Di menit-menit akhir tambahan waktu, Felix Nmecha menerima bola di tengah wilayah lawan dengan punggung menghadap gawang. Dengan lincah, ia berputar di tempat—dan kemudian disuguhi pemandangan berikut: Seorang pemain lawan tepat di sebelah kanannya dan sepuluh pemain di depannya. Kiper Yahia Fofana serta dua barisan pertahanan yang rapat. Di antara mereka, empat penyerang Jerman menunggu dengan posisi yang relatif statis, berharap keajaiban terjadi.
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Felix Nmecha mulai menonjol sebagai bintang Piala Dunia: Ia sangat mirip dengan seorang juara dunia yang sedang terpuruk
Tampaknya mustahil untuk langsung menciptakan peluang gol. Mungkin umpan silang yang dilanjutkan dengan umpan lambung dari tengah lapangan? Felix Nmecha memilih untuk melakukan keajaiban. Dengan umpan yang tajam bagaikan tebasan pedang, ia membelah dua barisan pertahanan Pantai Gading dan memberikan umpan yang begitu sempurna kepada Deniz Undav, sehingga jika Undav tidak mengolah bola dengan sempurna, hal itu akan terasa seperti penghinaan terhadap umpan tersebut. Undav mengontrol bola dengan luar biasa dan kemudian mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2:1. Untuk pertama kalinya sejak 2014, Jerman lolos ke babak gugur Piala Dunia dan, berkat kekalahan Ekuador dari Curacao, bahkan dipastikan sebagai juara grup.
"Mampu melepaskan umpan seperti itu pada menit ke-94 setelah semua peluang yang sudah dimilikinya, sungguh luar biasa," puji Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann. "Dia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menentukan hasil setiap pertandingan."
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Felix Nmecha tampil gemilang dalam berbagai hal saat melawan Pantai Gading
Umpan silang tersebut hanyalah puncak dari penampilan luar biasa Nmecha yang kedua di Piala Dunia. Dalam kemenangan pembuka yang memukau dengan skor 7-1 atas Curacao, gelandang berusia 25 tahun dari Borussia Dortmund ini membawa timnya unggul lebih dulu di awal pertandingan berkat umpan satu-dua yang apik dengan Florian Wirtz, dan kemudian berhasil memancing pelanggaran yang berujung pada tendangan penalti, yang kemudian dikonversi oleh Kai Havertz menjadi gol penentu keunggulan 3-1. Saat melawan Pantai Gading, Nmecha menjadi satu-satunya titik terang dalam tim Jerman yang secara keseluruhan tampil mengecewakan.
Dengan kecepatan luar biasa dan fisiknya yang kokoh, ia menggagalkan beberapa serangan balik berbahaya dari Pantai Gading. Yang paling mengesankan terjadi sesaat sebelum jeda babak pertama, saat ia merebut bola dari Amad Diallo yang berhasil menembus pertahanan. Nmecha memenangkan sepuluh duel, lebih banyak daripada pemain Jerman lainnya. “Kehadirannya, terutama di babak pertama, sungguh luar biasa,” puji Nagelsmann.
Namun, kehadirannya itu tidak hanya terbatas pada permainan bertahan. Faktanya, umpan penentu yang ia berikan bukanlah keajaiban yang terjadi sekali saja; sepanjang pertandingan, Nmecha melepaskan beberapa umpan serupa di berbagai area lapangan dan dengan demikian memberikan dimensi tambahan pada permainan kombinasi tim Jerman. Setiap kali ia menguasai bola, ia selalu mengarahkannya ke depan. Meskipun menerapkan strategi yang cukup berisiko ini, ia mencatatkan tingkat akurasi umpan yang tinggi, sekitar 91 persen. Kelas teknis Nmecha semakin terlihat pada masa tambahan waktu babak pertama, ketika ia dengan terampil menyiapkan peluang bagus bagi Wirtz di ruang yang sangat sempit menggunakan tumitnya.
Sebelumnya, ia nyaris mencetak gol melalui tendangan jarak jauh yang berbahaya. Mungkin tendangan ini menjadi pertanda apa yang akan terjadi selanjutnya di turnamen ini — dan bisa menjadi senjata andalan jika tak ada pilihan lain. Tendangan jarak jauh merupakan kekuatan Nmecha yang hingga kini belum terungkap di Piala Dunia. Pada musim lalu, ia mencetak empat dari lima golnya untuk Dortmund melalui tendangan dari luar kotak penalti, tiga di antaranya di Liga Champions.
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"Pemain yang sangat, sangat lengkap": Felix Nmecha mengingatkan pada Paul Pogba
Berkat penampilannya yang gemilang, Nmecha telah menuai pujian dari rekan-rekan setim maupun pakar sepak bola di televisi selama beberapa hari terakhir. "Dia adalah salah satu pemain paling berbakat yang kami miliki," kata Joshua Kimmich. "Kita bisa memainkan 'sepak bola yang seru' bersamanya," ujar Aleksandar Pavlovic, rekan setimnya di lini tengah, dengan antusias. “Saya tidak ingin terlalu melebih-lebihkan,” jelas Antonio Rüdiger di Toronto. “Tapi dia adalah pemain yang sangat, sangat lengkap.”
Dengan postur tubuhnya yang kokoh, langkah-langkahnya yang panjang, gerakan-gerakan yang lincah, serta kelas permainannya, Nmecha tampak seperti reinkarnasi Paul Pogba pada masa kejayaannya. Pemain yang kini berusia 33 tahun itu memimpin Prancis meraih gelar juara Piala Dunia 2018 di Rusia, sebelum mengalami kemunduran yang mengejutkan. Setelah menjalani skorsing sementara akibat penggunaan zat terlarang, Pogba kini bermain untuk AS Monaco sejak musim panas lalu.
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Real Madrid atau Inggris? Klub-klub top internasional berebut Felix Nmecha
Ngomong-ngomong, penampilan gemilang Nmecha di Piala Dunia ini sama sekali tidak terduga. Awalnya, Nagelsmann merencanakan Leon Goretzka—yang menjadi andalan di babak kualifikasi—untuk mengisi posisi gelandang serang dalam formasi ganda di lini tengah. Pada musim semi, Nmecha mengalami robekan ligamen lateral di lututnya, sehingga absen dalam laga internasional bulan Maret dan baru kembali ke starting eleven BVB pada pekan terakhir Bundesliga.
Apakah Nmecha akan kembali bermain dalam pertandingan resmi dengan seragam hitam-kuning tampaknya semakin tidak mungkin seiring dengan setiap penampilan gemilangnya di Piala Dunia ini. Kini, ia dianggap sebagai pemain yang paling diminati dalam bursa transfer turnamen ini. Meskipun Nmecha baru saja memperpanjang kontraknya lebih awal hingga tahun 2030 pada musim semi lalu, ia tetap diburu oleh banyak klub papan atas Eropa. Selain Real Madrid, klub-klub Liga Premier seperti Chelsea FC, Manchester City, dan Manchester United juga berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Klausul pelepasannya sebesar 80 juta euro baru berlaku pada 2027. Musim panas ini, BVB dapat bernegosiasi secara bebas, dengan batas harga yang dikabarkan mencapai 120 juta euro.
BVB merekrutnya pada tahun 2023 seharga 30 juta euro dari VfL Wolfsburg. Saat itu, ia mendapat kritik tajam dari banyak penggemar karena pandangan keagamaannya yang kontroversial. Nmecha tergabung dalam sebuah jaringan evangelikal dan membagikan konten di media sosial yang dapat dianggap homofobik dan transfobik. Agama memainkan peran yang sangat penting dalam hidupnya: Seperti yang dilakukannya setelah pertandingan melawan Curacao, ia juga berdoa di lapangan bersama Jonathan Tah—yang juga seorang beriman—setelah kemenangan atas Pantai Gading; namun kali ini tanpa kehadiran pemain lawan.