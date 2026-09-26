Fenerbahce dijatuhi larangan transfer FIFA selama tiga jendela saat raksasa Turki itu menghadapi krisis registrasi

FIFA belum mengumumkan kepada publik jumlah yang terutang maupun menyebut pihak yang dirugikan dalam daftar resmi mereka. Jajaran petinggi klub Turki itu juga tetap bungkam, tanpa mengeluarkan pernyataan kepada para pemegang saham atau media. Sampai salah satu pihak memberikan klarifikasi atas masalah ini, rincian pasti di balik kasus tersebut tetap sepenuhnya rahasia.