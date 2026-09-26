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Fenerbahce SK v Eyüpspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Fenerbahce dijatuhi larangan transfer FIFA selama tiga jendela saat raksasa Turki itu menghadapi krisis registrasi

Fenerbahce
Super Lig

Fenerbahce diguncang putusan disipliner signifikan dari FIFA yang bisa membuat klub itu dilarang mendaftarkan pemain baru dalam tiga jendela transfer berikutnya. Raksasa Turki itu muncul dalam daftar terbaru klub-klub yang dijatuhi sanksi milik badan sepak bola dunia tersebut setelah terjadi sengketa terkait kewajiban finansial yang belum diselesaikan.

  • Badan pengatur menjatuhkan sanksi berat

    Raksasa Istanbul itu secara resmi dimasukkan ke dalam Daftar Larangan Registrasi FIFA karena kewajiban finansial yang belum terselesaikan. Sanksi disipliner ini melarang klub tersebut mendaftarkan pemain baru dalam tiga jendela transfer berturut-turut. Jajaran petinggi kini harus melunasi utang yang masih tertunggak agar aktivitas mereka di pasar pada masa depan tidak terganggu.

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    Belum ada komentar resmi yang dikeluarkan sejauh ini

    FIFA belum mengumumkan kepada publik jumlah yang terutang maupun menyebut pihak yang dirugikan dalam daftar resmi mereka. Jajaran petinggi klub Turki itu juga tetap bungkam, tanpa mengeluarkan pernyataan kepada para pemegang saham atau media. Sampai salah satu pihak memberikan klarifikasi atas masalah ini, rincian pasti di balik kasus tersebut tetap sepenuhnya rahasia.

  • Tantangan kepatuhan finansial di Super Lig

    Kasus ini menyoroti persoalan kepatuhan yang berulang yang dihadapi klub-klub Turki terkait standar regulasi internasional. Dalam kerangka FIFA, embargo ini akan segera dicabut begitu Fenerbahce melunasi jumlah yang terutang. Penundaan berkepanjangan akan membatalkan setiap kesepakatan prakontrak dengan target dan mengganggu stabilitas ruang ganti.

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  • FBL-EUR-C1-FENERBAHCE-ROMAAFP

    Dewan bergerak cepat untuk menghindari stagnasi

    Fenerbahce harus bergerak cepat untuk menyelesaikan sengketa tersebut sebelum jendela transfer berikutnya dibuka. Pencabutan embargo sangat krusial untuk menjaga kedalaman skuad dalam perburuan gelar dan kiprah mereka di Eropa. Kegagalan melunasi utang itu berisiko membuat skuad mandek selama beberapa musim.

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