Federico Chiesa menerima panggilan itu! Pemain sayap Liverpool itu kembali membela Italia dalam laga play-off Piala Dunia yang telah lama dinantikan
Saga Chiesa akhirnya berakhir
Penampilan terakhir Chiesa bersama Italia terjadi di Euro 2024, di mana Azzurri tersingkir oleh Swiss di babak 16 besar. Kekalahan itu memicu kritik tajam terhadap skuad dan jajaran kepelatihan. Sejak saat itu, penolakan Chiesa untuk dipanggil berulang kali menjadi topik yang terus-menerus dibahas, yang berujung pada beberapa tanggapan publik dari Gattuso. Pelatih kepala itu tidak menyembunyikan rasa frustrasinya terhadap situasi tersebut. Beberapa bulan lalu, ia berkata: "Kalian tahu betul. Kalian tahu masalah Chiesa. Kalian selalu menanyakan hal yang sama kepada saya. Saya memanggil Chiesa dalam setiap pemanggilan; saya selalu berbicara dengannya. Masalahnya bukan pada Gattuso atau stafnya; dia yang punya masalah, bukan kami. Kalian tahu betul. Kalian selalu menanyakan hal yang sama, dan saya selalu menjawab hal yang sama."
Gattuso menegaskan bahwa keputusan untuk mundur selalu datang dari sang pemain, sambil menambahkan: "Ya, ini sudah keempat atau kelima kalinya saya menjelaskan hal ini." Apa yang berubah kali ini masih belum jelas, tetapi penerimaan Chiesa terhadap pemanggilan ini akan menjadi kelegaan besar bagi skuad yang telah kehilangan kreativitas dan ketajamannya di area sayap. Pemain berusia 28 tahun ini telah menyumbang dua gol dan tiga assist untuk Liverpool musim ini dan memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Bulan Ini klub pada bulan September.
Jalur play-off Italia
Taruhannya sangat tinggi bagi Italia saat mereka bersiap menghadapi situasi yang sudah tak asing lagi dan sangat tidak menyenangkan ini. Azzurri gagal lolos langsung ke Piala Dunia, finis di posisi kedua di bawah Norwegia, dan kini harus melalui jalur play-off yang berat untuk bisa mencapai turnamen musim panas ini di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Italia akan menjamu Irlandia Utara di Bergamo pada 27 Maret dalam laga semifinal, dengan Gattuso menolak untuk meremehkan lawan mereka. "Mereka adalah tim yang tangguh secara fisik; mereka tidak pernah menyerah. Kami harus bermain dengan baik. Saya sudah mengatakan ini selama tiga bulan. Kami tahu kami harus melalui babak play-off; kami tahu jalur kami harus diperbaiki. Kami menatap ke depan dengan percaya diri," katanya.
Jika Italia lolos, mereka akan menghadapi pemenang semifinal Wales versus Bosnia-Herzegovina di kandang lawan hanya lima hari kemudian pada 31 Maret. Italia gagal lolos ke dua Piala Dunia terakhir setelah tersingkir di babak play-off, menjadikan kampanye ini salah satu yang paling penuh tekanan dalam sejarah negara tersebut.
Keyakinan pada generasi muda
Seiring dengan kembalinya Chiesa, Gattuso juga memberikan pemanggilan pertama ke timnas Italia senior kepada bek Cagliari berusia 21 tahun, Marco Palestra, yang menunjukkan kesediaannya untuk mempertimbangkan opsi-opsi pemain muda saat ia menyusun skuad untuk masa depan sekaligus masa kini. Apakah ia akan menurunkan pemain muda tersebut dalam dua pertandingan yang berpotensi krusial dalam beberapa pekan ke depan, masih harus dilihat. Tidak ada tempat bagi kiper Tottenham, Guglielmo Vicario, yang akan menjalani operasi hernia dalam beberapa hari ke depan.
- AFP
Daftar lengkap skuad Italia
Penjaga gawang: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli)
Bek: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli)
Gelandang: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolo Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle)
Penyerang: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta)
