Federico Valverde kabarnya bahkan harus dilarikan ke rumah sakit! Keributan hebat dalam sesi latihan semakin memanas - rapat darurat di Real Madrid

Dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak laporan yang menyebutkan bahwa ada ketegangan di antara sebagian anggota tim dan terhadap Arbeloa. Mundo Deportivo menulis tentang "suasana yang memanas" dan menggambarkan ruang ganti sebagai "bom waktu". Para pemain bintang seperti Vinicius Junior, Kylian Mbappe, dan Jude Bellingham dilaporkan menjadi pemicu ketegangan, bahkan di antara mereka sendiri.

Sebelumnya, Marca dan AS secara serempak melaporkan adanya pertengkaran sengit antara Dani Ceballos dan Arbeloa - yang berujung pada keputusan gelandang tersebut untuk tidak lagi berhubungan dengan pelatih Real Madrid itu. Selain itu, Dani Carvajal dikabarkan sangat tidak puas dengan perannya saat ini di tim. Kontrak bek kanan yang kembali mengalami cedera ini akan berakhir pada musim panas dan diperkirakan tidak akan diperpanjang.