap lebih diplomatis. "Saya rasa sepak bola harus terbiasa dengan hal ini, meskipun dengan berat hati," katanya. "Acara ini tidak masalah, tapi harga tiketnya yang tidak pantas."

Kita ingin menggoyang bahu Kramer dan membalas: Tidak, pertunjukan semacam itu tidak pantas—dan kita tidak perlu terbiasa dengan penyimpangan-penyimpangan dari komersialisasi olahraga yang berlebihan ini! Ini bukan sekadar tren zaman yang tidak berbahaya, melainkan tahap eskalasi berikutnya dari perkembangan yang telah menggerogoti esensi permainan sepak bola murni selama bertahun-tahun.

Tapi tentu saja, Kramer tidak salah, kita tidak boleh membohongi diri sendiri: Hal-hal semacam ini akan terus berlanjut di tingkat global. Spiral raksasa ini akan terus berputar pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Setiap acara besar tampaknya harus melampaui acara sebelumnya.