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Federico Valverde mengakui para bintang Real Madrid MENGABAIKAN instruksi Jose Mourinho saat menang menegangkan atas Inter di Liga Champions
Real Madrid menang tipis atas Inter dalam laga menegangkan
Real Madrid meraih kemenangan krusial 2-1 atas Inter untuk mengawali kiprah mereka di Eropa, tetapi kemenangan itu jauh dari kata mudah. Kylian Mbappe membuka skor lebih awal, melepaskan penyelesaian klinis untuk menandai golnya yang ke-71 di Liga Champions.
Tuan rumah dengan cepat menggandakan keunggulan mereka ketika kapten klub Valverde memanfaatkan kesalahan fatal dari kiper Inter, Josep Martinez. Namun, tuan rumah kehilangan kendali atas pertandingan setelah jeda, sehingga kubu Serie A itu mampu memberikan tekanan besar.
Carlos Augusto akhirnya mencetak gol untuk tim tamu, yang membuat akhir laga di Bernabeu menjadi menegangkan. Thibaut Courtois, yang menjalani penampilan ke-100-nya di kompetisi ini, dipaksa melakukan beberapa penyelamatan krusial untuk memastikan pasukan Mourinho bertahan demi kemenangan.
- NurPhoto
Valverde mengkritik penampilan di babak kedua
Meski meraih poin penuh melawan mantan klub Mourinho, Valverde tidak sepenuhnya puas dengan cara Madrid mengelola pertandingan. Gelandang itu mengungkapkan bahwa skuad secara terang-terangan tidak mengikuti instruksi pelatih mereka saat jeda babak.
"Mourinho mengatakan kepada kami dengan sangat jelas untuk lebih menguasai bola, terutama di area mereka, dan bermain lebih tenang," jelas Valverde setelah peluit akhir. "Kami tidak melakukan itu."
Pemain berusia 28 tahun itu mendesak rekan-rekan setimnya untuk menuntut standar yang lebih tinggi dari diri mereka ke depannya. Merefleksikan penurunan intensitas mereka, ia menambahkan: "Kami harus mengkritik diri sendiri. Memang benar kami menang dan penting untuk memulai dengan kemenangan, tetapi kami sebagai pemain harus menyadari bahwa kami menjalani babak kedua yang buruk dan tidak bermain dengan baik."
Mbappe mencetak sejarah di Liga Champions
Meski penampilan di babak kedua jauh dari memuaskan, malam itu pada akhirnya menjadi milik Mbappe. Gol kapten Prancis itu membuatnya sejajar dengan ikon Madrid, Raul, dengan 71 gol di kompetisi antarklub elite Eropa.
Hebatnya, pemain berusia 27 tahun itu mencapai tonggak tersebut hanya dalam 99 penampilan, jauh lebih sedikit dibandingkan 142 pertandingan milik Raul. Kini, ia menempati posisi kelima bersama dalam daftar pencetak gol sepanjang masa, hanya di belakang Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, dan Karim Benzema.
Gol bersejarah itu menjadi fondasi kemenangan Madrid, meski tim kesulitan mempertahankan dominasinya. Sementara itu, Inter akan merasa dirugikan pulang dengan tangan hampa setelah membentur mistar lewat Curtis Jones dan berkali-kali menguji Courtois.
- AFP
Fokus beralih kembali ke tugas di La Liga
Mourinho dan staf pelatihnya kemungkinan akan menjadikan babak kedua yang menegangkan itu sebagai pelajaran saat mereka bersiap untuk segera kembali beraksi di kompetisi domestik. Real Madrid dijadwalkan menghadapi Rayo Vallecano berikutnya di La Liga, saat mereka berupaya menampilkan performa 90 menit yang lebih komplet.
Sementara itu, Inter harus segera bangkit dan membenahi kelengahan di lini belakang sebelum kembali ke Serie A. Juara Italia itu akan menghadapi ujian sulit melawan Udinese, saat mereka berupaya bangkit dan memulai kembali momentum mereka.
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