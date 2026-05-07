Seperti dilaporkan surat kabar Spanyol Marca, saat ini ada enam pemain yang menolak untuk berbicara dengan pelatih Real Madrid. Nama-nama mereka tidak disebutkan.
Federico Valverde kabarnya bahkan harus dilarikan ke rumah sakit! Keributan hebat dalam sesi latihan semakin memanas - rapat darurat di Real Madrid
Dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak laporan yang menyebutkan bahwa ada ketegangan di antara sebagian anggota tim dan terhadap Arbeloa. Mundo Deportivo menulis tentang "suasana yang memanas" dan menggambarkan ruang ganti sebagai "bom waktu". Para pemain bintang seperti Vinicius Junior, Kylian Mbappe, dan Jude Bellingham dilaporkan menjadi pemicu ketegangan, bahkan di antara mereka sendiri.
Sebelumnya, Marca dan AS secara serempak melaporkan adanya pertengkaran sengit antara Dani Ceballos dan Arbeloa - yang berujung pada keputusan gelandang tersebut untuk tidak lagi berhubungan dengan pelatih Real Madrid itu. Selain itu, Dani Carvajal dikabarkan sangat tidak puas dengan perannya saat ini di tim. Kontrak bek kanan yang kembali mengalami cedera ini akan berakhir pada musim panas dan diperkirakan tidak akan diperpanjang.
Real Madrid: Terjadi pertengkaran sengit antara Valverde dan Tchouameni?
Menurut laporan terbaru dari Marca, kabarnya terjadi pertengkaran antara Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni. Selama sesi latihan, keduanya dilaporkan saling berteriak dan mendorong satu sama lain. Pertengkaran itu berlanjut di ruang ganti. Hampir saja terjadi perkelahian fisik.
Dalam laporan terbarunya, Marca kembali mengungkap bahwa Valverde bahkan harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka robek di kepalanya. Menurut sumber dari lingkungan klub yang diwawancarai koran tersebut, insiden tersebut digambarkan sebagai "sangat serius". Ketua dewan direksi Jose Angel Sanchez pun kemudian memanggil rapat darurat untuk menenangkan suasana di tim yang sedang kacau balau.
Marca juga memiliki informasi baru mengenai kronologi perselisihan tersebut. Menurut laporan tersebut, Valverde menolak untuk berjabat tangan dengan Tchouameni sebelum latihan dimulai. Akhirnya, situasi yang tegang itu memuncak di akhir sesi latihan, dan cedera yang dialami Valverde tidak dapat dihindari meskipun beberapa rekan setimnya berusaha menengahi.
Di Real Madrid, suasana sedang tegang
Insiden ini sejalan dengan insiden yang terjadi beberapa waktu lalu antara Antonio Rüdiger dan Alvaro Carreras, yang baru-baru ini terungkap. Namun, menurut informasi dari SPOX, laporan yang menyebutkan bahwa pemain timnas Jerman tersebut bahkan diduga menampar bek kiri tersebut tidaklah benar.
Selain itu, The Athletic baru-baru ini melaporkan bahwa Mbappe berselisih dengan seorang anggota staf dan menghina orang tersebut. L’Equipe menyebutkan bahwa semakin banyak pemain yang merasa muak dengan sikap dan hak istimewa pemain berusia 27 tahun itu.
Karena kemungkinan besar musim kedua tanpa gelar besar - FC Barcelona bisa menjadi juara pada hari Minggu, justru dalam laga Clasico - Arbeloa tampaknya akan segera dipecat dari Los Blancos, yang baru saja mengambil alih tim dari Xabi Alonso pada awal tahun ini. Kabarnya, Jose Mourinho dianggap sebagai kandidat pilihan Presiden Florentino Perez. Selain itu, selama berminggu-minggu telah beredar spekulasi mengenai kembalinya Toni Kroos dalam peran sebagai pejabat klub.