Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Fenerbahce dijatuhi larangan transfer FIFA selama tiga jendela saat raksasa Turki itu menghadapi krisis registrasi
Badan pengatur menjatuhkan sanksi berat
Raksasa Istanbul itu secara resmi dimasukkan ke dalam Daftar Larangan Registrasi FIFA karena kewajiban finansial yang belum terselesaikan. Sanksi disipliner ini melarang klub tersebut mendaftarkan pemain baru dalam tiga jendela transfer berturut-turut. Jajaran petinggi kini harus melunasi utang yang masih tertunggak agar aktivitas mereka di pasar pada masa depan tidak terganggu.
- AFP
Belum ada komentar resmi yang dikeluarkan sejauh ini
FIFA belum mengumumkan kepada publik jumlah yang terutang maupun menyebut pihak yang dirugikan dalam daftar resmi mereka. Jajaran petinggi klub Turki itu juga tetap bungkam, tanpa mengeluarkan pernyataan kepada para pemegang saham atau media. Sampai salah satu pihak memberikan klarifikasi atas masalah ini, rincian pasti di balik kasus tersebut tetap sepenuhnya rahasia.
Tantangan kepatuhan finansial di Super Lig
Kasus ini menyoroti persoalan kepatuhan yang berulang yang dihadapi klub-klub Turki terkait standar regulasi internasional. Dalam kerangka FIFA, embargo ini akan segera dicabut begitu Fenerbahce melunasi jumlah yang terutang. Penundaan berkepanjangan akan membatalkan setiap kesepakatan prakontrak dengan target dan mengganggu stabilitas ruang ganti.
- AFP
Dewan bergerak cepat untuk menghindari stagnasi
Fenerbahce harus bergerak cepat untuk menyelesaikan sengketa tersebut sebelum jendela transfer berikutnya dibuka. Pencabutan embargo sangat krusial untuk menjaga kedalaman skuad dalam perburuan gelar dan kiprah mereka di Eropa. Kegagalan melunasi utang itu berisiko membuat skuad mandek selama beberapa musim.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami