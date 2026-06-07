Federico Chiesa secara tegas mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Serie A saat sang pemain sayap membicarakan kesulitan yang dialami Liverpool di bawah asuhan Arne Slot

Kepindahan Chiesa ke Liverpool seharusnya menjadi awal dari babak baru yang gemilang, namun kenyataannya jauh lebih rumit. Meskipun sempat menunjukkan potensi di awal, sang pemain sayap justru semakin terpinggirkan dari skuad, dan mengakhiri musim dengan hanya bermain selama 726 menit di semua kompetisi. Berbicara mengenai minimnya waktu bermainnya, sang penyerang dengan jujur mengungkapkan bagaimana situasinya memburuk di bawah asuhan Slot.

"Sejak awal 2026, saya jarang bermain. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Liverpool. Pada Januari, klub dan Slot mengatakan kepada saya bahwa saya tidak boleh pergi; mereka membutuhkan saya, juga karena alasan kuantitas. Kami berada dalam keadaan darurat. Saya memahami situasinya dan saya hanya bisa tersenyum," kata Chiesa kepada La Gazzetta dello Sport.

“Saya ingin bermain. Jika saya tidak menemukan konsistensi di Liga Premier, saya harus mencari tempat lain. Saya hampir tidak bermain di tahun pertama saya di Liverpool, dan di tahun terakhir, sangat sedikit. Saya akan mengikuti pemusatan latihan di AS, lalu saya akan berbicara dengan klub dan manajer baru, Iraola, dan kita lihat saja nanti."