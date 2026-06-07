Felicia Schroder: Mengapa Chelsea mengajukan tawaran rekor dunia untuk mesin gol remaja asal Swedia

Bulan lalu, The Athletic melaporkan bahwa Chelsea telah mengajukan tawaran sebesar sekitar £1,2 juta ($1,6 juta) untuk merekrut striker BK Hacken tersebut, yang jika diterima akan menjadi rekor transfer tertinggi dalam sejarah sepak bola wanita. Hal ini terjadi setahun setelah Sportbladet melaporkan bahwa Schroder diminati tidak hanya oleh Chelsea, tetapi juga Barcelona, Lyon, Bayern Munich, Manchester City, Juventus, Wolfsburg, dan Manchester United. The Athletic juga menyebutkan bahwa klub-klub di NWSL telah mengajukan pertanyaan.

Beruntung bagi Hacken, mereka menyepakati kontrak baru dengan remaja tersebut tak lama setelah laporan tersebut muncul, mengikatnya ke klub hingga 2029 sebagai bagian dari kontrak yang menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi di Damallsvenskan pada usia 18 tahun. Namun, apakah kontrak tersebut akan bertahan seiring meningkatnya minat di jendela transfer musim panas ini? Atau apakah talenta muda terbaik Swedia ini akan pindah dalam beberapa bulan ke depan?

Di tengah spekulasi yang beredar, Schroder tampak tidak terpengaruh. Ia telah mencetak empat gol dalam lima penampilan sebagai starter di Damallsvenskan tahun ini, yang dimulai pada akhir Maret, dan mencetak hat-trick luar biasa di final UEFA Women's Europa Cup bulan lalu, yang mengantarkan Hacken meraih kejayaan Eropa. Jadi, siapakah fenomena berusia 19 tahun ini dan apa yang membuatnya begitu diminati oleh setiap klub papan atas di dunia sepak bola wanita?