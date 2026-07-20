Wayne Rooney memang benar, sayangnya Christoph Kramer juga benar. Legenda Inggris itu, yang bertindak sebagai pakar di BBC, berkomentar mengenai pertunjukan paruh waktu yang aneh selama 27 menit (!) dalam pertandingan final Piala Dunia antara Spanyol—yang kemudian menjadi juara—dan Argentina, bahwa adegan favoritnya adalah “saat pertunjukan itu berakhir”. Dan: “Saya menyukai banyak seniman yang tampil, tapi menurut saya, pertunjukan itu payah.”
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Fenomena "eventisasi" yang tak tertahankan! FIFA telah menghancurkan sepak bola - dan Jerman harus benar-benar mengambil pelajaran dari hal ini
Kramer, rekan Rooney di ZDF, bersikap lebih diplomatis. "Saya rasa sepak bola harus terbiasa dengan hal ini, meskipun dengan berat hati," katanya. "Acara ini tidak masalah, tapi harga tiketnya yang tidak pantas."
Kita ingin menggoyang bahu Kramer dan membalas: Tidak, pertunjukan semacam itu tidak pantas—dan kita tidak perlu terbiasa dengan penyimpangan-penyimpangan dari komersialisasi olahraga yang berlebihan ini! Ini bukan sekadar tren zaman yang tidak berbahaya, melainkan tahap eskalasi berikutnya dari perkembangan yang telah menggerogoti esensi permainan sepak bola murni selama bertahun-tahun.
Tapi tentu saja, Kramer tidak salah, kita tidak boleh membohongi diri sendiri: Hal-hal semacam ini akan terus berlanjut di tingkat global. Spiral raksasa ini akan terus berputar pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Setiap acara besar tampaknya harus melampaui acara sebelumnya.
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FIFA di bawah kepemimpinan Gianni Infantino: Sepak bola sebagai sarana untuk memaksimalkan pemasaran
Justru FIFA, di bawah kepemimpinan Gianni Infantino yang berkuasa sendirian, telah bertahun-tahun bertindak sepenuhnya terlepas dari kenyataan dan akar rumput. Layaknya sebuah korporasi yang kini hanya memandang sepak bola sebagai sarana untuk memaksimalkan pemasaran. Presiden tersebut menyusun kebenarannya sendiri sesuka hati dan terutama sesuai keuntungannya. Tidak ada perlawanan, dan tidak terlihat tanda-tanda akhir dari kegilaan ini dalam dunia Infantino.
Dalam hal ini, seruan peringatan yang masih terdengar dari para penggemar—bahwa sepak bola sedang dihancurkan oleh uang, komersialisasi, dan kapitalisme—menjadi sia-sia; sebab dengan Piala Dunia 2026, FIFA telah membuktikan dengan jelas bahwa hal itu sudah terjadi.
Tanpa basa-basi, “hydration breaks” diciptakan dan diterapkan, yang tidak lain hanyalah jendela iklan tambahan untuk memaksimalkan keuntungan. Hal ini secara artifisial memecah-mecah jalannya pertandingan. Dan di final, federasi sepak bola dunia itu dengan begitu saja melanggar statuta mereka sendiri, yang menetapkan bahwa durasi jeda babak harus 15 menit. Jika bahkan aturan mereka sendiri menghalangi hiburan, maka aturan tersebut akan disesuaikan sesuai kebutuhan.
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FIFA bertindak secara konsisten melawan esensi sepak bola
Final Piala Dunia dengan harga tiketnya yang fantastis itu, hingga sesaat sebelum peluit kick-off dibunyikan, tampak seperti musikal yang hambar, seperti konser raksasa yang dibesar-besarkan—termasuk penyanyi yang menggunakan playback yang tak tersamarkan dengan baik dan emosi yang dipaksakan. Sorakan nyaring para pendukung Argentina pun diredam melalui pengatur volume. Aktor Tom Cruise, anggota Scientology yang paling terkenal, membacakan pidato yang tidak bermakna, yang dalam kesia-siaannya terdengar seolah-olah ditulis oleh kecerdasan buatan.
Antusiasme sejati dan suasana sepak bola yang penuh gairah di tribun penonton pun tak kunjung muncul. Hal itu tampaknya memang tidak diinginkan; justru sengaja dikorbankan. Pertandingan itu sendiri dan para penggemar, yang menjadi nyawa pertandingan, pun sepenuhnya tersingkir ke latar belakang dan berubah menjadi sekadar figuran dalam pesta pemasaran global.
Lalu, untuk apa sebenarnya semua ini secara keseluruhan? Reaksi-reaksi yang muncul sangat jelas, baik di dunia maya maupun dalam survei-survei representatif. Hampir tidak ada yang menginginkan lebih banyak lagi “eventisasi”. Hampir tidak ada yang menuntut pertunjukan yang lebih panjang, lebih banyak selebriti, atau jeda tambahan. FIFA tidak bertindak demi kepentingan sepak bola, melainkan secara konsisten bertentangan dengan inti dari olahraga ini.
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Hal yang Harus Dipelajari dari Final Piala Dunia 2026 di Jerman
Justru karena itulah kita di Jerman—dan juga di seluruh Eropa—harus mencermati hal ini dengan sangat saksama. Piala Dunia 2026 telah menunjukkan seperti apa wujud sepak bola ketika kepentingan ekonomi tidak lagi mengenal batas dan tidak ada mekanisme korektif yang efektif. Jika tidak ada lagi suara penolakan yang lantang dan protes yang gigih. Jika, misalnya, aturan 50+1 di Jerman dicabut dan investor kaya mulai menguasai klub-klub untuk mewujudkan versi permainan mereka sendiri. Maka, penyimpangan ala FIFA sangat mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari sepak bola klub.
Oleh karena itu, kita harus belajar dari hal ini dan menarik kesimpulan yang tepat. Bahwa aturan 50+1 harus dipertahankan—seluruh kelompok suporter terorganisir telah bersatu di balik gagasan ini selama bertahun-tahun—dan hal ini jauh melampaui batas Jerman saja. Perjuangan komunitas Ultras melawan kecenderungan ini, yang sering dipandang kritis karena cara-cara yang digunakan, patut didukung di mana pun dan sangat berharga.
Lagi pula, menjadi anggota klub dan dapat terlibat secara aktif adalah hak yang sangat berharga, yang memungkinkan kita untuk melawan perkembangan yang tidak diinginkan. Hak partisipasi ini bukanlah anachronisme yang bernuansa nostalgia, melainkan salah satu koreksi efektif terakhir terhadap sepak bola yang semakin menjauh dari akarnya.
Kekuatan para anggota dan komunitas suporter sangat besar dan telah berhasil mencegah satu atau dua pelanggaran batas. Kita harus menyadari hal ini dan memastikan hal ini tetap demikian—agar jiwa sepak bola yang sudah sangat terpuruk tidak semakin terkikis.
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