Felix Nmecha mulai menonjol sebagai bintang Piala Dunia: Ia sangat mirip dengan seorang juara dunia yang sedang terpuruk

Umpan silang tersebut hanyalah puncak dari penampilan luar biasa Nmecha yang kedua di Piala Dunia. Dalam kemenangan pembuka yang memukau dengan skor 7-1 atas Curacao, gelandang berusia 25 tahun dari Borussia Dortmund ini membawa timnya unggul lebih dulu di awal pertandingan berkat umpan satu-dua yang apik dengan Florian Wirtz, dan kemudian berhasil memancing pelanggaran yang berujung pada tendangan penalti, yang kemudian dikonversi oleh Kai Havertz menjadi gol penentu keunggulan 3-1. Saat melawan Pantai Gading, Nmecha menjadi satu-satunya titik terang dalam tim Jerman yang secara keseluruhan tampil mengecewakan.

Dengan kecepatan luar biasa dan fisiknya yang kokoh, ia menggagalkan beberapa serangan balik berbahaya dari Pantai Gading. Yang paling mengesankan terjadi sesaat sebelum jeda babak pertama, saat ia merebut bola dari Amad Diallo yang berhasil menembus pertahanan. Nmecha memenangkan sepuluh duel, lebih banyak daripada pemain Jerman lainnya. “Kehadirannya, terutama di babak pertama, sungguh luar biasa,” puji Nagelsmann.

Namun, kehadirannya itu tidak hanya terbatas pada permainan bertahan. Faktanya, umpan penentu yang ia berikan bukanlah keajaiban yang terjadi sekali saja; sepanjang pertandingan, Nmecha melepaskan beberapa umpan serupa di berbagai area lapangan dan dengan demikian memberikan dimensi tambahan pada permainan kombinasi tim Jerman. Setiap kali ia menguasai bola, ia selalu mengarahkannya ke depan. Meskipun menerapkan strategi yang cukup berisiko ini, ia mencatatkan tingkat akurasi umpan yang tinggi, sekitar 91 persen. Kelas teknis Nmecha semakin terlihat pada masa tambahan waktu babak pertama, ketika ia dengan terampil menyiapkan peluang bagus bagi Wirtz di ruang yang sangat sempit menggunakan tumitnya.

Sebelumnya, ia nyaris mencetak gol melalui tendangan jarak jauh yang berbahaya. Mungkin tendangan ini menjadi pertanda apa yang akan terjadi selanjutnya di turnamen ini — dan bisa menjadi senjata andalan jika tak ada pilihan lain. Tendangan jarak jauh merupakan kekuatan Nmecha yang hingga kini belum terungkap di Piala Dunia. Pada musim lalu, ia mencetak empat dari lima golnya untuk Dortmund melalui tendangan dari luar kotak penalti, tiga di antaranya di Liga Champions.