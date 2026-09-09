Real Madrid meraih kemenangan krusial 2-1 atas Inter untuk mengawali kiprah mereka di Eropa, tetapi kemenangan itu jauh dari kata mudah. Kylian Mbappe membuka skor lebih awal, melepaskan penyelesaian klinis untuk menandai golnya yang ke-71 di Liga Champions.

Tuan rumah dengan cepat menggandakan keunggulan mereka ketika kapten klub Valverde memanfaatkan kesalahan fatal dari kiper Inter, Josep Martinez. Namun, tuan rumah kehilangan kendali atas pertandingan setelah jeda, sehingga kubu Serie A itu mampu memberikan tekanan besar.

Carlos Augusto akhirnya mencetak gol untuk tim tamu, yang membuat akhir laga di Bernabeu menjadi menegangkan. Thibaut Courtois, yang menjalani penampilan ke-100-nya di kompetisi ini, dipaksa melakukan beberapa penyelamatan krusial untuk memastikan pasukan Mourinho bertahan demi kemenangan.



