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Federico Chiesa secara tegas mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Serie A saat sang pemain sayap membicarakan kesulitan yang dialami Liverpool di bawah asuhan Arne Slot
Kekecewaan di Anfield dan era Slot
Kepindahan Chiesa ke Liverpool seharusnya menjadi awal dari babak baru yang gemilang, namun kenyataannya jauh lebih rumit. Meskipun sempat menunjukkan potensi di awal, sang pemain sayap justru semakin terpinggirkan dari skuad, dan mengakhiri musim dengan hanya bermain selama 726 menit di semua kompetisi. Berbicara mengenai minimnya waktu bermainnya, sang penyerang dengan jujur mengungkapkan bagaimana situasinya memburuk di bawah asuhan Slot.
"Sejak awal 2026, saya jarang bermain. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Liverpool. Pada Januari, klub dan Slot mengatakan kepada saya bahwa saya tidak boleh pergi; mereka membutuhkan saya, juga karena alasan kuantitas. Kami berada dalam keadaan darurat. Saya memahami situasinya dan saya hanya bisa tersenyum," kata Chiesa kepada La Gazzetta dello Sport.
“Saya ingin bermain. Jika saya tidak menemukan konsistensi di Liga Premier, saya harus mencari tempat lain. Saya hampir tidak bermain di tahun pertama saya di Liverpool, dan di tahun terakhir, sangat sedikit. Saya akan mengikuti pemusatan latihan di AS, lalu saya akan berbicara dengan klub dan manajer baru, Iraola, dan kita lihat saja nanti."
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Juve tetap ada di hati
Ikatan antara Chiesa dan Juventus tetap tak terputus, setidaknya dari sudut pandang sang pemain. Setelah kepergiannya yang kontroversial dari Turin, sang pemain sayap kini mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak pernah benar-benar ingin meninggalkan Bianconeri dan terbuka untuk kembali secara mengejutkan. Ia membantah rumor mengenai tuntutan gaji, dengan menegaskan bahwa ia dipaksa hengkang oleh manajemen dan staf teknis, bukan karena memilih pergi demi keuntungan finansial.
"Saya sangat ingin kembali ke Juventus," aku Chiesa. "Ada juga yang mengatakan bahwa saya menuntut banyak uang, tetapi kenyataannya berbeda: saya tidak pernah ditawari perpanjangan kontrak. Kami bahkan tidak pernah membicarakannya. Giuntoli dan Thiago Motta mengatakan kepada saya: 'Fede, kami tidak membutuhkanmu: carilah tim lain.' Saya beruntung; saya memulai lagi bersama salah satu dari lima besar dunia, Liverpool. Tapi Juventus selalu ada di hati saya dan saya ingin kembali. Saya tidak pernah membicarakan uang dengan Juve dan tidak akan pernah melakukannya."
Masalah komitmen dan kebugaran tim nasional
Chiesa juga menanggapi kontroversi seputar ketidakhadirannya di tim nasional Italia selama babak play-off Piala Dunia yang krusial pada bulan Maret. Dikritik oleh sebagian pihak karena dianggap kurang siap, pemain sayap ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meluruskan kabar mengenai kondisi fisiknya dan komitmennya terhadap seragam Azzurri, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada para manajer sementara atas dukungan publik mereka selama masa-masa sulit tersebut.
"[Pelatih Gennaro] Gattuso sudah mengatakannya, dan saya berterima kasih padanya. Rino adalah pria yang luar biasa, sosok langka di dunia sepak bola. Sayangnya, cedera bisa terjadi, dan saya tiba di Coverciano dengan beberapa masalah fisik. Faktanya, saya dikirim pulang setelah berkonsultasi dengan para dokter dan absen selama satu setengah minggu bersama Liverpool. Saya mengerti bahwa orang-orang mungkin memikirkan hal lain pada saat seperti ini, tapi saya juga pernah meraih kemenangan bersama tim nasional! Beberapa orang terkadang lupa akan hal itu... Satu-satunya rasa sakit adalah melihat Italia tersingkir dari Piala Dunia. Saya sangat terikat dengan seragam biru itu, dan saya menderita," kata Chiesa.
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Menyambut musim baru
Dengan kemungkinan kepindahannya kembali ke Italia yang semakin besar, Chiesa tidak menutup kemungkinan untuk pindah ke klub mana pun. Meskipun Juventus menjadi pilihannya, mantan bintang Fiorentina ini hanya ingin kembali berada "di pusat perhatian" sekali lagi, sambil menekankan bahwa bermain secara konsisten adalah satu-satunya prioritasnya setelah dua musim yang sulit di Inggris, di mana ia merasa perkembangannya mandek.
"Saya terbuka untuk segala kemungkinan; yang penting adalah bermain. Saya tidak berani mengatakan: Saya harus menjadi pemain inti. Saya siap berjuang untuk mendapatkan tempat, di mana pun," tutup Chiesa.