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Felicia Schroder NXGN GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Felicia Schroder: Mengapa Real Madrid menjadikan mesin pencetak gol remaja asal Swedia itu sebagai pemain termahal dalam sejarah sepak bola wanita

NXGN
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
Sweden
BK Haecken FF
Liga F
Damallsvenskan
FEATURES

Khadija Shaw adalah salah satu penyerang tengah terbaik di dunia sepak bola wanita, jika bukan yang terbaik. Sebagai pemenang Sepatu Emas Liga Super Wanita tiga kali berturut-turut, serta pencetak gol terbanyak dibandingkan pemain lain di lima liga teratas Eropa sejak kepindahannya ke Manchester City pada 2021, tak heran jika Chelsea berusaha memboyongnya ke London Barat saat kontraknya mendekati masa berakhir pada musim panas ini. Namun, ketika semakin jelas bahwa The Blues akan kehilangan Shaw, hal ini menunjukkan betapa hebatnya Felicia Schroder sehingga remaja asal Swedia itu menjadi pilihan berikutnya dalam daftar incaran mereka.

Bulan lalu, The Athletic melaporkan bahwa Chelsea telah mengajukan tawaran sebesar sekitar £1,2 juta ($1,6 juta) untuk merekrut striker BK Hacken tersebut, yang—jika diterima—akan menjadi rekor transfer tertinggi dalam sejarah sepak bola wanita. Hal ini terjadi setahun setelah Sportbladet melaporkan bahwa Schroder diminati tidak hanya oleh Chelsea, tetapi juga Barcelona, Lyon, Bayern Munich, Manchester City, Juventus, Wolfsburg, dan Manchester United. The Athletic juga menyebutkan bahwa klub-klub di NWSL telah melakukan penawaran.

Pada akhirnya, justru klub lain yang berhasil memenangkan persaingan ini, dengan Schroder diperkenalkan sebagai pemain Real Madrid pada hari Selasa. Madrid tidak memiliki sejarah prestasi yang gemilang seperti banyak klub lain tersebut, dan mereka juga tidak dianggap sebagai salah satu klub elit dalam sepak bola wanita Eropa. Namun, Las Blancas mungkin berada di level kedua atau ketiga, sebagai peserta Liga Champions yang konsisten namun masih mencari gelar besar pertamanya, mengingat klub ini baru dibentuk pada tahun 2020.

Keputusan Real untuk mengeluarkan biaya transfer yang memecahkan rekor dunia demi Schroder menunjukkan bahwa klub ini juga bertekad untuk melangkah ke level berikutnya, setelah bertahun-tahun mendapat kritik terkait kurangnya inisiatif dalam upaya mengejar ketertinggalan dari Barcelona di kompetisi domestik.

Lalu, apa yang mendorong Las Blancas untuk mengambil langkah berani terhadap pemain yang baru berusia 19 tahun ini? Apa yang membuat klub yakin bahwa Schroder adalah tipe pemain yang bisa mengantarkan mereka ke level yang lebih tinggi? Dan mengapa setiap klub papan atas di Eropa akan kecewa karena gagal mendapatkan tanda tangannya?

  • Felicia Schroder Hacken Women 2023Getty Images

    Di sinilah semuanya bermula

    Setelah menghabiskan masa-masa pembentukannya bermain bersama klub lokal IFK Bjorko, Schroder bergabung dengan Hacken pada April 2023, tak lama sebelum ulang tahunnya yang ke-16. Hanya dalam hitungan minggu, ia sudah melakukan debutnya untuk klub tersebut dan, sebagai pertanda hal-hal yang akan datang, ia menandai debutnya dengan sebuah gol, mencetak gol di masa tambahan waktu saat Hacken mengalahkan Vittsjo 3-0. Itu adalah salah satu dari 15 penampilannya di musim pertamanya, mencetak tiga gol dan memberikan satu assist meskipun hanya diturunkan sebagai starter sebanyak tujuh kali.

    Sejak saat itu, angka-angka tersebut meningkat dengan pesat. Pada tahun 2024, ia tampil dalam 24 pertandingan, 12 di antaranya sebagai starter, serta mencetak 12 gol dan memberikan dua assist. Kemudian, pada tahun 2025, performanya meledak, mencetak 30 gol dan sembilan assist dalam 26 pertandingan—semua sebagai starter—saat ia berkembang menjadi pemain kunci bagi tim Hacken yang berhasil menjuarai Damallsvenskan untuk kali kedua dalam sejarah klub. Di tengah minat dari seluruh Eropa, pada pertengahan musim ini Schroder menandatangani kontrak baru hingga tahun 2029, yang menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi di liga tersebut pada usia 18 tahun.

    Sementara ia terus berkembang di level klub, penyerang yang menempati peringkat ketiga dalam daftar NXGN Wanita 2026 ini juga tampil gemilang bersama tim nasional junior. Naik dari tim U-17 hingga U-23, Schroder mencetak 19 gol dalam 28 penampilan sebelum pertama kali dipanggil ke tim senior pada Mei 2025. Kini, ia menjadi pemain reguler dalam skuad asuhan Tony Gustavsson.

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  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    Kesempatan besar

    Selain penampilan luar biasa Schroder di Damallsvenskan 2025, prestasinya di UEFA Women's Europa Cup 2025-26-lah yang benar-benar membuat namanya dikenal luas.

    Pada edisi perdana kompetisi klub Eropa yang baru ini, remaja tersebut mencetak delapan gol dalam sembilan pertandingan untuk mengantarkan Hacken meraih gelar juara, termasuk empat gol dalam final dua leg saat juara Swedia itu mengalahkan rival domestiknya, Hammarby. Gol Schroder-lah yang memberi Hacken keunggulan tipis pada leg pertama, saat bertandang ke Stockholm, dan kemudian ia mencetak tiga gol lagi saat timnya mengangkat trofi di kandang sendiri pada 1 Mei.

    Hat-trick tersebut semakin memperkuat keyakinan bahwa, terlepas dari kontrak barunya, Schroder akan menjadi sosok kunci dalam bursa transfer musim panas mendatang.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    Bagaimana kabarnya?

    Dan hal itu terbukti benar. Chelsea mengajukan tawaran untuk Schroder hanya beberapa minggu kemudian, karena upaya mereka merekrut Shaw menemui jalan buntu setelah pemain internasional Jamaika itu justru menandatangani kontrak baru di Manchester. The Blues sangat membutuhkan sosok kunci di lini serang, setelah harus melepas Sam Kerr dan Catarina Macario dalam beberapa bulan terakhir, sementara spekulasi mengenai masa depan striker Mayra Ramirez terus berlanjut.

    Namun, Real Madrid-lah yang berhasil memenangkan persaingan ini, dengan membayar lebih dari €1,3 juta (£1,14 juta/$1,5 juta) untuk membawa Schroder ke Spanyol. Dengan hengkangnya pencetak gol terbanyak Caroline Weir ke Lyon, serta kepergian penyerang Naomie Feller, Real perlu memperkuat opsi serangan mereka, dan penambahan pemain berusia 19 tahun ini ke dalam skuad mereka menjawab kebutuhan tersebut.

    Saat ditanya oleh GOAL mengenai masa depannya awal tahun ini, Schroder mengatakan: “Saya merasa, terutama bagi saya yang masih muda, ini tentang mengambil keputusan yang tepat dan langkah yang tepat. Saya hanya mengambil waktu saya dan semoga bisa mengambil keputusan yang tepat tanpa terlalu memaksakan diri.”

    Dia berharap bahwa kepindahannya ke Real Madrid, di mana ia akan secara rutin berpartisipasi dalam kompetisi-kompetisi papan atas seperti Liga Champions namun mungkin dengan tekanan yang lebih ringan dibandingkan klub-klub lain, adalah keputusan yang tepat.

  • Felicia Schroder Sweden Women 2026Getty Images

    Kekuatan utama

    Lalu, apa yang membuat begitu banyak klub papan atas mengincar Schroder? Nah, seperti yang mungkin terlihat dari angka-angkanya, naluri mencetak golnya adalah salah satu alasan utamanya. Pemain berusia 19 tahun ini memiliki semua sifat alami seorang penyerang yang diinginkan klub, di mana kemampuan antisipasinya dan pemahaman terhadap permainan berkontribusi pada produktivitasnya sama besarnya dengan kualitas penyelesaian akarnya.

    Schroder sangat bersinar di kotak penalti, melesat ke ruang kosong untuk menyambar umpan silang dengan tingkat keberhasilan yang luar biasa, namun kemampuannya menggunakan kedua kaki serta variasi penyelesaiannya memungkinkan dia mencetak berbagai jenis gol. Ketegasannya juga menjadi faktor penting, karena ia cenderung melepaskan tembakan lebih awal daripada yang diperkirakan kiper, alih-alih menunda-nunda saat menguasai bola. Ia memang belum menjadi penyelesai peluang yang sempurna, namun di usianya yang masih muda, ia sudah menjadi penyelesai peluang yang sangat, sangat baik.

    Di luar seni mencetak gol, Schroder sangat cepat dan, karenanya, menjadi aset yang sangat berguna dalam transisi serangan. Ini mungkin bukan karakteristik yang bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh klub-klub top Eropa, setidaknya tidak secara rutin, karena sangat sedikit di antara mereka yang bermain dengan strategi serangan balik. Namun, hal ini tetap bisa efektif karena Schroder bisa bergerak sedikit lebih ke luar dan menerima bola di ruang-ruang kosong, untuk menerobos pertahanan lawan.

  • Marija Milinkovic Felicia Schroder Inter Hacken Women 2025-26Getty Images

    Masih ada ruang untuk perbaikan

    Salah satu kelemahan potensial yang jelas dalam permainan Schroder berkaitan dengan tinggi badannya. Dengan tinggi hanya 5'4", remaja ini tidak menjadi ancaman di udara. Terlepas dari usia dan postur tubuhnya, ia cukup kuat, namun ia masih bisa meningkatkan kemampuannya dalam melindungi bola dan mempertahankannya. Hal itu bukanlah hal yang langka bagi seorang striker remaja, dan jika ia bisa berkembang di bidang tersebut — yang diharapkan bisa ia lakukan — hal itu kemungkinan besar akan membantunya menciptakan lebih banyak peluang mencetak gol daripada yang sudah ia lakukan saat ini.

    Ada juga pertanyaan seputar bagaimana beberapa aspek transisi dalam permainan Schroder akan beradaptasi di klub papan atas. Banyak assist Schroder, yang ia kumpulkan sebanyak sembilan dalam 26 pertandingan liga musim lalu, tercipta melalui serangan balik. Namun, meskipun angka-angka tersebut mungkin akan sedikit menurun di liga bersama Real Madrid—karena klub ini merupakan salah satu yang terbesar di kompetisi domestik dan, oleh karena itu, sering menguasai bola—hal ini tetap merupakan aspek di mana ia kemungkinan besar masih bisa bersinar di Eropa, di mana Las Blancas masih terus menorehkan prestasi.

  • Chelsea v Manchester City - Adobe Women's FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Siapa lagi... Sam Kerr?

    Sungguh sulit menemukan perbandingan yang tepat untuk Schroder, terutama karena tidak banyak penyerang di level teratas yang memiliki tinggi badan serupa.

    Salah satunya adalah Sam Kerr, yang tingginya hanya beberapa inci lebih tinggi, dan ada beberapa kesamaan di antara keduanya, terutama dalam hal banyaknya peluang yang mereka dapatkan berkat pergerakan yang luar biasa, serta kemampuan mereka mencetak gol dengan begitu leluasa dan beragam. Namun, Kerr jauh lebih unggul dalam duel udara, meskipun postur tubuhnya lebih kecil, dan dia sangat ahli dalam mempertahankan bola. Mungkin Schroder bisa berkembang di bidang-bidang tersebut seiring bertambahnya kekuatannya.

    Ada juga kemiripan antara Schroder dengan Vivianne Miedema yang lebih muda, sebelum pemain asal Belanda itu lebih banyak berperan sebagai pengatur serangan yang ditempatkan lebih ke belakang, seperti yang terjadi dalam kemenangan gelar juara Man City tahun ini. Sekali lagi, hal itu disebabkan oleh naluri mencetak gol alami yang dimiliki remaja tersebut. Miedema jauh lebih tinggi, dengan tinggi 5'10", tetapi ia tidak pernah membangun permainannya berdasarkan kekuatan fisik atau keunggulan dalam duel udara.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Setelah sebelumnya mungkin menjadi liga wanita terbaik di dunia dan tempat berkumpulnya begitu banyak bintang terbesar dalam olahraga ini — terutama ikon Brasil Marta, tetapi juga legenda Amerika Serikat seperti Christen Press — Damallsvenskan Swedia kini memiliki peran baru dalam dunia sepak bola saat ini, yaitu sebagai pengembang dan, pada akhirnya, penyedia talenta muda terbaik. Schroder adalah yang terbaru dalam deretan panjang pemain yang hengkang ke klub baru.

    Namun, sungguh menyegarkan mendengarnya berbicara tentang prospek tersebut sebelum hal itu dikonfirmasi. Ada banyak kisah peringatan dalam beberapa tahun terakhir mengenai talenta muda yang menjanjikan di Swedia, dan kawasan Skandinavia secara keseluruhan, yang mengambil langkah yang salah dan tidak berkembang secepat yang diharapkan banyak orang, baik karena waktu transfer yang tidak tepat maupun pilihan destinasi berikutnya.

    Namun, ada juga yang lain, seperti Signe Gaupset dari Norwegia, yang bersabar, terus berkembang dengan menit bermain reguler di klub asalnya, dan kemudian mengambil langkah besar untuk bab berikutnya dalam kariernya; pemain berusia 20 tahun itu kini bersinar di Inggris bersama Tottenham.

    Schroder berharap Real Madrid terbukti menjadi langkah yang tepat baginya, dan ada banyak alasan untuk meyakini hal itu karena ia berupaya mengambil langkah berikutnya dan naik ke level yang lebih tinggi menjelang Piala Dunia Wanita tahun depan, di mana ia berharap dapat memainkan peran cemerlang bagi Swedia.