Felicia Schroder: Mengapa Real Madrid menjadikan mesin pencetak gol remaja asal Swedia itu sebagai pemain termahal dalam sejarah sepak bola wanita

Bulan lalu, The Athletic melaporkan bahwa Chelsea telah mengajukan tawaran sebesar sekitar £1,2 juta ($1,6 juta) untuk merekrut striker BK Hacken tersebut, yang—jika diterima—akan menjadi rekor transfer tertinggi dalam sejarah sepak bola wanita. Hal ini terjadi setahun setelah Sportbladet melaporkan bahwa Schroder diminati tidak hanya oleh Chelsea, tetapi juga Barcelona, Lyon, Bayern Munich, Manchester City, Juventus, Wolfsburg, dan Manchester United. The Athletic juga menyebutkan bahwa klub-klub di NWSL telah melakukan penawaran.

Pada akhirnya, justru klub lain yang berhasil memenangkan persaingan ini, dengan Schroder diperkenalkan sebagai pemain Real Madrid pada hari Selasa. Madrid tidak memiliki sejarah prestasi yang gemilang seperti banyak klub lain tersebut, dan mereka juga tidak dianggap sebagai salah satu klub elit dalam sepak bola wanita Eropa. Namun, Las Blancas mungkin berada di level kedua atau ketiga, sebagai peserta Liga Champions yang konsisten namun masih mencari gelar besar pertamanya, mengingat klub ini baru dibentuk pada tahun 2020.

Keputusan Real untuk mengeluarkan biaya transfer yang memecahkan rekor dunia demi Schroder menunjukkan bahwa klub ini juga bertekad untuk melangkah ke level berikutnya, setelah bertahun-tahun mendapat kritik terkait kurangnya inisiatif dalam upaya mengejar ketertinggalan dari Barcelona di kompetisi domestik.

Lalu, apa yang mendorong Las Blancas untuk mengambil langkah berani terhadap pemain yang baru berusia 19 tahun ini? Apa yang membuat klub yakin bahwa Schroder adalah tipe pemain yang bisa mengantarkan mereka ke level yang lebih tinggi? Dan mengapa setiap klub papan atas di Eropa akan kecewa karena gagal mendapatkan tanda tangannya?