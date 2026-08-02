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FBL-US-LIVERPOOL-SUNDERLANDAFP
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Federico Chiesa membuat keputusan tegas soal masa depannya di Liverpool di tengah minat transfer kuat dari Atletico Madrid dan Serie A

Transfers
F. Chiesa
Atletico Madrid
Liverpool
LaLiga
Serie A
Premier League

Federico Chiesa tampaknya siap bertahan di Liverpool untuk kampanye Premier League musim depan, yang menjadi pukulan bagi para peminat potensial. Meski spekulasi kencang mengaitkan winger Italia itu dengan kepindahan ke Atletico Madrid atau kembali ke Serie A, ia bertekad memperjuangkan posisinya di Anfield dan mengesankan pelatih kepala yang baru ditunjuk, Andoni Iraola, dalam beberapa bulan ke depan.

  • Berkomitmen untuk Anfield di tengah minat dari luar

    Chiesa tampaknya siap sepenuhnya mengikat masa depan terdekatnya dengan Liverpool, meski menarik perhatian besar dari sejumlah klub top Eropa.

    Menurut football-italia, pemain internasional Italia itu telah secara pasti memutuskan untuk bertahan di Anfield untuk musim mendatang. Keputusan ini menjadi kemunduran besar bagi Diego Simeone dan Atletico Madrid, yang santer dikaitkan dengan kepindahan sang pemain pada musim panas ini.

    Selain itu, Chiesa juga sempat banyak diprediksi akan kembali ke Serie A setelah sebelumnya bermain bersama Fiorentina dan Juventus. Namun, winger itu kini sepenuhnya fokus untuk membuktikan kemampuannya di Premier League dan memantapkan dirinya sebagai aset penting bagi klub.


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  • chiesa(C)Getty Images

    Awal baru di bawah manajemen baru

    Perkembangan ini menjadi titik balik yang luar biasa bagi Chiesa, karena kepindahan pada musim panas tampak hampir pasti hanya beberapa pekan lalu. Penyerang itu kesulitan mendapatkan menit bermain reguler selama masa kepelatihan Arne Slot, dengan hanya sembilan kali menjadi starter setelah menuntaskan transfer senilai £12,5 juta pada Agustus 2024.

    Namun, penunjukan Iraola memberikan awal yang baru. Setelah kemenangan 4-2 atas Sunderland pada Sabtu, Chiesa mengatakan: "Saat ini, untuk sekarang, saya senang berada di sini di Liverpool. Saya mencintai klub ini, saya mencintai para penggemar, saya mencintai segalanya. Saya melakukan yang terbaik yang saya bisa untuk mendapatkan kesempatan di sini dan kemudian kita lihat saja nanti. Saat ini, satu-satunya hal yang saya pikirkan adalah Liverpool."

  • Beradaptasi dengan perubahan taktik yang menuntut

    Liverpool telah secara aktif menerapkan taktik berintensitas tinggi di bawah Iraola, dan Chiesa sangat antusias beradaptasi dengan tuntutan baru ini. Saat melawan Sunderland, sang pelatih dengan berani memainkan Chiesa sebagai penyerang tengah, bukan di posisi sayap yang biasa ia tempati. Sang pemain sepenuhnya menerima tantangan ini dan tetap sangat yakin bahwa Liverpool memiliki kedalaman skuad yang dibutuhkan untuk bersaing meraih gelar-gelar besar tahun ini.

    Chiesa menjelaskan perubahan taktik tersebut dengan mengatakan: "Satu-satunya percakapan yang saya lakukan dengan pelatih adalah tentang pressing dan taktik. Hari ini dia menempatkan saya sebagai striker. Sepanjang karier saya, saya bermain sebagai pemain sayap, tetapi saya juga senang bermain sebagai striker. Kami sudah berlatih selama dua pekan sekarang dengan pelatih baru dan kami telah melihat apa yang dia inginkan."

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  • Liverpool FC v Sunderland AFC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Pekan-pekan krusial menanti pemain Italia itu

    Karena jendela transfer tetap dibuka hingga akhir Agustus, Liverpool akan berupaya menuntaskan persiapan skuad mereka. Chiesa kini harus sepenuhnya fokus menguasai sistem menuntut milik Iraola dan menjaga kebugaran fisik di level puncak. Jika ia berhasil menghindari kendala cedera lebih lanjut, penyerang Italia itu bisa memainkan peran krusial dalam membantu Liverpool menjalani kalender domestik dan Eropa yang sangat kompetitif.

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