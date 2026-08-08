AFP
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Fenerbahce memimpin persaingan untuk Alexander Sorloth senilai €40 juta saat Atletico Madrid merencanakan langkah untuk merekrut Dusan Vlahovic
Raksasa Turki incar Sorloth
Fenerbahce memimpin persaingan untuk merekrut striker Atletico, Sorloth, menurut Marca jurnalis Matteo Moretto, seperti dikutip oleh beIN Sports. Pemain internasional Norwegia itu masih terikat kontrak di Metropolitano hingga Juni 2028 setelah bergabung dari Villarreal pada Agustus 2024. Klub Turki itu diyakini memiliki kapasitas finansial untuk memenuhi valuasi €40 juta (£34 juta/$46 juta) yang dipatok petinggi Atletico.
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Ruang finansial untuk Vlahovic
Laporan lebih lanjut menyoroti bahwa potensi kepergian Sorloth sangat krusial bagi strategi transfer Atletico pada musim panas ini. Dana yang dihasilkan dari kesepakatan itu diharapkan dapat menyeimbangkan keuangan klub sekaligus membebaskan ruang gaji untuk mendatangkan Vlahovic. Meskipun tawaran resmi yang memenuhi harga yang diminta Atletico masih belum diajukan, pembicaraan antara kedua pihak mengenai kepindahan sang penyerang tetap berlangsung.
Simeone siapkan perubahan taktik
Kepergian Sorloth akan mengubah dinamika lini serang Diego Simeone, dengan sang pelatih kehilangan titik fokus yang dominan secara fisik dan unggul dalam duel udara. Sebaliknya, kedatangan Vlahovic dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Juventus berakhir pada akhir Juni akan menghadirkan dimensi berintensitas tinggi di lini depan. Bagi Fenerbahce, Sorloth diproyeksikan sebagai titik fokus utama untuk memimpin ambisi mereka di kompetisi domestik dan Eropa.
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Negosiasi menjadi kunci masa depan
Kedua klub kini sedang merundingkan struktur pembayaran dan bonus terkait performa untuk merampungkan kepindahan sang striker ke Istanbul. Menyelesaikan transaksi ini akan menjadi katalis utama bagi Atletico untuk menuntaskan proses membawa Vlahovic ke Metropolitano.
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