Laporan lebih lanjut menyoroti bahwa potensi kepergian Sorloth sangat krusial bagi strategi transfer Atletico pada musim panas ini. Dana yang dihasilkan dari kesepakatan itu diharapkan dapat menyeimbangkan keuangan klub sekaligus membebaskan ruang gaji untuk mendatangkan Vlahovic. Meskipun tawaran resmi yang memenuhi harga yang diminta Atletico masih belum diajukan, pembicaraan antara kedua pihak mengenai kepindahan sang penyerang tetap berlangsung.