Fenerbahçe menyepakati transfer Mason Greenwood senilai €42 juta dengan Marseille, sementara mantan penyerang Manchester United itu menolak tawaran pindah ke Arab Saudi

Kedatangan Greenwood melengkapi perombakan besar-besaran skuad yang dirancang oleh pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, menjelang musim kompetisi domestik dan Eropa yang menantang. Ia diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat bersama rekrutan-rekrutan ternama lainnya, Nathan Ake dan Vedat Muriqi, untuk memberikan kedalaman skuad yang sangat penting bagi klub. Ujian pertama bagi Greenwood adalah mempertahankan performa apiknya di bawah tekanan yang intens, saat Fenerbahce berupaya menghentikan dominasi domestik rival sekota mereka yang sengit, Galatasaray, yang telah meraih gelar Super Lig selama empat musim berturut-turut.