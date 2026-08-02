Chiesa tampaknya siap sepenuhnya mengikat masa depan terdekatnya dengan Liverpool, meski menarik perhatian besar dari sejumlah klub top Eropa.

Menurut football-italia, pemain internasional Italia itu telah secara pasti memutuskan untuk bertahan di Anfield untuk musim mendatang. Keputusan ini menjadi kemunduran besar bagi Diego Simeone dan Atletico Madrid, yang santer dikaitkan dengan kepindahan sang pemain pada musim panas ini.

Selain itu, Chiesa juga sempat banyak diprediksi akan kembali ke Serie A setelah sebelumnya bermain bersama Fiorentina dan Juventus. Namun, winger itu kini sepenuhnya fokus untuk membuktikan kemampuannya di Premier League dan memantapkan dirinya sebagai aset penting bagi klub.



