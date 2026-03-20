Federico Chiesa menerima panggilan itu! Pemain sayap Liverpool itu kembali membela Italia dalam laga play-off Piala Dunia yang telah lama dinantikan

Penampilan terakhir Chiesa bersama Italia terjadi di Euro 2024, di mana Azzurri tersingkir oleh Swiss di babak 16 besar. Kekalahan itu memicu kritik tajam terhadap skuad dan jajaran kepelatihan. Sejak saat itu, penolakan Chiesa untuk dipanggil berulang kali menjadi topik yang terus-menerus dibahas, yang berujung pada beberapa tanggapan publik dari Gattuso. Pelatih kepala itu tidak menyembunyikan rasa frustrasinya terhadap situasi tersebut. Beberapa bulan lalu, ia berkata: "Kalian tahu betul. Kalian tahu masalah Chiesa. Kalian selalu menanyakan hal yang sama kepada saya. Saya memanggil Chiesa dalam setiap pemanggilan; saya selalu berbicara dengannya. Masalahnya bukan pada Gattuso atau stafnya; dia yang punya masalah, bukan kami. Kalian tahu betul. Kalian selalu menanyakan hal yang sama, dan saya selalu menjawab hal yang sama."

Gattuso menegaskan bahwa keputusan untuk mundur selalu datang dari sang pemain, sambil menambahkan: "Ya, ini sudah keempat atau kelima kalinya saya menjelaskan hal ini." Apa yang berubah kali ini masih belum jelas, tetapi penerimaan Chiesa terhadap pemanggilan ini akan menjadi kelegaan besar bagi skuad yang telah kehilangan kreativitas dan ketajamannya di area sayap. Pemain berusia 28 tahun ini telah menyumbang dua gol dan tiga assist untuk Liverpool musim ini dan memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Bulan Ini klub pada bulan September.