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FBL-FRA-LIGUE 1-MARSEILLE-AUXERREAFP
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Fenerbahçe menyepakati transfer Mason Greenwood senilai €42 juta dengan Marseille, sementara mantan penyerang Manchester United itu menolak tawaran pindah ke Arab Saudi

Transfers
M. Greenwood
Fenerbahce
Marseille
Super Lig
Saudi Pro League
Ligue 1
Manchester United

Fenerbahce dilaporkan telah menyepakati paket transfer bersejarah senilai €42 juta dengan Marseille untuk mendatangkan penyerang Mason Greenwood. Mantan pemain Manchester United itu akan menandatangani kontrak empat tahun yang menggiurkan di Turki, sekaligus mencatatkan rekor baru biaya transfer keluar bagi Marseille.

  • Klub raksasa Turki merekrut pemain sayap

    Menurut Foot Mercato, Fenerbahçe berhasil memenangkan persaingan untuk merekrut Greenwood setelah menyepakati paket transfer senilai total €42 juta (£35,6 juta) dengan Marseille. Biaya transfer tersebut terdiri dari pembayaran tetap sebesar €40 juta ditambah €2 juta sebagai bonus yang bergantung pada performa. Meskipun Marseille menerima tawaran finansial yang lebih tinggi dari baik Atletico Madrid maupun klub Liga Profesional Arab Saudi, Al-Ahli, mantan pemain sayap Manchester United tersebut secara pribadi lebih memilih pindah ke liga utama Turki.



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    Kepergian Greenwood memecahkan rekor

    Kepergian Greenwood akan menjadi transaksi besar bagi Marseille, di mana sang penyerang terikat kontrak jangka panjang hingga Juni 2029. Strategi penghematan biaya yang ketat yang diterapkan oleh jajaran petinggi OM secara efektif memaksa klub untuk melepas aset andalan mereka demi menyeimbangkan neraca keuangan. Transfer ini secara resmi akan memecahkan rekor biaya transfer keluar tertinggi sepanjang masa Marseille, mengungguli rekor sebelumnya yang dicetak saat Michy Batshuayi bergabung dengan Chelsea seharga €39 juta pada tahun 2016.

  • Greenwood berhasil mendapatkan kontrak yang menguntungkan

    Greenwood akan meninggalkan Prancis setelah mencatatkan statistik yang spektakuler selama dua tahun di Ligue 1, dengan mencetak 48 gol dan 17 assist dalam 81 penampilan kompetitif. Performa tajamnya itu meyakinkan Fenerbahçe untuk mengerahkan sumber daya finansial yang signifikan guna mengikat sang penyerang dengan kontrak berdurasi empat tahun. Greenwood dipastikan akan menerima gaji yang menggiurkan di Istanbul, dengan klub raksasa Turki tersebut dilaporkan siap memberinya gaji sekitar €10 juta (£8,5 juta) per musim.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MARSEILLEAFP

    Fenerbahçe bersiap mengejar gelar juara

    Kedatangan Greenwood melengkapi perombakan besar-besaran skuad yang dirancang oleh pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, menjelang musim kompetisi domestik dan Eropa yang menantang. Ia diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat bersama rekrutan-rekrutan ternama lainnya, Nathan Ake dan Vedat Muriqi, untuk memberikan kedalaman skuad yang sangat penting bagi klub. Ujian pertama bagi Greenwood adalah mempertahankan performa apiknya di bawah tekanan yang intens, saat Fenerbahce berupaya menghentikan dominasi domestik rival sekota mereka yang sengit, Galatasaray, yang telah meraih gelar Super Lig selama empat musim berturut-turut.