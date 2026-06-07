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Felicia Schroder NXGN gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Felicia Schroder: Mengapa Chelsea mengajukan tawaran rekor dunia untuk mesin gol remaja asal Swedia

NXGN
Sweden
Felicia Schroeder
BK Haecken FF
Chelsea FC Women
WSL
Damallsvenskan
FEATURES

Khadija Shaw adalah salah satu penyerang tengah terbaik di dunia sepak bola wanita, jika bukan yang terbaik. Sebagai peraih tiga gelar Sepatu Emas Liga Super Wanita secara berturut-turut, serta pencetak gol terbanyak di antara semua pemain di lima liga teratas Eropa sejak kepindahannya ke Manchester City pada 2021, tak heran jika Chelsea berusaha mendatangkannya ke London Barat saat kontraknya mendekati masa berakhir pada musim panas ini. Namun, ketika semakin jelas bahwa The Blues akan kehilangan Shaw, hal ini menunjukkan betapa hebatnya Felicia Schroder sehingga remaja asal Swedia itu menjadi incaran berikutnya dalam daftar keinginan mereka.

Bulan lalu, The Athletic melaporkan bahwa Chelsea telah mengajukan tawaran sebesar sekitar £1,2 juta ($1,6 juta) untuk merekrut striker BK Hacken tersebut, yang jika diterima akan menjadi rekor transfer tertinggi dalam sejarah sepak bola wanita. Hal ini terjadi setahun setelah Sportbladet melaporkan bahwa Schroder diminati tidak hanya oleh Chelsea, tetapi juga Barcelona, Lyon, Bayern Munich, Manchester City, Juventus, Wolfsburg, dan Manchester United. The Athletic juga menyebutkan bahwa klub-klub di NWSL telah mengajukan pertanyaan.

Beruntung bagi Hacken, mereka menyepakati kontrak baru dengan remaja tersebut tak lama setelah laporan tersebut muncul, mengikatnya ke klub hingga 2029 sebagai bagian dari kontrak yang menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi di Damallsvenskan pada usia 18 tahun. Namun, apakah kontrak tersebut akan bertahan seiring meningkatnya minat di jendela transfer musim panas ini? Atau apakah talenta muda terbaik Swedia ini akan pindah dalam beberapa bulan ke depan?

Di tengah spekulasi yang beredar, Schroder tampak tidak terpengaruh. Ia telah mencetak empat gol dalam lima penampilan sebagai starter di Damallsvenskan tahun ini, yang dimulai pada akhir Maret, dan mencetak hat-trick luar biasa di final UEFA Women's Europa Cup bulan lalu, yang mengantarkan Hacken meraih kejayaan Eropa. Jadi, siapakah fenomena berusia 19 tahun ini dan apa yang membuatnya begitu diminati oleh setiap klub papan atas di dunia sepak bola wanita?

  • Felicia Schroder Hacken Women 2023Getty Images

    Di sinilah semuanya bermula

    Setelah menghabiskan masa mudanya bermain bersama klub lokal IFK Bjorko, Schroder bergabung dengan Hacken pada April 2023, tak lama sebelum ulang tahunnya yang ke-16. Dalam hitungan minggu, ia melakukan debutnya untuk klub tersebut dan, sebagai pertanda hal-hal yang akan datang, ia menandai debutnya dengan sebuah gol, mencetak gol di masa injury time saat Hacken mengalahkan Vittsjo 3-0. Itu adalah salah satu dari 15 penampilannya di musim pertamanya, mencetak tiga gol dan memberikan satu assist meskipun hanya diturunkan sebagai starter sebanyak tujuh kali.

    Sejak saat itu, angka-angka tersebut meningkat dengan pesat. Pada 2024, ia tampil dalam 24 pertandingan, 12 di antaranya sebagai starter, dan mencetak 12 gol serta memberikan dua assist. Kemudian, pada 2025, ia meledak, mencetak 30 gol dan sembilan assist dalam 26 pertandingan, semuanya sebagai starter, saat ia berkembang menjadi pemain kunci bagi tim Hacken yang memenangkan Damallsvenskan untuk kali kedua.

    Sementara ia terus berkembang di level klub, Schroder, yang menempati peringkat ketiga dalam daftar NXGN Wanita 2026, juga bersinar bersama tim nasional junior. Naik dari tim U-17 hingga U-23, striker ini mencetak 19 gol dalam 28 penampilan sebelum dipanggil pertama kali ke tim senior pada Mei 2025. Kini, ia menjadi pemain reguler dalam skuad asuhan Tony Gustavsson.

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  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    Kesempatan besar

    Selain penampilan luar biasa Schroder di Damallsvenskan 2025, prestasinya di UEFA Women's Europa Cup 2025-26-lah yang benar-benar membuat namanya dikenal luas.

    Dalam edisi perdana kompetisi klub Eropa yang baru ini, remaja tersebut mencetak delapan gol dalam sembilan pertandingan untuk mengantarkan Hacken meraih gelar juara, termasuk empat gol dalam final dua leg saat juara Swedia itu mengalahkan rival domestiknya, Hammarby. Gol Schroder-lah yang memberi Hacken keunggulan tipis pada leg pertama, saat bertandang ke Stockholm, dan kemudian ia mencetak tiga gol lagi saat timnya mengangkat trofi di kandang sendiri pada 1 Mei.

    Hat-trick tersebut semakin memperkuat keyakinan bahwa, terlepas dari kontrak barunya, Schroder akan menjadi sosok penting dalam bursa transfer musim panas mendatang.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    Bagaimana kabarnya?

    Dan hal itu terbukti benar. Chelsea mengajukan tawaran untuk Schroder hanya beberapa minggu kemudian, setelah upaya mereka untuk mendatangkan Shaw menemui jalan buntu karena pemain internasional Jamaika itu justru menandatangani kontrak baru di Manchester. The Blues sangat membutuhkan sosok kunci di lini serang, setelah harus melepas Sam Kerr dan Catarina Macario dalam beberapa bulan terakhir, sementara spekulasi mengenai masa depan striker Mayra Ramirez terus berlanjut.

    Namun, saat berbicara dengan Schroder, tampaknya kepindahan besar ke luar negeri yang tak terelakkan itu bukanlah hal yang menjadi prioritas utamanya saat ini.

    "Saya merasa, terutama bagi saya yang masih muda, ini tentang mengambil keputusan yang tepat dan langkah yang tepat," katanya beberapa minggu lalu, saat ditanya oleh GOAL mengapa ia memilih memperpanjang kontraknya di Hacken musim panas lalu meskipun ada minat dari begitu banyak klub top. "Saya hanya mengambil waktu saya dan semoga mengambil keputusan yang tepat tanpa terburu-buru.

    "Saya merasa saya berkembang setiap hari dan berkembang [di Hacken]. Saya pikir ini adalah keputusan yang tepat saat ini untuk tetap di sini dan itulah mengapa saya juga menandatangani kontrak baru."

  • Felicia Schroder Sweden Women 2026Getty Images

    Kelebihan utama

    Lalu, apa yang membuat begitu banyak klub papan atas mengincar Schroder? Nah, seperti yang mungkin terlihat dari angka-angkanya, naluri mencetak golnya adalah salah satu alasan utamanya. Pemain berusia 19 tahun ini memiliki semua bakat alami sebagai penyerang yang diinginkan klub, di mana kemampuan antisipasinya dan pembacaan permainannya berkontribusi pada produktivitasnya sama besarnya dengan kualitas penyelesaian akarnya.

    Schroder sangat bersinar di dalam kotak penalti, berlari ke ruang kosong untuk menyambar umpan silang dengan tingkat keberhasilan yang luar biasa, tetapi kemampuannya menggunakan kedua kaki dan variasi penyelesaiannya memungkinkan dia mencetak berbagai jenis gol. Ketegasannya juga menjadi faktor, di mana ia lebih cenderung melepaskan tembakan lebih awal daripada yang diharapkan kiper daripada menunda-nunda bola. Ia bukanlah penyelesai yang sempurna, tetapi ia sudah menjadi penyelesai yang sangat, sangat baik di usia muda.

    Di luar seni mencetak gol, Schroder sangat cepat dan, karenanya, menjadi aset yang sangat berguna dalam transisi. Ini mungkin bukan sifat yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh klub-klub top Eropa, setidaknya tidak secara rutin, karena sangat sedikit dari mereka yang bermain dengan serangan balik. Namun hal ini tetap bisa efektif karena Schroder dapat bergerak sedikit lebih ke luar dan mengambil bola di ruang kosong, untuk menerobos pertahanan lawan.

  • Marija Milinkovic Felicia Schroder Inter Hacken Women 2025-26Getty Images

    Masih ada ruang untuk perbaikan

    Salah satu kelemahan potensial yang jelas dalam permainan Schroder berkaitan dengan tinggi badannya. Dengan tinggi hanya 163 cm, remaja ini tidak menjadi ancaman di udara. Meskipun usianya masih muda dan postur tubuhnya kecil, ia cukup kuat, namun ia masih bisa meningkatkan kemampuannya dalam melindungi bola dan mempertahankannya. Hal itu bukanlah hal yang aneh bagi seorang striker remaja dan, jika ia dapat berkembang dalam hal tersebut - yang diharapkan dapat ia lakukan - hal itu kemungkinan besar akan membantunya menciptakan lebih banyak peluang mencetak gol daripada yang sudah ia lakukan saat ini.

    Ada juga pertanyaan seputar bagaimana aspek-aspek transisi dalam permainan Schroder akan beradaptasi jika ia bergabung dengan klub seperti Chelsea, yang cenderung mendominasi penguasaan bola dalam sebagian besar pertandingan mereka. Banyak assist Schroder, yang ia kumpulkan sebanyak sembilan dalam 26 pertandingan liga musim lalu, berasal dari serangan balik tersebut. Oleh karena itu, ada kemungkinan angka-angka tersebut akan sedikit menurun tergantung pada langkah selanjutnya yang ia ambil.

  • Chelsea v Manchester City - Adobe Women's FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Calon... Sam Kerr berikutnya?

    Sungguh sulit untuk menemukan perbandingan yang tepat untuk Schroder, terutama karena tidak banyak penyerang di level tertinggi yang memiliki tinggi badan serupa.

    Salah satunya adalah Sam Kerr, yang tingginya hanya beberapa inci lebih tinggi, dan ada beberapa kesamaan di antara keduanya, terutama dalam hal banyaknya peluang yang mereka dapatkan berkat pergerakan yang hebat, serta kemampuan mereka mencetak gol dengan begitu leluasa dan beragam. Namun, Kerr jauh lebih unggul dalam duel udara, meskipun posturnya lebih kecil, dan dia sangat ahli dalam mengontrol bola. Mungkin Schroder bisa menjadi lebih baik dalam hal-hal tersebut seiring bertambahnya kekuatannya.

    Ada juga kemiripan antara Schroder dengan Vivianne Miedema yang lebih muda, sebelum pemain asal Belanda itu menjadi lebih seperti seorang playmaker yang ditempatkan lebih ke belakang, seperti yang terjadi dalam kemenangan gelar Man City tahun ini. Sekali lagi, hal itu disebabkan oleh naluri mencetak gol alami yang dimiliki remaja tersebut. Miedema jauh lebih tinggi, dengan tinggi 5'10", tetapi ia tidak pernah membangun permainannya berdasarkan kekuatan atau keunggulan di udara.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Dulu mungkin pernah menjadi liga wanita terbaik di dunia dan tempat berkumpulnya begitu banyak bintang terbesar dalam olahraga ini — terutama ikon Brasil Marta, tetapi juga legenda Amerika Serikat seperti Christen Press — Damallsvenskan Swedia kini memiliki peran baru dalam dunia sepak bola saat ini, yaitu sebagai pembina dan, pada akhirnya, penyedia talenta muda terbaik. Schroder tampaknya akan menjadi salah satu pemain berikutnya yang hengkang ke klub baru, entah itu musim panas ini atau di masa mendatang.

    Namun, menyegarkan mendengar dia berbicara tentang prospek tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak kisah peringatan tentang talenta muda yang menjanjikan di Swedia, dan kawasan Skandinavia secara keseluruhan, yang membuat langkah yang salah dan tidak berkembang secepat yang diharapkan banyak orang, baik karena waktu transfer yang tidak tepat maupun pilihan destinasi berikutnya.

    Namun, ada juga yang lain, seperti Signe Gaupset dari Norwegia, yang bersabar, terus berkembang dengan waktu bermain reguler di rumah, dan kemudian mengambil langkah besar untuk bab berikutnya, dengan pemain berusia 20 tahun itu kini bersinar di Inggris bersama Tottenham.

    Mengingat klub-klub yang dikaitkan dengan Schroder saat ini, sepertinya dia mungkin tidak akan meniru Gaupset dengan bergabung ke tim yang berada di luar jajaran elit Eropa, namun keputusannya untuk memperpanjang kontrak dengan Hacken tahun lalu dan komentarnya bahwa tempat itu adalah tempat yang tepat baginya saat ini—komentar yang dibuat hanya enam minggu lalu—menunjukkan dia mungkin akan menunjukkan kesabaran serupa seperti yang ditunjukkan oleh gelandang Tottenham tersebut.

    Hacken tentu ingin mempertahankan pemain berusia 19 tahun ini, mengingat mereka akan berpartisipasi dalam fase grup Liga Champions Wanita pada musim gugur. Schroder akan menjadi kunci jika mereka ingin sukses di kompetisi tersebut. Paparan lebih banyak di level tersebut juga akan membantu perkembangan sang penyerang, dengan dia dijamin akan bermain dalam enam pertandingan melawan lawan-lawan elit berkat perubahan format terbaru.

    Waktu bermain yang teratur juga akan penting bagi remaja ini menjelang Piala Dunia musim panas mendatang, di mana ia berharap dapat terlibat dalam turnamen besar senior untuk pertama kalinya bersama Swedia. Ini adalah banyak hal yang harus dipertimbangkan Schroder saat ia bersiap menjadi salah satu figur paling menarik di jendela transfer musim panas 2026.