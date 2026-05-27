Federico Valverde menceritakan bagaimana insiden yang menimpa Aurelien Tchouameni memengaruhi dirinya sebagai gelandang Real Madrid, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada para penggemar atas dukungannya

Valverde telah menanggapi masa-masa yang penuh gejolak di Valdebebas setelah terjadi insiden fisik dengan rekan setimnya, Tchouameni. Insiden tersebut, yang menjadi sorotan media di seluruh dunia, membuat pemain asal Uruguay itu kepalanya terbentur meja saat terjadi pertengkaran sengit, sehingga mengakibatkan luka di kulit kepala yang memerlukan perawatan di rumah sakit.

Saat berbicara kepada media mengenai insiden tersebut setelah tiba di Uruguay, Valverde menunjukkan sikap yang tegar. "Saya merasa baik-baik saja. Saya mendapat dukungan dan kasih sayang dari semua penggemar Real Madrid serta dari klub. Terkadang kita harus melewati rintangan-rintangan kecil dalam sepak bola dan dalam hidup untuk belajar tumbuh dan menjadi lebih matang," katanya.