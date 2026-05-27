Getty Images
Diterjemahkan oleh
Federico Valverde menceritakan bagaimana insiden yang menimpa Aurelien Tchouameni memengaruhi dirinya sebagai gelandang Real Madrid, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada para penggemar atas dukungannya
Mengatasi badai di lapangan latihan
Valverde telah menanggapi masa-masa yang penuh gejolak di Valdebebas setelah terjadi insiden fisik dengan rekan setimnya, Tchouameni. Insiden tersebut, yang menjadi sorotan media di seluruh dunia, membuat pemain asal Uruguay itu kepalanya terbentur meja saat terjadi pertengkaran sengit, sehingga mengakibatkan luka di kulit kepala yang memerlukan perawatan di rumah sakit.
Saat berbicara kepada media mengenai insiden tersebut setelah tiba di Uruguay, Valverde menunjukkan sikap yang tegar. "Saya merasa baik-baik saja. Saya mendapat dukungan dan kasih sayang dari semua penggemar Real Madrid serta dari klub. Terkadang kita harus melewati rintangan-rintangan kecil dalam sepak bola dan dalam hidup untuk belajar tumbuh dan menjadi lebih matang," katanya.
- Getty Images
Dampak sanksi disiplin di Bernabeu
Meskipun Valverde berusaha melupakan ketegangan tersebut, dampaknya di internal Real Madrid cukup signifikan. Pihak manajemen klub dilaporkan memandang insiden tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap standar profesional, yang berujung pada penyelidikan disiplin terhadap kedua pemain yang terlibat. Keduanya masing-masing didenda €500.000 (£432.000), namun pada akhirnya tidak ada sanksi skorsing yang dijatuhkan.
Pemain berusia 27 tahun ini yakin bahwa pengalaman tersebut pada akhirnya akan bermanfaat baginya dalam perjalanan kepemimpinannya. "Saya yakin pengalaman ini akan membantu saya menjadi kapten yang lebih baik di tahun-tahun mendatang," kata Valverde. Sebelumnya, ia telah meminta maaf atas insiden yang terjadi selama musim yang mengecewakan dan tanpa gelar bagi Los Blancos tersebut, dengan menyatakan bahwa "kelelahan akibat kompetisi dan rasa frustrasi" turut berperan dalam meningkatnya ketegangan tersebut.
Impian Piala Dunia bersama Uruguay
Kini fokus pada tugas-tugas internasional di bawah asuhan Marcelo Bielsa, Valverde mencurahkan energinya untuk kampanye Piala Dunia 2026 Uruguay. Sebagai salah satu tokoh kunci di ruang ganti, gelandang ini memimpikan hal-hal besar. "Saya selalu bersemangat untuk mengangkat trofi itu. Itulah yang paling Anda inginkan, yang selalu Anda impikan sejak kecil: bermain untuk tim nasional dan mengangkat trofi Piala Dunia," ujarnya.
Gelandang ini menekankan pentingnya meniru semangat tim Uruguay yang mencapai semifinal pada 2010, sambil menambahkan: "Kami tumbuh dengan citra itu dan kami ingin sekali bisa menirunya, untuk membuat Uruguay bangga."
- Getty Images
Keserbagunaan dan semangat tim
Komitmen Valverde terhadap negaranya tercermin dalam fleksibilitas taktisnya, sebagaimana ia menyatakan kesediaannya untuk bermain di posisi yang bukan posisinya jika diminta oleh Bielsa. Dengan absennya Nahitan Nandez dari skuad, muncul spekulasi bahwa Valverde bisa ditempatkan sebagai bek kanan, peran yang pernah ia emban untuk Real Madrid dalam situasi darurat.
"Saya menerimanya, tentu saja. Pelatih adalah orang yang memegang kendali dan Anda selalu bermimpi untuk masuk dalam starting XI. Saya siap untuk apa pun yang ia butuhkan," katanya. Sikap mengutamakan tim ini tetap menjadi inti dari karakter Valverde saat ia berusaha melupakan masalah domestiknya dan memimpin negaranya di panggung dunia.